Mil estudantes participam do mutirão do Ciee em busca de estágio

CB Correio Braziliense

Mais de mil estudantes participaram da ação do CIEE em Brasília - (crédito: Divulgação / Ciee)

Cerca de mil estudantes em busca de estágio foram atendidos, nesta terça-feira, pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), a maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina. A ação, realizada em Brasília, ofereceu 500 oportunidades em programas de estágio e aprendizagem.

As áreas com maior número de oportunidades em estágio foram administração, tecnologia da informação, direito e contabilidade. Já para aprendizagem, os destaques foram arco bancário, administrativo, comércio e verejista.

Além das vagas, os jovens tiveram acesso gratuito a serviço, como cadastro no portal Ciee, encaminhamentos para processos seletivos e orientação profissional.