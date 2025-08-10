Agências e empresas oferecem 575 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.
Vivo
Jovem aprendiz
O Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025 abriu processo seletivo com mais de 130 vagas. A empresa, reafirmando o compromisso com a diversidade e a inclusão, oferece e metade dessas vagas para candidatos negros e todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência. O processo seletivo é 100% digital, e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos, além de estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular. A companhia preparou uma trilha de capacitação que valoriza a aprendizagem contínua, com ferramentas voltadas ao crescimento profissional e pessoal, além de promover a imersão na cultura da empresa. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Tocantins, além do Distrito Federal. O Programa de Jovem Aprendiz 2025 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados têm até o dia 29 de agosto para se inscrever pelo site (encr.pw/DtCKg). O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios, estão linha funcional corporativa, vale refeição e transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos a partir de novembro de 2025.
RD Saúde
3 mil vagas
A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do país, abriu cerca de 3 mil vagas de emprego para contratação em agosto e início imediato. As oportunidades são para as farmácias Raia e Drogasil e os centros de distribuição (CDs) da empresa em todo o Brasil. Nas farmácias, são mais de 2 mil vagas para atendentes e 500 vagas para farmacêuticos. São Paulo lidera com o maior número de oportunidades (293), seguida por Brasília (62), Campinas (59), Goiânia (58) e Rio de Janeiro (58). Já nos CDs, a empresa oferece 120 vagas para auxiliares de reposição logística, sendo 50 em Goiânia (GO), 40 em Hidrolândia (GO) e 30 em Contagem (MG). Para o cargo de auxiliar logístico, é preciso estar cursando ensino médio ou ter o ensino médio incompleto, sem necessidade de experiência prévia. Atendentes de farmácia devem ter ensino médio completo, também sem exigência de curso técnico. Para a posição de farmacêutico, é necessário ensino superior completo na área. As candidaturas devem ser feitas pelo site rdsaude.com.br/trabalhe-conosco/vagas.
will bank
Trabalho remoto
O will bank, banco 100% digital com mais de 10 milhões de clientes em todo o Brasil, abriu 24 oportunidades de emprego em várias áreas com tecnologia,pesquisa, marketing, crédito, conta e pessoas&cultura. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no site da InHire (willbank.inhire.app/vagas), no qual é possível encontrar vagas em diversas áreas. As oportunidades variam desde cargos de gerência até assistente e todas são no modelo remoto de trabalho.
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 14 R$ 1.984,50 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 25 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE COZINHA 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- APONTADOR DE OBRAS 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERRAGENS 15 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 8 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 R$ 712,99 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA GAMA 28 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PIZZAIOLO 5 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 25 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 14 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 4 R$ 1.718,54 + BENEFÍCIOS
- ENTREGADOR DE GÁS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 37 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 15 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- JARDINEIRO 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.539,00 + BENEFÍCIOS
- LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS 6 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTO 1 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 25 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE SINALIZAÇÃO 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 71 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO ASA SUL 55 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 2 R$ 1.624,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 47 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 5 R$ 1.933,25 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 33 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
