Agências e empresas oferecem 785 vagas de emprego

MAGALU
PROGRAMA DE TRAINEE
O Magalu lançou o processo seletivo para o primeiro programa de trainee em inteligência artificial do Brasil, voltado a profissionais de cursos de exatas. A iniciativa tem como objetivo formar talentos com alta capacidade técnica e analítica e visão estratégica em dados e IA, preparados para desenvolver soluções inovadoras e para aplicar tecnologia aos negócios. Podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, em cursos de exatas, não necessariamente ligados à tecnologia. Com remuneração mensal de R$ 9,6 mil e benefícios, os trainees atuarão nas áreas de negócios que utilizam a inteligência artificial para aprimorar processos e criar novas soluções. As inscrições serão feitas unicamente pelo canal oficial do programa no WhatsApp, com o fluxo de conversa orientado pela Lu, a influenciadora digital do Magalu, por meio da aplicação de IA. Uma vez inscrito, o candidato percorrerá as fases seguintes — testes práticos e entrevistas — em outras plataformas, mas ainda com interações via WhatsApp. Na seleção, serão valorizados conhecimentos em linguagens de programação como Python e SQL, ferramentas de cloud (AWS, GCP, Azure), bibliotecas de IA/ML (TensorFlow, PyTorch) e soluções de análise de dados. Mas ser especialista não é um requisito obrigatório, uma vez que os profissionais atuarão nas áreas de negócio da companhia e o programa oferecerá trilhas de formação específica. Os participantes terão acesso a cursos, mentorias e workshops ministrados por profissionais do Magalu e externos. A etapa final será presencial. Os pré-selecionados serão entrevistados por Frederico Trajano, CEO da companhia, e os candidatos escolhidos devem ser comunicados até o final de dezembro. Para se inscrever ou saber mais sobre o processo, basta mandar um "oi" para a Lu, no WhatsApp (11) 97827-4804.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 27 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 12 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 23 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 11 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 27 R$ 1.568 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 19 R$ 1.706,78 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.818 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PEDREIRO 10 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PIZZAIOLO 3 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 63 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR IMOBILIÁRIO 1 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
- CORTADOR DE MÁRMORE 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 33 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- FERREIRO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL 14 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 25 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 26 R$ 1.727 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA 4 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.677,80 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULO AUTOMOTORES A DIESEL 1 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 31 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 6 R$ 2.458,94 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 87 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 24 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 60 R$ 2.092 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- PORTEIRO 1 R$ 1.797,69 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.598 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 5 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 55 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 3 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 12 R$ 2.862,38 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 1.029.00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
