Agências e empresas oferecem 528 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
Seleção aberta
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abre vagas de emprego para instrutores de farmácia, podologia e nutrição, com inscrições até a próxima terça-feira por meio do seguinte endereço eletrônico: encurtador.com.br/3tg3c, mediante pagamento de taxa de R$ 50,45. Para o cargo de instrutor de farmácia, é necessário que o candidato tenha diploma, além de experiência na área de farmácia e docência como diferenciais. Para participar do processo seletivo para instrutor de podologia, o candidato deve ter diploma na área da saúde, além de formação em podologia como conhecimento desejável. E os inscritos para instrutor de nutrição devem ter registro ativo no Conselho Regional de Nutrição, além de diploma na área. Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas no site do Senac DF.
Eletrobras
Vagas de emprego
A Eletrobras abriu processo seletivo para 102 vagas de emprego, distribuídas em 17 estados brasileiros. Mais informações podem ser obtidas na página de inscrição, no seguinte endereço eletrônico: venhasereletrobras.gupy.io/. As vagas são para as seguintes áreas de atuação: engenharia de expansão (9); Teles Pires (4); inovação, p&d, digital e ti (5); auditoria (2); comunicação (1); financeira e relação com os investidores (7); comercialização e soluções em energia (2); estratégia e novos negócios (2); regulação e relações institucionais (2); operações e segurança (54); gente (4); governança, riscos, compliance e sustentabilidade (6); centro de serviços compartilhados (1); Saesa — operação pv (3). Os aprovados vão dispor de pacote benefícios, que inclui vale-transporte, auxílio-alimentação, previdência complementar, plano de saúde, entre outros.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 55 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 8 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 1.642 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA BALCONISTA 20 R$ 1.620 + BENEFÍCIO
- ATENDENTE DE LANCHONETE 11 R$ 1.529 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 18 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COSTURA 2 R$ 1.642 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 22 R$ 1.529 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 10 R$ 712 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM 10 R$ 1.624,26 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 22 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 4 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR IMOBILIÁRIO 1 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, À MÃO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 12 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 40 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE POSTO DE VENDA 1 R$ 2.447,54 + BENEFÍCIOS
- LEITURISTA 5 R$ 1.916 + BENEFÍCIOS
- LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS
- MESTRE DE OBRAS 1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 6 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.806 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 27 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE FORNO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MARTELETE 1 R$ 1.821,60 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 6 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA EM GERAL 1 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA 10 R$ 1.686,23 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 14 R$ 1.628 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 21 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- ZELADOR 6 R$ 1.900,62 + BENEFÍCIOS
