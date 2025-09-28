Agências e empresas oferecem 600 vagas de emprego

EuEstudante
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 12 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE PORTARIA 5 R$ 1.900,20 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 11 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE FARMÁCIA 2 R$ 1.664 + BENEFÍCIOS
- ARRUMADOR NO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- ARTE-FINALISTA 1 R$ 1.642 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 59 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 21 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COSTURA 2 R$ 1.642 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 7 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 90 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 36 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.635 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 3 R$ 1.553 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 1.000/QUINZENA + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.390,48 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- JARDINEIRO 10 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 1 R$ 2.478 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE RECREAÇÃO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE VEÍCULOS (LINHA DE MONTAGEM) 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 56 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 20 R$ 1.620,62 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TRATORES DIVERSOS 4 R$ 2.178,96 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS 20 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 41 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- PORTEIRO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 27 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 40 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENGENHARIA CÍVIL 2 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO MECÂNICO 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- TOSADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 14 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
CONFIRA O ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR QUE ESTÃO FUNCIONANDO:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste