Agências e empresas oferecem 575 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Vivo

Jovem aprendiz

O Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025 abriu processo seletivo com mais de 130 vagas. A empresa, reafirmando o compromisso com a diversidade e a inclusão, oferece e metade dessas vagas para candidatos negros e todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência. O processo seletivo é 100% digital, e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos, além de estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular. A companhia preparou uma trilha de capacitação que valoriza a aprendizagem contínua, com ferramentas voltadas ao crescimento profissional e pessoal, além de promover a imersão na cultura da empresa. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Tocantins, além do Distrito Federal. O Programa de Jovem Aprendiz 2025 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados têm até o dia 29 de agosto para se inscrever pelo site (encr.pw/DtCKg). O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios, estão linha funcional corporativa, vale refeição e transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos a partir de novembro de 2025.

RD Saúde

3 mil vagas

A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do país, abriu cerca de 3 mil vagas de emprego para contratação em agosto e início imediato. As oportunidades são para as farmácias Raia e Drogasil e os centros de distribuição (CDs) da empresa em todo o Brasil. Nas farmácias, são mais de 2 mil vagas para atendentes e 500 vagas para farmacêuticos. São Paulo lidera com o maior número de oportunidades (293), seguida por Brasília (62), Campinas (59), Goiânia (58) e Rio de Janeiro (58). Já nos CDs, a empresa oferece 120 vagas para auxiliares de reposição logística, sendo 50 em Goiânia (GO), 40 em Hidrolândia (GO) e 30 em Contagem (MG). Para o cargo de auxiliar logístico, é preciso estar cursando ensino médio ou ter o ensino médio incompleto, sem necessidade de experiência prévia. Atendentes de farmácia devem ter ensino médio completo, também sem exigência de curso técnico. Para a posição de farmacêutico, é necessário ensino superior completo na área. As candidaturas devem ser feitas pelo site rdsaude.com.br/trabalhe-conosco/vagas.

will bank

Trabalho remoto

O will bank, banco 100% digital com mais de 10 milhões de clientes em todo o Brasil, abriu 24 oportunidades de emprego em várias áreas com tecnologia,pesquisa, marketing, crédito, conta e pessoas&cultura. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no site da InHire (willbank.inhire.app/vagas), no qual é possível encontrar vagas em diversas áreas. As oportunidades variam desde cargos de gerência até assistente e todas são no modelo remoto de trabalho.

PRECISA-SE

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 14 R$ 1.984,50 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 25 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE COZINHA 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

APONTADOR DE OBRAS 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS 15 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 8 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 R$ 712,99 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA GAMA 28 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 5 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 25 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 14 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.718,54 + BENEFÍCIOS

ENTREGADOR DE GÁS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 37 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 15 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.539,00 + BENEFÍCIOS

LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS 6 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO 1 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 25 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE SINALIZAÇÃO 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 71 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO ASA SUL 55 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 2 R$ 1.624,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 47 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 5 R$ 1.933,25 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 33 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste