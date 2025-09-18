As Competições Senac 2025 começam no Rio de Janeiro

AM Artur Maldaner*

Competições Senac - (crédito: Divulgação / SENAC)

As Competições Senac de Ensino Profissional começaram nesta quinta-feira (18/9), no Centro de Convenções Riocentro, Rio de Janeiro. O evento reúne 110 jovens destaques da aprendizagem comercial de todo o país, que disputam em modalidades como cabeleireiro, cozinha e recepção de hotel, e concorrem a uma viagem para a etapa internacional — a WorldSkills Competition, que ocorre em Xangai (China).

A disputa reúne 4 mil pessoas na capital carioca. Além dos competidores, estão presentes júris, especialistas, empresários e caravanas escolares. No total, a competição oferece 10 categorias — cabeleireiro, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, estética e bem-estar, florista, recepção de hotel e serviço de restaurante, que vão levar o 1° lugar para a China. E disputas de confeitaria, desenvolvimento de sistemas e aplicações web e mobile, que são novas categorias.

A cerimônia de abertura das competições, realizada na noite dessa quarta (17), mobilizou cerca de 600 convidados, com discurso de lideranças do Sistema CNC-Sesc-Senac. Foi seguido pelo desfile das delegações, com instituições de 23 estados e do DF, onde participaram alunos, especialistas e docentes.

Aberto ao público

A gerente de educação corporativa do Senac, Daniele Lordelo, exalta a presença de alunos da rede pública nas competições. De acordo com Daniele, os estudantes, que chegaram em caravanas para o evento, são estimulados a irem ao evento para conhecer mais sobre as profissões do mercado: “A competição foi feita para o Senac mostrar à sociedade o trabalho que faz, em prol da educação profissional”, diz.

Para Daniele, os alunos que entraram na disputa têm muito a ganhar, além de compor currículo com conquistas, a preparação que antecede as Competições Senac traz habilidades essenciais para o mercado de trabalho: “É uma experiência transformadora”, afirma.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá