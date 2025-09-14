Agências e empresas oferecem 884 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
ONS
Programa de trainee
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) abriu inscrições para o programa de trainee Conecte sua energia ao futuro. Ao se inscrever, os candidatos podem decidir pela localidade da empresa em que desejam trabalhar: Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis ou Recife. As vagas contemplam estudantes de diversas graduações, como engenharia elétrica, sistemas de informação, psicologia, comunicação e áreas correlatas. Eles também devem estar com formatura prevista até dezembro de 2026 ou formados há, no máximo, dois anos. A duração é de até dois anos de processo trainee em formato híbrido, com carga horária de 40 horas por semana. As inscrições podem ser realizadas pelo site, no link: https://traineeons2025.com.br, e ficarão abertas até 2 de outubro.
Chaintech
Processo seletivo
A Chaintech, empresas no segmento de transformação digital, por meio da plataforma Chain Academy, abriu inscrições para um novo processo seletivo com 17 vagas. É possível se inscrever pelo endereço www.linkedin.com/jobs/view/428859528, até 3 de outubro. Dividido por etapas, o processo inclui a seleção dos candidatos pelo time de RH da Chaintech, a realização de um challenge e entrevistas presenciais. A divulgação dos selecionados para a nova turma ocorrerá em 17 de novembro. Com duração de três meses, o curso terá início em 19 de janeiro de 2026 e inclui uma bolsa de estudos 100% custeada pela Chaintech, incluindo as taxas obrigatórias para emissão de certificado ao final do curso. Com aulas presenciais no Setor Bancário Norte, e remotas, o projeto visa a busca por novos talentos para integrar o time de colaboradores da Chaintech. A empresa quer auxiliar profissionais de nível senior que desejam migrar de área — ou subir de carreira — para conseguir atender às principais demandas de implementação e desenvolvimento em plataformas de transformação digital, permitindo que esses profissionais aprofundem seus conhecimentos e dominem diferentes tecnologias de grande relevância, destacando-se em um mercado cada vez mais competitivo.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.606 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 18 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- ARMAZENTISTA 20 R$ 1.565 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 6 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.620,08 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 50 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 35 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 21 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 55 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 35 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 15 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 2 R$ 450 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CAIXA DE LOJA 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA)1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 2 R$ 2.025,87 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 16 R$ 2.119 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 11 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, À MÃO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 2 R$ 200 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 3 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- GERENTE GERAL DE VENDAS 3 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 2.037,28 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.151 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 123 R$ 1.565,81 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE FORNO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 20 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MOTOSERRA 4 R$ 1.891,41 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 16 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- PEDAGOGO 22 R$ 4.070 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 18 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE REFORMA GERAL 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 6 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 90 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 3 R$ 2.420 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR COMERCIAL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ELETRÔNICO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 43 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 17 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS
