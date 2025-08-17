Unicef lança iniciativa para inclusão de 1 milhão de jovens no mercado de trabalho

CB Correio Braziilense

Jovens na solenidade de lançamento, no SesiLab - (crédito: Divulgação)

O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) lançou, na última semana, uma plataforma (1mio.com.br#jornada-formativa ) para ajudar na inserção de jovens no mercado de trabalho. Por meio da iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO), a plataforma Jornada Formativa para a Inclusão Produtiva de Adolescentes e Jovens encurta o caminho desses profissionais até as vagas de emprego. O objetivo é formar lideranças dos setores público e privado para criar ambientes preparados para receber, desenvolver e reter jovens talentos.

“Não podemos desperdiçar um dos maiores potenciais de transformação que nosso país tem”, declara a chefe de Educação do Unicef no Brasil, Monica Dias Pinto. Ela afirma que a plataforma oferecerá conhecimento técnico, estratégias práticas e certificado de conclusão aos profissionais.

Os cursos contam com recursos de acessibilidade e utilizam vídeos, jogos interativos, infográficos, entre outras metodologias, e podem ser acessados gratuitamente por meio da plataforma 1MiO.

Durante o evento de lançamento da Jornada, na quarta-feira, no SesiLab, representantes de empresas, governos, sociedade civil e parceiros do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes discutiram dados voltados a políticas públicas de inclusão e a parcerias pela transformação institucional.

Desemprego preocupa

Dados levantados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam que as taxas de desemprego e informalidade são maiores entre jovens brasileiros entre 18 e 29 anos. O estudo, que usa informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstra que a taxa é mais que o dobro do que o observado entre pessoas de 30 a 59 anos.

Entre os motivos para o índice elevado de desemprego estão a falta de escolaridade e de experiência profissional, ampliadas à necessidade de escolher entre estudar ou trabalhar.

O que oferece

Criada em parceria com 13 organizações e especialistas, a Jornada Formativa é composta por 16 cursos separados em três blocos independentes:

» Compreender: apresenta o conceito de inclusão produtiva jovem no contexto brasileiro;

» Conectar: os cursos propõem a conexão entre jovens do grupos prioritários — como negros, pessoas LGBTQIAPN+ e povos originários — e o dia a dia das empresas;

» Transformar: um conjunto de ferramentas práticas para a aplicação e institucionalização produtiva jovem nas rotinas e estruturas organizacionais.