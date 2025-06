Agências e empresas oferecem 630 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

MRV

Vagas para Samambaia

A MRV, construtora com 45 anos de mercado e atuação em cerca de 80 cidades do país, está credenciando corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial no atendimento personalizado aos seus clientes. A empresa, que faz parte do grupo MRV&CO, pretende credenciar 20 profissionais para atuarem em Samambaia. Os interessados podem se inscrever pelo site www.mrv.com.br/quero-vender ou por meio do WhatsApp (62) 9455-9523. A empresa busca profissionais com ensino médio completo, vivência na área comercial, espírito empreendedor e perfil proativo, com iniciativa e comprometimento com o negócio. Entre as atividades que serão desempenhadas pelos corretores credenciados estão a prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra do imóvel. Para atuar na área, é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), órgão responsável pela fiscalização do trabalho dos corretores e das imobiliárias. Os prestadores de serviços da companhia recebem suporte e acompanhamento por meio de treinamentos gratuitos, com aulas on-line e presenciais, além de auxílio no processo de habilitação profissional, caso ainda não possuam o registro. Além disso, a construtora oferece aos corretores autônomos credenciados estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, leads qualificados, ferramentas de venda e acompanhamento de um corretor coach. A atuação é flexível, e o profissional tem boas possibilidades de rendimento, já que os ganhos são proporcionais ao desempenho em vendas.

Veracel Celulose

Quer trabalhar em Porto Seguro (BA)?

A Veracel Celulose está com vaga aberta para o cargo de analista de desenvolvimento humano organizacional sênior. Os candidatos devem fazer suas inscrições até 1º de junho por meio da plataforma oficial da empresa. O candidato à vaga precisa ter disponibilidade de morar em Eunápolis ou Porto Seguro (BA), e será responsável pela Coordenação de Desenvolvimento Humano Organizacional e Relacionamento Sindical da empresa. Para concorrer à posição, é preciso ter: ensino superior completo em administração, psicologia ou áreas correlacionadas; domínio avançado em Power BI, Pacote Office avançado; conhecimento em controles e indicadores de desenvolvimento e treinamento. É um diferencial ter familiaridade com o sistema SAP, Success Factors, MBA ou Pós-Graduação concluído e conhecimento nas plataformas LG e LIT. Para essas e outras vagas, o candidato deve preencher a ficha de inscrição no site da Veracel (www.veracel.com.br/vagas). Acesse e siga também o linkdIn da Veracel (https://shre.ink/etRZ) para mais informações de vagas.

Iges-DF

Processo seletivo

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) deu início, nesta segunda-feira (26/5), ao período de inscrições para quatro seleções de profissionais da saúde que atuarão em unidades da rede pública. O instituto é responsável pela administração do Hospital de Base (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital Cidade do Sol (HSol) e 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A modalidade de contratação não foi detalhada previamente, assim como o número total de vagas em cadastro reserva para candidatos com formação superior na área de saúde. Para todos os cargos, é necessário possuir diploma de nível superior na área correspondente, registro ativo no conselho profissional e experiência mínima, conforme especificado nos editais. Além dos salários, os aprovados terão acesso a benefícios como auxílio-transporte, auxílio-alimentação (conforme acordo coletivo), adesão ao Clube de Benefícios (com descontos em lojas parceiras), abono semestral e folga no dia do aniversário. As vagas são para as funções de: Médico rotineiro - R$ 21.601,26; Médico intensivista - R$ 14.617,01; Médico anestesiologista - R$ 17.281,01; e Técnico em nutrição (clínica) - R$ 2.675,28. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º/6 pelo link: https://l1nq.com/VoYZn.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 32 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 32 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 6 R$ 1.585,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 20 R$ 1.704,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PADEIRO 3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE CONCRETO 8 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 19 R$ 1.615,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 32 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 6 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE GARÇOM 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

BARMAN 7 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

CADISTA (DESENHISTA DE ARQUITETURA) 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 14 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE FILA 2 R$ 2.150,00 + BENEFÍCIOS

CONDUTOR ESCOLAR 9 R$ 2.520,00 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 2 R$ 1.798,61 + BENEFÍCIOS

CORTADOR DE MÁRMORE 2 R$ 2.356,40 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 14 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE ANIMAIS 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 3 R$ 130,00 / DIA + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 10 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 5 R$ 2.028,67 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 12 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

MAÎTRE 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 1 R$ 2.900,00 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.907,97 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.704,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 44 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 42 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING 40 R$ 1.715,19 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.750 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 16 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ZELADOR 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste