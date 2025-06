Agências e empresas oferecem 893 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Vivo

Vaga remota para analista sênior de cibersegurança

A Vivo está com inscrições abertas até 30 de junho para a vaga de analista de cibersegurança sênior (Red Team), totalmente remota. A posição oferece a chance de integrar o time de segurança ofensiva da maior empresa de telecomunicações do país. O profissional será responsável por executar testes de invasão, simular ataques avançados e colaborar com a resposta a incidentes de segurança. A vaga exige experiência com Red Team, cloud security (AWS, Azure, GCP) e frameworks como MITRE ATT&CK. Certificações como OSCP e OSEP são diferenciais. Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde 100% custeado, celular corporativo com 5G ilimitado, bônus anual, day off no aniversário, auxílio-creche e oportunidades internacionais. A Vivo também oferece plano de previdência, apoio psicológico e descontos em educação. O processo seletivo inclui cadastro, testes de perfil, entrevistas com RH e gestor, e é aberto a pessoas com deficiência. A vaga faz parte da diretoria de segurança digital e reforça o compromisso da Vivo com inovação, diversidade e qualidade de vida no trabalho. Os interessados podem se candidatar pelo site: (https://encr.pw/JPpUL).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE VENDAS 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.634 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 61 R$ 1.580,25 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE COZINHA 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENCANADOR 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM DE VIAS 3 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 84 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 13 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

BARMAN 5 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 16 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 11 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CONDUTOR ESCOLAR 9 R$ 2.520 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE PESSOAL 2 R$ 1.887,82 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 15 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIO

ENCANADOR 3 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 8 R$ 2.028 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 50 R$ 1.968,98 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

MÃE SOCIAL 4 R$ 2.457,29 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 50 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING 30 R$ 1.547,59 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 30 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 15 R$ 2.452 + BENEFÍCIOS

PISCINEIRO 3 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA 2 R$ 1.558 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 55 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA 1 R$ 2.468,69 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE TELEMARKETING 1 R$ 3.300 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 1 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 26 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste