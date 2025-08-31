ESTÁGIOS

Agências e empresas oferecem 785 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 31/08/2025 06:00 / atualizado em 31/08/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

MAGALU

PROGRAMA DE TRAINEE

O Magalu lançou o processo seletivo para o primeiro programa de trainee em inteligência artificial do Brasil, voltado a profissionais de cursos de exatas. A iniciativa  tem como objetivo formar talentos com alta capacidade técnica e analítica e visão estratégica em dados e IA, preparados para desenvolver soluções inovadoras e para aplicar tecnologia aos negócios. Podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, em cursos de exatas, não necessariamente ligados à tecnologia. Com remuneração mensal de R$ 9,6 mil e benefícios, os trainees atuarão nas áreas de negócios que utilizam a inteligência artificial para aprimorar processos e criar novas soluções. As inscrições serão feitas unicamente pelo canal oficial do programa no WhatsApp, com o fluxo de conversa orientado pela Lu, a influenciadora digital do Magalu, por meio da aplicação de IA. Uma vez inscrito, o candidato percorrerá as fases seguintes — testes práticos e entrevistas — em outras plataformas, mas ainda com interações via WhatsApp. Na seleção, serão valorizados conhecimentos em linguagens de programação como Python e SQL, ferramentas de cloud (AWS, GCP, Azure), bibliotecas de IA/ML (TensorFlow, PyTorch) e soluções de análise de dados. Mas ser especialista não é um requisito obrigatório, uma vez que os profissionais atuarão nas áreas de negócio da companhia e o programa oferecerá trilhas de formação específica. Os participantes terão acesso a cursos, mentorias e workshops ministrados por profissionais do Magalu e externos. A etapa final será presencial. Os pré-selecionados serão entrevistados por Frederico Trajano, CEO da companhia, e os candidatos escolhidos devem ser comunicados até o final de dezembro. Para se inscrever ou saber mais sobre o processo, basta mandar um "oi" para a Lu, no WhatsApp (11) 97827-4804.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 27 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 12 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 23 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 11 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 27 R$ 1.568 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 19 R$ 1.706,78 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.818 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PEDREIRO 10 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PIZZAIOLO 3 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 63 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRO DE HOTEL 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR IMOBILIÁRIO 1 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
  • CORTADOR DE MÁRMORE 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 33 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
  • FERREIRO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL 14 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 25 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 26 R$ 1.727 + BENEFÍCIOS
  • FORNEIRO DE PADARIA 4 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.677,80 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULO AUTOMOTORES A DIESEL 1 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR 31 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 6 R$ 2.458,94 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 87 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 24 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 60 R$ 2.092 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • PORTEIRO 1 R$ 1.797,69 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.598 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • SERRALHEIRO 5 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 55 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE PEDREIRO 3 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 12 R$ 2.862,38 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 1.029.00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 




 



