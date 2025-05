Agências e empresas oferecem 517 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Omie

Vaga remota para Analista de Sucesso do Cliente Pleno

A empresa de tecnologia Omie está com oportunidade para profissionais que desejam trabalhar em casa como Analista de Sucesso do Cliente Pleno. Com vale-refeição de R$ 40 por dia útil, a vaga remota combina flexibilidade geográfica com a energia de um ambiente de tecnologia inovador. Além disso, a oportunidade oferece um pacote completo de benefícios. Ao trabalhar em casa para a Omie, o profissional terá como principais responsabilidades: Garantir ativação rápida e eficiente de novos usuários, proporcionar experiência acolhedora desde o primeiro contato, realizar contatos proativos para educação sobre o produto, mediar feedbacks entre clientes e atuar como ponte entre áreas comerciais. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site: https://encr.pw/d1j9c.

Trabalho remoto

O Will Bank está disponibilizando 23 vagas abertas em trabalho remoto. As vagas abrangem desde cargos de gerência à assistente, nas áreas de crédito, dados, tecnologia e jurídico. Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site da Gupy por meio do seguinte endereço eletrônico: https://shre.ink/eCmo, onde é possível conferir os detalhes de cada oportunidade.

PRECISA-SE

ACABADOR DE PEDRAS 2 R$ 2.550 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE BAR 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE LOGÍSTICA 1 R$ 356,49 + BENEFÍCIOS

ANALISTA FISCAL 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

ASSENTADOR DE PEDRAS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA 20 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 27 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 19 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE GARÇOM 40 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 37 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS SIM NÃO EXIGIDA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE ROUPAS 4 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2 R$ 2.080,20 + BENEFÍCIOS

BARMAN 20 R$ 1.878,96 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS



CONSULTOR DE VENDAS 24 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 2 R$ 1.798,61 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 8 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

DECORADOR DE INTERIORES 1 R$ 1.910,09 + BENEFÍCIOS

EMBALADOR 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 5 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 48 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

INSTRUTOR EM COMUNICAÇÃO 2 R$ 18,20/HORA + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE PRATOS 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

MÃE SOCIAL 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 2 R$ 1.624,38 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.916 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 69 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR 1 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PONTE ROLANTE 2 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

SAPATEIRO 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 10 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA 4 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste