Agências e empresas oferecem 692 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

VAGAS DE EMPREGO

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação abreiu processo seletivo para 21 vagas nas áreas de medicina do trabalho, neurologia e técnico em oficina ortopédica. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de Brasília, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís, e têm remuneração de R$ 6 mil a R$ 32 mil. As inscrições podem ser feitas até 27 de julho, por meio do seguinte endereço eletrônico: l1nq.com/SU4T3. O processo seletivo ocorre em três etapas, sendo elas uma prova objetiva, uma prova prática e um treinamento, que contará com pagamento de bolsa. As vagas estão distribuídas entre as seguintes localidades: medicina do trabalho: Brasília (1); Rio de Janeiro (1). Neurologia: Brasília (1). Técnico em oficina ortopédica: Belém (1); Belo Horizonte (2); Brasília (6); Fortaleza (1); Rio de Janeiro (2); Salvador (4); São Luís (2).

Ambev

chance para trabalhar

A Ambev disponibiliza 270 vagas de emprego em 21 estados brasileiros, com diferentes níveis de experiência e remuneração, desde jovens em início de carreira até especialistas. A empresa, reconhecida pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores como a mais desejada de se trabalhar, tem um compromisso com o desenvolvimento profissional e a geração de empregos em todo o país. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações por meio do seguinte endereço eletrônico: ambev.gupy.io/. As vagas abertas abrangem os seguintes estados do Brasil: São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Amazonas e Piauí.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 28 Vagas R$ R$ 2.119,00 a 2.160,26 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 15 Vagas R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 22 Vagas R$ 1.700,00 a R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 Vaga R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

AJUSTADOR DE FÔRMAS (CONCRETO) 20 Vagas R$ 2.442,00 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 Vaga R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 8 Vagas R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS (PCD)

ATENDENTE DE CAFETERIA 20 Vagas R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 5 Vagas R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 15 Vagas R$ 1.518,00 a R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 50 Vagas R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 15 Vagas R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CABELEIREIRO 1 Vaga R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 27 Vagas R$ 1.584,71 a R$ 1.724,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 23 Vagas R$ 1.550,00 a R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 47 Vagas R$ 1.518,00 a R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 4 Vagas R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 2 Vagas R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 1 Vaga R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 35 Vagas R$ 1.820,00 a R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 Vaga R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 1 Vaga R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 4 Vagas R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 Vagas R$ 1.639,44 a R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 21 Vagas R$ 1.532,00 a R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 40 Vagas R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 15 Vagas R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR A MÃO 7 Vagas R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 Vaga R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 5 Vagas R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 7 Vagas R$ 1.562,00 a R$ 1.764,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 Vagas R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 5 Vagas R$ 3.560,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 1 Vaga R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 10 Vagas R$ 1.820,00 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 1 Vaga R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 Vagas R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 2 Vagas R$ 1.605,61 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 24 Vagas R$ 1.606,00 a R$ 1.740,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 Vaga R$ 1.904,61 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 68 Vagas R$ 1.820,00 a R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 10 Vagas R$ 1.820,00 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 Vaga R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 9 PCD)

REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 Vagas R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 Vaga R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 50 Vagas R$ 1.518,00 a R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

SINALEIRO (PONTE ROLANTE) 10 Vagas R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 5 Vagas R$ 2.889,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO 3 Vagas R$ 1.765,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 Vagas R$ 3.162,00 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 1 Vaga R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 Vagas R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 Vagas R$ 1.585,50 a R$ 1.628,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste