Agências e empresas oferecem 641 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Vagas abertas

A Cultura Inglesa tem vagas abertas para professores de inglês, para os estados de São Paulo, capital e interior; Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, além do Distrito Federal. A escola oferece benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, bolsas de estudo, TotalPass, convênio com o Sesc, folga no dia do aniversário, vale-refeição ou vale-alimentação, conforme política vigente, formação contínua de treinamentos e cursos de aperfeiçoamento, descontos na Faculdade Cultura Inglesa e em outras instituições de ensino. O processo seletivo tem duas fases: a primeira é uma conversa com o time de RH para avaliação das competências específicas com base nos valores organizacionais e comportamentais. Caso seja aprovado, o candidato participará, na fase seguinte, de uma dinâmica de grupo com a área de Experiência e Aprendizagem, além da apresentação de uma demo lesson, na qual a coordenação avaliará a didática, o nível de inglês e a identificação do candidato com a metodologia da Cultura Inglesa. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo podem enviar suas inscrições diretamente por meio dos seguintes endereços eletrônicos: https://shre.ink/ea0s ou https://shre.ink/ea0U.

LATAM

160 pilotos

A LATAM Airlines Brasil abriu um novo processo seletivo para contratar mais de 160 pilotos no país. São cerca de 150 vagas para copilotos e 10 para comandantes, com base operacional em São Paulo, nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Entre os requisitos para copilotos estão: curso superior completo, licença de Piloto Comercial de Avião, habilitações de voo por instrumentos na categoria avião IFRA e de avião classe multimotor terrestre (MLTE) ou Tipo, Controle de Carga e Trânsito (CCT) de PLA, e pelo menos 150 horas totais de voo em avião. Para comandantes, é exigida experiência mínima de 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares, incluindo pelo menos 3.000 horas em aeronaves a jato e 500 horas em comando de aeronaves similares ou maiores que o Airbus A320. As inscrições estão disponíveis até 20 de junho na página Trabalhe Conosco da companhia no seguinte endereço eletrônico: https://shre.ink/eaKy.

IGES-DF

Seleção

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) segue com inscrições abertas para novos processos seletivos destinados à formação de cadastro reserva de profissionais da saúde. Entre os cargos ofertados, há vagas para técnico de enfermagem, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médico ortopedista e analista na área de ensino. Com salários que podem chegar a R$ 12.744,02, os profissionais selecionados poderão atuar em unidades como o Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria, o Hospital Cidade do Sol e nas 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Todos os cargos incluem benefícios como auxílio-transporte, auxílio-alimentação, clube de descontos, abono semestral e folga no dia do aniversário. Prazo para inscrições acaba em 15 de junho e devem ser feitas pelo site: https://shre.ink/eHoZ.

PRECISA-SE

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 52 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 6 R$ 1.711 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE REDES 3 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 10 R$ 2.442 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 38 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 20 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS 4 R$ 1.659 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM DE VIAS 3 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 4 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.652,32 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.442 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONDUTOR ESCOLAR 9 R$ 2.520 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE PESSOAL 2R$ 1.887,82 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 68 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 35 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 3R$ 1.553 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 10 R$ 2.442 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 90 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 1 R$ 2.193,25 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 89 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL 3 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 17 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR COMERCIAL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA 4 R$ 3.062 + BENEFÍCIOS

TELEOPERADOR 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 56 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste