Agências e empresas oferecem 865 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PROGRAMA DE TRAINEE

A empresa Volkswagen do Brasil abriu inscrições para 15 vagas até 29 de outubro, por meio do site: http://bit.ly/4mMJgd4, para o programa trainee, exclusivo para pessoas negras (pretas e pardas, segundo o IBGE). O processo de recrutamento inclui inscrição, testes on-line, etapas avaliativas, entrevistas e dinâmicas, com início previsto do programa em fevereiro de 2026. A empresa oferece salário competitivo e benefícios, como plano médico, previdência privada, compra de automóvel VW 0km com desconto, estacionamento gratuito, entre outros. O novo programa de trainee é dedicado a ampliar a representatividade de pessoas negras e a desenvolver a próxima geração de talentos da empresa. Podem participar da seleção os candidatos que se identificam como pessoa negra (preta ou parda, segundo o IBGE); tiverem concluído ou concluirão a graduação universitária entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025; tiverem inglês a partir do nível intermediário (B1) e com disponibilidade para atuar em unidades da Volkswagen no Brasil, localizadas em São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP), Taubaté (SP) e Curitiba (PR). Os trainees poderão trabalhar nas áreas de estratégia do produto (apoio no planejamento de novos produtos e tecnologias, alinhados às diretrizes globais da marca), componentes e módulos (participação na definição de soluções técnicas, análise de viabilidade e aspectos regulatórios) e inteligência de mercado e estratégia corporativa (monitoramento de tendências, análise de concorrência e identificação de oportunidades).

PETROBRAS

Jovem Aprendiz

A Petrobras anunciou a abertura de mais de 700 vagas para aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal. As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que terá duração de 21 meses, com jornada de trabalho de quatro horas diárias de segunda a sexta. As oportunidades são para cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos, e conta com sistema de cotas. Para concorrer às vagas é preciso ter, na data de inscrição, de 14 a 21 anos, mas para pessoas com deficiência não há idade máxima. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 6 a 12 de outubro, por meio do site ( https://bit.ly/4ntodgx ).

PRECISA-SE