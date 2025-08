Agências e empresas oferecem 605 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Maitha Tech

Empregos em tecnologia

A Maitha Tech, consultoria de trabalho na área da tecnologia, abre vagas para oportunidades de emprego de desenvolvedor, analistas de negócios, entre outras, em diferentes níveis de capacitação. Estão disponíveis vagas para trabalho remoto, ou presencial em São Paulo, mais informações e inscrições podem ser obtidas por meio do seguinte endereço eletrônico: maitha.com.br/vagas. Em modelo remoto, procuram-se desenvolvedores mobile, que devem operar em nível senior, com os seguintes pré-requisitos: kotlin, swift, kmp, teste, firebase. Também há cargos remotos para desenvolvedor senior em Java, com qualificações em Java, JSF, IOC, JBOSS e Análise de logs; e analista de negócios senior, qualificado em JSF, IOC, JBPSS, análise de logs e negócios.

Monkey

Vagas de empregos

A Monkey, marketplace, fintech brasileira que atua como marketplace de antecipação de recebíveis, abriu 12 vagas de trabalho para os times de marketing, tecnologia e negócios. As oportunidades oferecidas pela empresa são híbridas, com presencial em São Paulo, ou 100% remotas, dependendo da área de atuação. Todas as vagas contam com benefícios como vale-refeição/alimentação, auxílio home office, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass (novo Wellhub) e PPR (Programa de Participação nos Resultados). Para se inscrever nos processos seletivos, acesse este site e selecione a vaga que desejar: https://encr.pw/4jWFL.

Vagas abertas

Thales Group

A Thales, empresa líder global em alta tecnologia, está com 35 vagas abertas no Brasil, abrangendo diversas áreas e níveis de experiência, incluindo posições para analistas, engenheiros, gerentes e estagiários, em setores relacionados à defesa, aeroespacial e cibersegurança. Entre as oportunidades mais relevantes, destacam-se vagas para engenheiro de sistemas, gerente de projetos de aquisições, analista de controladoria de projetos e estágios em áreas, como gestão de projetos e segurança do trabalho. Essa diversidade de oportunidades demonstra o compromisso da Thales em atrair talentos para atuar em setores estratégicos e inovadores. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo-SP, Barueri-SP, Curitiba-PR, Brasília-DF e Rio de Janeiro. Para se candidatar basta acessar o site l1nq.com/WeyPY e filtrar pela região Brasil.

PRECISA-SE

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA NOROESTE 30 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 17 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 68 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.520,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 12 R$ 1.696,00 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 35 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.246,78 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 12 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 4 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 112 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

PASSADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.761,80 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO ASA SUL 35 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 35,00 (HORA) + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 89 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 23 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 1.870,00 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ELETRÔNICO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO INFORMÁTICA 3 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$3.585,72 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 7 R$ 1.635,49 + BENEFÍCIOS

VISTORIADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste