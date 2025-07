Agências e empresas oferecem 411 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Monkey

Vagas de trabalho

A Monkey, marketplace que tem como propósito tornar o mercado de antecipação de recebíveis de notas fiscais e cartão de crédito mais eficiente, está com 12 vagas de trabalho abertas para os times de marketing, tecnologia e negócios. As oportunidades oferecidas pela empresa são híbridas, com presencial em São Paulo, ou 100% remotas, dependendo da área de atuação. Todas as vagas contam com benefícios como Vale Refeição/Alimentação, auxílio home office, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass (novo Wellhub) e PPR (Programa de Participação nos Resultados). Para se inscrever nos processos seletivos, acesse este site monkey.inhire.app vagas e selecione a vaga que desejar.

Nestlé

Programa de trainee 2026

As inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Nestlé seguem abertas até 29 de agosto. Com o mote "Crescendo juntos, em todas as fases" a empresa reforça a presença da marca na vida das pessoas e convida novos profissionais para darem um impulso em suas carreiras por meio da cadeira de trainee na maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Candidatos com formação em qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC — bacharelado, licenciatura ou tecnólogo — e concluído entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025 podem se candidatar pelo link. A Nestlé oferecerá, durante o período de inscrições, masterclasses on-line ministradas por especialistas da empresa, com foco no aprimoramento de habilidades comportamentais como "Pensamento crítico", "Mentalidade de crescimento" e "StoryTelling com dados". As apresentações ficarão disponíveis no canal do YouTube da Eureca, parceira da Nestlé no processo seletivo. À medida que avançarem no processo seletivo, os candidatos poderão participar de um "desafio on-line", focado no comportamento e no protagonismo. Ao fim das inscrições, a jornada de seleção contará com uma trilha de testes online, seguida de painéis com o time de Gestão de Pessoas, lideranças e entrevistas finais.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 11 R$ 1.573,77 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ANALISTA FINANCEIRO 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 26 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA PONTE ALTA NORTE 4 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

BALANCEIRO PLANALTINA 2 R$ 3.800,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 1.820,00 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 7 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 2 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 14 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CUMIM 24 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 8 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 20 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 13 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 4 R$ 1.958,03 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE RECREAÇÃO 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INJETORA 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE SECADOR 2 R$ 3.225,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 13 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 14 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA 10 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 55 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE TI 1 R$ 450,00 QUINZENA + BENEFÍCIOS

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 R$ 3.328,00 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 3 R$ 1.991,98 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 7 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 30 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ZELADOR 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste