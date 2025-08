FAT oferce webinar sobre a importância da educação profissional

CB Correio Braziliense

cartaz de convite FAT webinar - (crédito: Fundação FAT)





A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) realiza, nesta quinta-feira (7), às 20h, o webinar gratuito “A importância da educação profissional”, que discute o impacto e qualificação técnica da educação profissional na economia brasileira. O evento contará com a participação de Caroline Almeida, gestora de convênios da Prefeitura de Carandaí (MG), e da assessora de imprensa do município Marina da Silva Costa, que vão compartilhar desafios e reflexões sobre iniciativas locais de incentivo ao ensino técnico.

A apresentação do evento será do professor Daniel Nascimento, coordenador da Escola Técnica FAT. Segundo Francisco Borges, consultor da fundação de apoio à tecnologia em gestão e políticas públicas voltadas ao ensino, o objetivo é contribuir com jovens que ainda enfrentam dúvidas sobre seus caminhos profissionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/pS2DmMQRguRNk9ox8.

