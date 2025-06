Brasiliense Brunno Falcão lança livro sobre zona de desconforto

JC Júlia Christine*

Brunno Falcão palestrando em Brasília. - (crédito: Divulgação)

O empresário Brunno Falcão, 41 anos, deu vida à sua nova obra: Zona desconforto. De forma direta e perspicaz, o autor explica com clareza o que seria esse estado de espírito, que não é uma sensação ou sentimento, mas o lugar em que é preciso estar para construir o novo, crescer e ter mais resultados.

Nos dias atuais, o conforto se tornou algo a ser alcançado, seja pela falsa sensação de controle ou pela aversão ao esforço e às incertezas que a mudança exige. O autor afirma que permanecer nesse lugar é uma das maiores armadilhas do nosso tempo, trazendo à tona diversas consequências, como a dificuldade de gerenciar o tempo para cuidar da própria saúde.

Durante sua vida, Falcão passou por situações que o fizeram mudar de rota. O novo livro foi escrito com um olhar muito além da área da saúde; foi pensado para aquelas pessoas que se encontram paralisadas entre o desejo de crescimento e o medo de sair da zona de conforto.

“O que diferencia aqueles que transformam o caos em oportunidades daqueles que ficam paralisados?”. A partir desse questionamento, Falcão decidiu explorar meios de superar medos e mudar de vida, alcançando o sucesso e saindo da paralisação.

Convidado pela Editora Gente, o autor explica com ricos detalhes a trilha que deve ser seguida para se encontrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de explorar nichos únicos no mercado de trabalho.

O livro tem como objetivo ajudar o leitor a desenvolver clareza em relação aos seus objetivos, traçando um caminho estratégico para alcançar os melhores resultados. Além disso, a leitura visa ao ensino da construção de hábitos e de uma mentalidade antifrágil.

Sobre o autor

Brunno, o mais novo de três irmãos, começou a ajudar a família ainda muito jovem. Nascido e criado em Brasília, morou em Taguatinga durante a maior parte da infância. Aos 14 anos, o autor começou a trabalhar como office boy na Caixa Econômica Federal.

Aos 18 anos, trabalhou como motorista particular de Jaqueline Roriz, filha do ex-governador Joaquim Roriz, função que exerceu por um ano. Após essa experiência, Falcão trabalhou em uma academia, onde, aos 19 anos, tornou-se gerente. Foi aí que nasceu o desejo de cursar administração. Não satisfeito, percebeu sua afeição pela saúde e acabou desistindo do curso. O atual mentor, depois de um tempo afastado das atividades educacionais, se formou em educação física.

No auge dos seus 20 anos, Brunno começou a organizar congressos na área de educação física, por meio da Capital Fitness, empresa para a qual colaborava. Foi, então, convidado, pela sócia de Arnold Schwarzenegger, Ana Paula Leal, para colaborar no evento Arnold Sports Festival South America, versão brasileira do grande evento do astro de Hollywood.

Desde então, Brunno Falcão se dedica totalmente ao ensino do crescimento de profissionais da área da saúde, por meio de programas de mentorias especializadas, como o Palestre.se, um programa de imersão estratégica que forma comunicadores de alto impacto para se tornarem referência e autoridade em suas áreas de atuação.

Da adolescência aos dias de hoje, o palestrante relata uma parte essencial da sua identidade: a espiritualidade. “Independentemente da renda, crescimento intelectual e sucesso, o meu relacionamento com Deus foi algo que cultivei sozinho e carrego comigo desde sempre”, confessa.

Hoje, autor de mais dois livros: Fim do consultório e Diariamente, Brunno Falcão é casado com a psicóloga Lorena Tomazett. Os frutos dessa união são os filhos Karol, 10, e João, 8.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá