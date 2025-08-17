Agências e empresas oferecem 363 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

IBGE

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, publicou a portaria nº 58/2025 autorizando a contratação temporária de até 9.580 profissionais para atender às demandas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As oportunidades serão voltadas ao apoio de pesquisas estatísticas em todo o país. Do total de vagas, 8.480 serão para a função de agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações, e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, encarregado de orientar e fiscalizar as equipes de campo. A seleção ocorrerá em formato simplificado, podendo incluir etapas como análise de currículo, avaliação de títulos e entrevistas. Os contratos terão duração inicial de um ano e poderão ser prorrogados por até três anos, conforme a necessidade para a conclusão dos trabalhos. O edital de abertura de inscrições deverá ser publicado em até seis meses a partir da publicação da portaria, ou seja, com prazo máximo até fevereiro de 2026.

Mastercard

A Mastercard está com inscrições abertas para os programas de trainee 2026 no Brasil, com vagas em áreas como tecnologia, marketing, finanças, jurídico, consultoria estratégica, produtos e vendas. O processo trainee é voltado a recém-formados entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, com início em janeiro de 2026 no escritório de São Paulo. O processo seletivo inclui análise de currículo, vídeo entrevista e entrevistas presenciais ou on-line. Entre os benefícios, estão modelo híbrido de trabalho, 20 dias para atuar de qualquer lugar do mundo, cinco dias para trabalho voluntário, acesso a plataformas de desenvolvimento, previdência privada, plano de saúde e odontológico, e apoio acadêmico para trainees. As inscrições são gratuitas e vão até 31 de agosto de 2025, pelo link: https://linktr.ee/recrutamentomastercardadvisors.

Stone

O Programa Trainee Recruta Stone 2026, voltado a jovens profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, oferece salário de R$ 8 mil, bônus por performance, benefícios como plano de saúde, odontológico, auxílio-creche, acesso à plataforma de cursos, job rotation, mentoria e treinamentos. A iniciativa busca preparar talentos para assumirem rapidamente posições de liderança, com etapas que incluem testes, dinâmicas, entrevistas e painel com a liderança. A entrada está prevista para janeiro de 2026 e as inscrições ficam abertas até 4 de setembro de 2025 pelo link: https://encurtador.com.br/Bu2xT.

Ensina Brasil

O Programa Trainee Ensina Brasil oferece aos jovens graduados ou que concluam a graduação até janeiro de 2026 a chance de atuar como professores remunerados em escolas públicas por dois anos, recebendo formações contínuas, mentorias e suporte para desenvolver habilidades de liderança, em parceria com governos estaduais (Cuiabá-MT, Campo Grande-MS, Águas Lindas-GO) e municipais (Vitória-ES, Petrolina-PE, Caruaru-PE). Aberto a todas as áreas de formação, sem limite de idade, o programa busca perfis com potencial de liderança, abertura para aprendizado e desejo genuíno de transformar a educação, oferecendo remuneração de R$ 3 mil a R$ 6 mil, conforme a localidade, além de benefícios previstos em lei. A seleção inclui inscrições, testes on-line, perguntas de reflexão, dinâmica em grupo e entrevista, com início das atividades em janeiro de 2026. Inscrições até 5/9: https://app.ensinabrasil.org/sign-in.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 10 R$ 2.450 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 20 R$ 1.563 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PIZZAIOLO 10 R$ 1606 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 712 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AZULEJISTA 5 R$ 2800 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 1 R$ 1.580+ BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 3 R$ 1.539 + BENEFÍCIOS

NAIL DESIGNER 3 R$ 3.036 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 4 R$2.570 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 80 R$ 1565 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 6 R$ 2.420,40 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.440,40 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 50 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 2 R$ 800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL 2 R$ 800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 52 R$ 1518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste