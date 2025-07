Agências e empresas oferecem 941 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Leroy Merlin

Vagas de emprego (1)

A Leroy Merlin está com mais de 400 vagas de empregos abertas em diversas regiões do Brasil. Os profissionais selecionados terão acesso a salário competitivo, pacote de benefícios completo, incluindo plano de saúde e odontológico, vale-refeição, cesta básica, participação nos lucros e resultados, cartão farmácia e acesso à plataforma de bem-estar corporativo Wellhub. Além de oportunidades de carreira, a empresa se diferencia pelo forte investimento na qualificação de suas equipes. Por meio da Universidade Corporativa Leroy Merlin (UCLM) e da plataforma de educação Galena, a varejista oferece formações técnicas, trilhas de conteúdo personalizadas, cursos de graduação, pós-graduação, idiomas e capacitações presenciais com foco em vendas e atendimento consultivo. Somente em 2024, mais de 8.900 colaboradores participaram de formações corporativas, e cerca de 6.300 estão matriculados em cursos formais por meio da plataforma educacional, que também se estende aos dependentes dos colaboradores. A companhia também desenvolve conteúdos em parceria com fornecedores, promove visitas técnicas e aplica testes de conhecimento para mapear necessidades e fortalecer as competências essenciais para o negócio. As inscrições podem ser feitas pelo site: (https://carreiras.leroymerlin.com.br/).

Quality Digital

Vagas de emprego (2)

A empresa de tecnologia Quality Digital disponibiliza 100 vagas de emprego para várias cidades brasileiras, em modelo presencial, remoto e híbrido. As oportunidades são em diversos níveis de senioridade e áreas, terão contratação em modelo CLT e prestador de serviço, com salários compatíveis com o mercado e benefícios. As informações sobre vagas e o processo seletivo podem ser consultadas por meio do seguinte endereço eletrônico: http://qualitydigital.gupy.io/. A contratação faz parte do plano da empresa de crescimento, com o objetivo de atender à crescente demanda por serviços digitais no Brasil e no exterior. Entre as áreas com vagas disponíveis estão: desenvolvimento e engenharia de softwares, nos cargos de desenvolvedores back-end, front-end e full-stack engenheiros(as), arquitetos(as) de software, dados designers ui/ux e líderes de squad; produto, projetos e dados, nos cargos de product owners, gerentes de produto analistas de bi, inteligência artificial, processos gerentes, analistas de projetos de ti scrum masters e business analysts; suporte e operações, nos cargos de suporte técnico, service desk, coordenadores de operações e assistentes e analistas administrativos.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 32 R$ 1.984,50 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 35 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 2 R$ 4.000 +

ARMADOR DE FERRAGENS 10 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 120 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS



ATENDENTE DE LOJAS 38 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 29 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 15 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 7 R$ 1.635 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 20 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 72 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS - ADMINISTRAÇÃO

COZINHEIRO 15 R$ 2.119 + BENEFÍCIOS

CUMIM 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 6 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 7 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.635 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.640 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 1 R$ 1.726 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 5 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS

MAQUETISTA NA MARCENARIA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 88 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

PORTEIRO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA 1 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 69 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO 2 R$ 3.131,74 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 167 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CONFIRA O ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR QUE ESTÃO FUNCIONANDO:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste