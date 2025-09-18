As Competições Senac 2025 começam no Rio de Janeiro

O evento reúne 110 alunos destaques do ensino profissional do Senac, para provas de habilidades profissionais. Eles competem por vagas na etapa internacional da WorldSkills Competition, que este ano ocorre em Xangai (China)

AM
Artur Maldaner*
postado em 18/09/2025 19:40 / atualizado em 18/09/2025 19:44
Competições Senac - (crédito: Divulgação / SENAC)

 

As Competições Senac de Ensino Profissional começaram nesta quinta-feira (18/9), no Centro de Convenções Riocentro, Rio de Janeiro. O evento reúne 110 jovens destaques da aprendizagem comercial de todo o país, que disputam em modalidades como cabeleireiro, cozinha e recepção de hotel, e concorrem a uma viagem para a etapa internacional — a WorldSkills Competition, que ocorre em Xangai (China).

A disputa reúne 4 mil pessoas na capital carioca. Além dos competidores, estão presentes júris, especialistas, empresários e caravanas escolares. No total, a competição oferece 10 categorias — cabeleireiro, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, estética e bem-estar, florista, recepção de hotel e serviço de restaurante, que vão levar o 1° lugar para a China. E disputas de confeitaria, desenvolvimento de sistemas e aplicações web e mobile, que são novas categorias.

A cerimônia de abertura das competições, realizada na noite dessa quarta (17), mobilizou cerca de 600 convidados, com discurso de lideranças do Sistema CNC-Sesc-Senac. Foi seguido pelo desfile das delegações, com instituições de 23 estados e do DF, onde participaram alunos, especialistas e docentes.

Aberto ao público

A gerente de educação corporativa do Senac, Daniele Lordelo, exalta a presença de alunos da rede pública nas competições. De acordo com Daniele, os estudantes, que chegaram em caravanas para o evento, são estimulados a irem ao evento para conhecer mais sobre as profissões do mercado: “A competição foi feita para o Senac mostrar à sociedade o trabalho que faz, em prol da educação profissional”, diz.

Para Daniele, os alunos que entraram na disputa têm muito a ganhar, além de compor currículo com conquistas, a preparação que antecede as Competições Senac traz habilidades essenciais para o mercado de trabalho: “É uma experiência transformadora”, afirma.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

 

 

