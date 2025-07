Agências e empresas oferecem 640 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PROGRAMA DE TRAINEE (1)

Estão abertas as inscrições para o programa Trainee 2025, do grupo L'Oreal, com 50% das vagas destinadas a pessoas negras. Estão disponíveis vagas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e os interessados podem se inscrever até 16 de julho, por meio do site traineeloreal.com.br. Os trainees vão trabalhar das 9h às 18h, em modelo híbrido, e vão receber salário de R$ 7.700, participação nos resultados individuais, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, auxílio creche/babá, plano de saúde, plano odontológico, wellhub e seguro de vida. Para os interessados que moram em cidades diferentes das alocações de trabalho, o grupo L'Oreal oferece auxílio monetário para realocação. Entre o programa, são ofertadas duas trilhas de carreira. A primeira é a trilha de expertise, destinada aos interessados nas áreas de Pesquisa & Inovação, RH, Digital, Finanças, TI e Operações. E a segunda é a trilha de negócios, para os aprendizes de produtos, marcas e consumidores. Para participar, o inscrito deve ter ensino superior completo.

FORVIS MAZARS

PROGRAMA DE TRAINEE (2)

A Forvis Mazars, auditoria e consultoria empresarial, está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de trainee nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Joinville e Fortaleza. As vagas disponíveis são para estudantes de ciências contábeis — com previsão de conclusão em 2025 ou 2026 ou recém-formados —; administração, economia, matemática, tecnologia da informação, direito, engenharia de produção, mecânica, elétrica, mecatrônica, produção, naval, química ou petróleo, gestão financeira ou gestão de RH — com conclusão prevista em 2025 e recém-formados. As etapas do processo seletivo são: após a inscrição on-line, os candidatos farão testes de conhecimentos; os aprovados farão parte de uma atividade em grupo; após passar por essas duas fases, a terceira etapa consiste em uma entrevista final com o sócio da área correspondente. A empresa oferece benefícios como: vale-refeição, subsídio educacional, programas de treinamentos, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio academia e vale-transporte. Os interessados podem fazer a inscrição até a próxima quinta-feira ( 10/7), neste site lp-br.forvismazars.com/trainee.

INEP

CERTIFICADORES

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo de inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) até esta segunda-feira (7/7). Os selecionados poderão atuar durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e da Prova Nacional Docente (PND). As inscrições devem ser feitas pelo Sistema RNC (shre.ink/xhre). A participação da RNC é voltada para servidores públicos do Poder Executivo federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais, efetivos e em exercício da docência em 2025. Os certificadores selecionados serão responsáveis por acompanhar presencialmente, nos locais de prova, o cumprimento dos procedimentos definidos pelo Inep para as aplicações dos exames. Entre as funções, estão o acompanhamento da entrega, guarda, integridade e a abertura dos malotes com os cadernos de questões, bem como a observação da atuação das equipes aplicadoras, incluindo a vistoria eletrônica, o cumprimento dos horários estabelecidos para a abertura e o fechamento dos portões, além do início e o término das provas. Confira o edital (shre.ink/xhr5).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJA 17 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE EM LANCHONETE 94 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 41 R$ 712,99 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 5 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 36 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 33 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 105 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.715,85 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NA CONFECÇÃO DE ROUPAS 4 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.734,94 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CARTAZEIRO 1 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS



CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.639,45 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 20 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 11 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 2 R$ 1.639,40 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 8 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.639,40 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 3 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 2.907 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 3.404 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 55 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 1 R$ 2.193,25 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RASPADEIRA 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 20 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 64 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 2 R$ 1.639,20 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CONFIRA O ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR QUE ESTÃO FUNCIONANDO:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste