Agências e empresas oferecem 710 vagas de emprego

postado em 24/08/2025 06:00 / atualizado em 24/08/2025 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.219 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 12 R$ 1606 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 1 R$ 3.171,34 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.595,75 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 1.558 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 4 R$ 1.605 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE AEROPORTO 20 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 11 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 55 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PEIXARIA 1 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM 4 R$ 1.743 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 37 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 23 R$ 1.635 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 5 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PEDREIRO 6 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 1 R$ 1.518,20 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 10 R$ 1.518,20 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO (ESQUADRIAS) 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 2 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 400 (QUINZENA) + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.612 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 1 R$ 2.056 + BENEFÍCIOS
- FERREIRO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL 14 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 6 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 24 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 1 R$ 2.016,75 + BENEFÍCIOS
- GERENTE COMERCIAL 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 2 R$ 2.119,75 + BENEFÍCIOS
- MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 3.171,34 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- NAIL DESIGNER 3 R$ 3.036 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 150 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 4 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 24 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 1 R$ 1.928,77 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 17 R$ 2.419 + BENEFÍCIOS
- PERFUMISTA 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 88 R$ 1.518,81 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 14 R$ 800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL 2 R$ 800 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 1.035 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 28 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA 15 R$ 1.811 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste