São Paulo recebe Diálogo Brasil-Alemanha sobre inteligência artificial

A 11ª edição do Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação, com foco em Inteligência Artificial, começa nesta quarta-feira (8), das 9h às 17h30, em São Paulo. A iniciativa é promovida pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). As inscrições podem ser feitas pelo site: https://shre.ink/eOPl.

Durante o evento, que termina quinta-feira (8/5), 18 cientistas das maiores instituições de pesquisa do Brasil e da Alemanha abordarão a aplicabilidade da Inteligência Artificial. Além disso, a programação contará com palestras de empresas sobre temas variados relacionados à inovação tecnológica e rodadas de pitches de projetos científicos para investidores.

A abertura terá uma Leibniz Lecture, série internacional de palestras promovida pela Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa (DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft), proferida por Elisabeth André, referência mundial em inteligência artificial centrada no ser humano.

O objetivo principal desta edição é apresentar os avanços científicos da IA e fomentar novas pesquisas na área, conectando a comunidade acadêmica e o setor empresarial dos dois países. Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento será transmitido pelo YouTube: https://encr.pw/PJk3L.

