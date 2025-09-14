GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 884 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 14/09/2025 06:00 / atualizado em 14/09/2025 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

ONS

Programa de trainee

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) abriu  inscrições  para o  programa de trainee Conecte sua energia ao futuro. Ao se inscrever, os candidatos podem decidir pela localidade da empresa em que desejam trabalhar: Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis ou Recife. As vagas contemplam estudantes de diversas graduações, como engenharia elétrica, sistemas de informação, psicologia, comunicação e áreas correlatas. Eles também devem estar com formatura prevista até dezembro de 2026 ou formados há, no máximo, dois anos. A duração é de até dois anos de processo trainee em formato híbrido, com carga horária de 40 horas por semana. As inscrições podem ser realizadas pelo site, no link: https://traineeons2025.com.br, e ficarão abertas até 2 de outubro. 

Chaintech

Processo seletivo

A Chaintech, empresas no segmento de transformação digital, por meio da plataforma Chain Academy, abriu inscrições para um novo processo seletivo com 17 vagas. É possível se inscrever pelo endereço www.linkedin.com/jobs/view/428859528, até 3 de outubro. Dividido por etapas, o processo inclui a seleção dos candidatos pelo time de RH da Chaintech, a realização de um challenge e entrevistas presenciais. A divulgação dos selecionados para a nova turma ocorrerá em 17 de novembro. Com duração de três meses, o curso terá início em 19 de janeiro de 2026 e inclui uma bolsa de estudos 100% custeada pela Chaintech, incluindo as taxas obrigatórias para emissão de certificado ao final do curso. Com aulas presenciais no Setor Bancário Norte, e remotas, o projeto visa a busca por novos talentos para integrar o time de colaboradores da Chaintech. A empresa quer auxiliar profissionais de nível senior que desejam migrar de área — ou subir de carreira — para conseguir atender às principais demandas de implementação e desenvolvimento em plataformas de transformação digital, permitindo que esses profissionais aprofundem seus conhecimentos e dominem diferentes tecnologias de grande relevância, destacando-se em um mercado cada vez mais competitivo.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  45 R$ 1.606 +BENEFÍCIOS  
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  20 R$ 1.606  + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  18 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS  10 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS 
  • ARMAZENTISTA  20 R$ 1.565 + BENEFÍCIOS   
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE DE VENDAS  6 R$ 1.650  + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE BALCONISTA  3 R$ 1.620,08 + BENEFÍCIOS  
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS  50 R$ 1.550  + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.646,96  + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA  35 R$ 1.606  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITEIRO  21 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COSTURA  1 R$ 1.800  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA  3 R$ 1.518  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.681  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES  1 R$ 1.518  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  55 R$ 1.518  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  35 R$ 1.518  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA  15 R$ 2.100  + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL)  2 R$ 450  + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  2 R$ 2.424,40  + BENEFÍCIOS
  • CAIXA DE LOJA  2 R$ 1.639,44  + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO (AGRICULTURA)1 R$ 1.518  + BENEFÍCIOS
  • CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA)  2 R$ 2.025,87  + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO  1 R$ 1.639,44  + BENEFÍCIOS
  • COSTUREIRA EM GERAL  1 R$ 1.800  + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL  16 R$ 2.119   + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 11 R$ 2.200   + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, À MÃO  10 R$ 1.606   + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  1 R$ 1.800   + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA  2 R$ 200   + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA  3 R$ 1.681   + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  20 R$ 1.606   + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM  2 R$ 1.639,44  + BENEFÍCIOS
  • GERENTE GERAL DE VENDAS  3 R$ 5.000   + BENEFÍCIOS
  • INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA  2 R$ 2.000   + BENEFÍCIOS
  • MARCENEIRO 1 R$ 2.000   + BENEFÍCIOS
  • MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 2.037,28   + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA  1 R$ 1.800   + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO  2 R$ 2.151   + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR  3 R$ 1.681   + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA  123 R$ 1.565,81   + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE FORNO  10 R$ 1.606   + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL  20 R$ 2.100   + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MOTOSERRA  4 R$ 1.891,41   + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO  16 R$ 2.200   + BENEFÍCIOS
  • PEDAGOGO 22 R$ 4.070   + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO  18 R$ 2.000   + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL  10 R$ 2.000   + BENEFÍCIOS
  • PINTOR DE OBRAS  6 R$ 2.424,40   + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO  10 R$ 1.606   + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  90 R$ 1.606   + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS  20 R$ 1.639   + BENEFÍCIOS
  • SOLDADOR  3 R$ 2.420   + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR COMERCIAL  1 R$ 3.000   + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ELETRÔNICO  2 R$ 2.000   + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  1 R$ 43   + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA  17 R$ 1.620  + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

