Agências e empresas oferecem 752 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 21/09/2025 06:00 / atualizado em 21/09/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

VAGAS ABERTAS

A Minerva Foods, Companhia global de alimentos, abriu vagas no Distrito Federal, Fortaleza, Goiânia Rio de Janeiro, São José dos Campos (SP), São Gabriel da Palha (ES) e Campinas (SP). As oportunidades disponíveis são para as áreas comercial, incluindo Líder de vendas internas, supervisor de vendas, vendedor interno, vendedor externo e fiscal de prevenção de perdas (CFTV). A empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, vale- refeição ou alimentação, seguro de vida e remuneração variável com participação nos resultados. Algumas posições contam ainda com benefícios adicionais, como ajuda de custo, Wellhub, Gympass e veículo da empresa. As inscrições estão abertas e os candidatos devem enviar os seus currículos na página oficial da Companhia na Gupy (https://sl1nk.com/G8C5B).

 

Grupo Santa Educação

Trainee Pedagógico

O Grupo Salta Educação, especializado em educação básica, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Trainee Pedagógico 2026. Neste ano, pela primeira vez, as vagas serão distribuídas por estado — incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. O programa é considerado um dos mais completos do setor educacional, formando profissionais capazes de unir prática pedagógica e gestão escolar. O processo seletivo é voltado para recém-formados em licenciaturas ou pedagogia entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025. Durante dois anos de formação, os trainees passam por treinamentos certificados, projetos de impacto, imersões em escolas e núcleos de marca, Escola de Líderes, grupos de leitura e mentoria de carreira personalizada. O objetivo é preparar os jovens talentos para ocupar posições estratégicas como referência pedagógica nas escolas do grupo.  A seleção é composta por oito etapas, incluindo análise de perfil, testes cognitivos e socioemocionais, dinâmicas de grupo, prova de conteúdo, entrevistas presenciais com prova de quadro e encontros com a liderança pedagógica e a presidência. A jornada garante que os candidatos selecionados estejam alinhados ao propósito e valores da instituição. As inscrições vão até 12 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.traineesalta.com , a partir das 18h do dia 15 de setembro. A nova turma inicia suas atividades em janeiro de 2026.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  40  R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  20 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA  56 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS 9 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARTE-FINALISTA  1 R$ 1.642,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE HOSPITAL  4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  20  R$ 1.639 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  35 R$ 1.581,00+ BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE MESA  15 R$ 1.731,84 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  30 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COSTURA  3 R$ 1.642,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  39 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS  1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  3 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • CABELEIREIRO  1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • CASEIRO (AGRICULTURA) 2 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  10 R$ 1.639,45 + BENEFÍCIOS 
  • CONFEITEIRO  11 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • CONFERENTE DE LOGÍSTICA  1 R$ 1.620,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA)  2 R$ 2.025,87 + BENEFÍCIOS 
  • COORDENADOR DE RESTAURANTE  3 R$ 2.594,30 + BENEFÍCIOS 
  • COSTUREIRA EM GERAL  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL 11 R$ 1.721,41 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO INDUSTRIAL  1 R$ 2.235,16 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 3 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENGENHEIRO CIVIL 2 R$ 1.000 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA  1 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  26 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO  1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • GERENTE DE RESTAURANTE  2 R$ 2.390,48 +BENEFÍCIOS 
  • JARDINEIRO  10 R$ 1.585,00 +BENEFÍCIOS 
  • MANICURE/PEDICURE  1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • MARCENEIRO  2 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • MASSEIRO (PADEIRO)  1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL  1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE ESTRUTAS METÁLICAS  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  125 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  36 R$ 1.606,00 +
  • SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • SOLDADOR  1 R$ 2.420,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES  2 R$ 250,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE ENGENHARIA CÍVIL  2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  1 R$ 450,00 + BENEFÍCIOS  
  • VENDEDOR INTERNO  70 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

