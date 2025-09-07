GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 528 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 07/09/2025 06:00 / atualizado em 07/09/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

Seleção aberta

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abre vagas de emprego para instrutores de farmácia, podologia e nutrição, com inscrições até a próxima terça-feira por meio do seguinte endereço eletrônico: encurtador.com.br/3tg3c, mediante pagamento de taxa de R$ 50,45. Para o cargo de instrutor de farmácia, é necessário que o candidato tenha diploma, além de experiência na área de farmácia e docência como diferenciais. Para participar do processo seletivo para instrutor de podologia, o candidato deve ter diploma na área da saúde, além de formação em podologia como conhecimento desejável. E os inscritos para instrutor de nutrição devem ter registro ativo no Conselho Regional de Nutrição, além de diploma na área. Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas no site do Senac DF.

Eletrobras

Vagas de emprego

A Eletrobras abriu processo seletivo para 102 vagas de emprego, distribuídas em 17 estados brasileiros. Mais informações podem ser obtidas na página de inscrição, no seguinte endereço eletrônico: venhasereletrobras.gupy.io/. As vagas são para as seguintes áreas de atuação: engenharia de expansão (9); Teles Pires (4); inovação, p&d, digital e ti (5); auditoria (2); comunicação (1); financeira e relação com os investidores (7); comercialização e soluções em energia (2); estratégia e novos negócios (2); regulação e relações institucionais (2); operações e segurança (54); gente (4); governança, riscos, compliance e sustentabilidade (6); centro de serviços compartilhados (1); Saesa — operação pv (3). Os aprovados vão dispor de pacote benefícios, que inclui vale-transporte, auxílio-alimentação, previdência complementar, plano de saúde, entre outros.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 55 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 8 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • ARTE-FINALISTA 1 R$ 1.642 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA BALCONISTA 20 R$ 1.620 + BENEFÍCIO
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 11 R$ 1.529 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 18 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITEIRO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COSTURA 2 R$ 1.642 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 22 R$ 1.529 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 10 R$ 712 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM 10 R$ 1.624,26 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 22 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 4 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR IMOBILIÁRIO 1 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, À MÃO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
  • FRENTISTA 12 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 2 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 40 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE POSTO DE VENDA 1 R$ 2.447,54 + BENEFÍCIOS
  • LEITURISTA 5 R$ 1.916 + BENEFÍCIOS
  • LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS
  • MESTRE DE OBRAS 1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS
  • MOTOFRETISTA 6 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.806 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 27 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE FORNO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MARTELETE 1 R$ 1.821,60 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 10 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 6 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA EM GERAL 1 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA 10 R$ 1.686,23 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 14 R$ 1.628 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 21 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • ZELADOR 6 R$ 1.900,62 + BENEFÍCIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação