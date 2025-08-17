Agências e empresas oferecem 363 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
IBGE
9.580 profissionais
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, publicou a portaria nº 58/2025 autorizando a contratação temporária de até 9.580 profissionais para atender às demandas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As oportunidades serão voltadas ao apoio de pesquisas estatísticas em todo o país. Do total de vagas, 8.480 serão para a função de agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações, e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, encarregado de orientar e fiscalizar as equipes de campo. A seleção ocorrerá em formato simplificado, podendo incluir etapas como análise de currículo, avaliação de títulos e entrevistas. Os contratos terão duração inicial de um ano e poderão ser prorrogados por até três anos, conforme a necessidade para a conclusão dos trabalhos. O edital de abertura de inscrições deverá ser publicado em até seis meses a partir da publicação da portaria, ou seja, com prazo máximo até fevereiro de 2026.
Mastercard
Programa Trainee 1
A Mastercard está com inscrições abertas para os programas de trainee 2026 no Brasil, com vagas em áreas como tecnologia, marketing, finanças, jurídico, consultoria estratégica, produtos e vendas. O processo trainee é voltado a recém-formados entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, com início em janeiro de 2026 no escritório de São Paulo. O processo seletivo inclui análise de currículo, vídeo entrevista e entrevistas presenciais ou on-line. Entre os benefícios, estão modelo híbrido de trabalho, 20 dias para atuar de qualquer lugar do mundo, cinco dias para trabalho voluntário, acesso a plataformas de desenvolvimento, previdência privada, plano de saúde e odontológico, e apoio acadêmico para trainees. As inscrições são gratuitas e vão até 31 de agosto de 2025, pelo link: https://linktr.ee/recrutamentomastercardadvisors.
Stone
Programa Trainee 2
O Programa Trainee Recruta Stone 2026, voltado a jovens profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, oferece salário de R$ 8 mil, bônus por performance, benefícios como plano de saúde, odontológico, auxílio-creche, acesso à plataforma de cursos, job rotation, mentoria e treinamentos. A iniciativa busca preparar talentos para assumirem rapidamente posições de liderança, com etapas que incluem testes, dinâmicas, entrevistas e painel com a liderança. A entrada está prevista para janeiro de 2026 e as inscrições ficam abertas até 4 de setembro de 2025 pelo link: https://encurtador.com.br/Bu2xT.
Ensina Brasil
Programa Trainee 3
O Programa Trainee Ensina Brasil oferece aos jovens graduados ou que concluam a graduação até janeiro de 2026 a chance de atuar como professores remunerados em escolas públicas por dois anos, recebendo formações contínuas, mentorias e suporte para desenvolver habilidades de liderança, em parceria com governos estaduais (Cuiabá-MT, Campo Grande-MS, Águas Lindas-GO) e municipais (Vitória-ES, Petrolina-PE, Caruaru-PE). Aberto a todas as áreas de formação, sem limite de idade, o programa busca perfis com potencial de liderança, abertura para aprendizado e desejo genuíno de transformar a educação, oferecendo remuneração de R$ 3 mil a R$ 6 mil, conforme a localidade, além de benefícios previstos em lei. A seleção inclui inscrições, testes on-line, perguntas de reflexão, dinâmica em grupo e entrevista, com início das atividades em janeiro de 2026. Inscrições até 5/9: https://app.ensinabrasil.org/sign-in.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 10 R$ 2.450 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 20 R$ 1.563 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PIZZAIOLO 10 R$ 1606 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 712 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- AZULEJISTA 5 R$ 2800 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 1 R$ 1.580+ BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- GESSEIRO 2 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 3 R$ 1.539 + BENEFÍCIOS
- NAIL DESIGNER 3 R$ 3.036 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO 4 R$2.570 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 80 R$ 1565 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 6 R$ 2.420,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.440,40 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 50 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 2 R$ 800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL 2 R$ 800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 52 R$ 1518 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: