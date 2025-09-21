Agências e empresas oferecem 752 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
VAGAS ABERTAS
A Minerva Foods, Companhia global de alimentos, abriu vagas no Distrito Federal, Fortaleza, Goiânia Rio de Janeiro, São José dos Campos (SP), São Gabriel da Palha (ES) e Campinas (SP). As oportunidades disponíveis são para as áreas comercial, incluindo Líder de vendas internas, supervisor de vendas, vendedor interno, vendedor externo e fiscal de prevenção de perdas (CFTV). A empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, vale- refeição ou alimentação, seguro de vida e remuneração variável com participação nos resultados. Algumas posições contam ainda com benefícios adicionais, como ajuda de custo, Wellhub, Gympass e veículo da empresa. As inscrições estão abertas e os candidatos devem enviar os seus currículos na página oficial da Companhia na Gupy (https://sl1nk.com/G8C5B).
Grupo Santa Educação
Trainee Pedagógico
O Grupo Salta Educação, especializado em educação básica, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Trainee Pedagógico 2026. Neste ano, pela primeira vez, as vagas serão distribuídas por estado — incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. O programa é considerado um dos mais completos do setor educacional, formando profissionais capazes de unir prática pedagógica e gestão escolar. O processo seletivo é voltado para recém-formados em licenciaturas ou pedagogia entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025. Durante dois anos de formação, os trainees passam por treinamentos certificados, projetos de impacto, imersões em escolas e núcleos de marca, Escola de Líderes, grupos de leitura e mentoria de carreira personalizada. O objetivo é preparar os jovens talentos para ocupar posições estratégicas como referência pedagógica nas escolas do grupo. A seleção é composta por oito etapas, incluindo análise de perfil, testes cognitivos e socioemocionais, dinâmicas de grupo, prova de conteúdo, entrevistas presenciais com prova de quadro e encontros com a liderança pedagógica e a presidência. A jornada garante que os candidatos selecionados estejam alinhados ao propósito e valores da instituição. As inscrições vão até 12 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.traineesalta.com , a partir das 18h do dia 15 de setembro. A nova turma inicia suas atividades em janeiro de 2026.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 20 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 56 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 9 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 1.642,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE HOSPITAL 4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 35 R$ 1.581,00+ BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 15 R$ 1.731,84 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COSTURA 3 R$ 1.642,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 39 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- CABELEIREIRO 1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA) 2 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.639,45 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 11 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.620,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 2 R$ 2.025,87 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 3 R$ 2.594,30 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 11 R$ 1.721,41 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO INDUSTRIAL 1 R$ 2.235,16 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 3 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- ENGENHEIRO CIVIL 2 R$ 1.000 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 1 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 26 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.390,48 +BENEFÍCIOS
- JARDINEIRO 10 R$ 1.585,00 +BENEFÍCIOS
- MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- MASSEIRO (PADEIRO) 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTAS METÁLICAS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 125 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 36 R$ 1.606,00 +
- SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 1 R$ 2.420,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 2 R$ 250,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENGENHARIA CÍVIL 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 450,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 70 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS