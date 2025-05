Agências e empresas oferecem 749 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Latam

Vagas em Brasília

A Latam abriu mais de 300 vagas de trabalho em manutenção aeronáutica no Brasil. Há oportunidades para diversos cargos nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Os candidatos podem conferir os detalhes das vagas e se inscrever até 16 de maio no site https://shre.ink/ewd8 para concorrer às oportunidades disponíveis nos municípios de São Paulo, Guarulhos, São Carlos, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Ilhéus e Imperatriz. Importante que o perfil do candidato no Trabalhe Conosco esteja atualizado e que o domínio do e-mail de contato cadastrado seja preferencialmente o Gmail. No 1º trimestre deste ano, a Latam já contratou mais de 280 mecânicos e auxiliares e realizou mais de 270 migrações internas de profissionais na área de manutenção aeronáutica. O cargo em manutenção para o Aeroporto de Brasília é o de auxiliar técnico de pista. O pacote de benefícios para os novos funcionários inclui assistência médica e odontológica; auxílio academia; seguro de vida; vale-alimentação; vale-refeição, vale-transporte e acesso à plataforma de cursos de idiomas, além do programa de passagens aéreas com descontos para desfrutar os destinos domésticos e internacionais da Latam.

Universidade Católica

Feira de carreiras

O câmpus de Taguatinga da Universidade Católica de Brasília recebe, na próxima terça-feira (13/5), a 1° Feira de Carreiras da faculdade, o objetivo do evento é de criar vínculos de estudantes e profissionais da comunidade com o mercado de trabalho. A feira será gratuita e aberta ao público, e ocorrerá em dois turnos: das 9h às 13h e das 18h às 21h30. As inscrições podem ser feitas pelo site: conteudo.ucb.br/feira-de-carreiras-ucb. São mais de 30 empresas e órgãos públicos que confirmaram presença, entre elas: JBS, Leroy Merlin, Bluefit Academia, Hospital Daher, Neoenergia e Câmara dos Deputados, além das empresas de recrutamento B2HR Pessoas & Estratégias e Contrata Certo. Os estandes vão contar com oportunidades de emprego, estágio e trainee, onde o público poderá interagir diretamente com os contratantes. A programação também contará com palestras e rodas de conversa com especialistas em recursos humanos e mercado de trabalho.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 55 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$ 1.615,57 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE TELHADOS 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 1 R$ 1.540 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 46 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 8 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 8 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 50 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 400/QUINZENA + BENEFÍCIOS

BARMAN 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.680 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 16 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 20 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 2 R$ 1.798,61 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 7 R$ 1.739 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 20 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 34 R$ 1.591,04 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 6 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 20 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 2 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 8 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE FURGÃO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 92 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 36 R$ 1.616 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 1 R$ 1.993,13 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 30 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 70 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 4 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 2.258 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 60 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste