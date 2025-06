Grupo Bancorbrás lança plataforma digital de turismo na RH Summit

CB Correio Braziliense

Sérgio Garcia é gerente executivo de gente e cultura do grupo Bancorbrás - (crédito: Reprodução)

A abertura do RH Summit ocorre nesta terça-feira (3), em São Paulo. O evento, que reúne as maiores lideranças na área de Recursos Humanos do país, vai discutir temas relacionados à atração, retenção e desenvolvimento de talentos. O Grupo Bancobrás será representando pelo gerente executivo de Gente e Cultura, Sérgio Garcia. A empresa do setor de turismo vai apresentar o Trip Pass, a plataforma digital de viagens que a empresa lançou para fideliza os colaboradores e funciona como premiação nas empresas parceiras.

Durante o evento, Sérgio participará de uma entrevista, com o tema Incentivos flexíveis — aliando benefício a performance, nesta terça-feira, às 14h. O objetivo da conversa é debater estratégias da Bancorbrás, de oferecer benefícios de performance por meio de viagens, garantindo uma experiência para os contratados que impulsionam sua performance, motivação e fortalece as relações pessoais no ambiente de trabalho.

Representantes do Trip Pass, como é chamada a plataforma, estarão presentes nos dois dias do RH Summit, para apresentar o sistema e tirar dúvidas. De acordo com o gerente executivo, o evento, que termina quarta-feira (4), é essencial para garantir a participação do grupo na comunidade de recursos humanos: “O evento será uma ótima oportunidade para mostrar como transformar experiências pode ser uma poderosa estratégia de engajamento, retenção e resultados”.