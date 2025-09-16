Funpresp-Exe abre processo seletivo

AM Alice Meira*

processo seletivo da Funpresp-Exe - (crédito: Divulgação/ Funpresp-Exe)

Funpresp-Exe abriu, nesta terça-feira (9/9), processo seletivo para dois cargos: diretor de investimentos e diretor de administração. Os selecionados terão mandato de quatro anos e todas as etapas do processo serão realizadas de forma on-line ou presencial, em Brasília. Até 22 de setembro, a inscrição pode ser feita por meio de dois links, um para os interessados na ocupação de diretor de investimentos e outro para diretor de administração. Também é necessário ser servidor público federal e participante da Funpresp-Exe.

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) é uma entidade de previdência complementar, destinada aos servidores públicos federais do Executivo. Ela oferece uma renda extra para a aposentadoria, além da oficial. A participação é opcional e permite escolher entre diferentes planos, conforme as necessidades de cada servidor.