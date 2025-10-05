Agências e empresas oferecem 865 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PROGRAMA DE TRAINEE
A empresa Volkswagen do Brasil abriu inscrições para 15 vagas até 29 de outubro, por meio do site: http://bit.ly/4mMJgd4, para o programa trainee, exclusivo para pessoas negras (pretas e pardas, segundo o IBGE). O processo de recrutamento inclui inscrição, testes on-line, etapas avaliativas, entrevistas e dinâmicas, com início previsto do programa em fevereiro de 2026. A empresa oferece salário competitivo e benefícios, como plano médico, previdência privada, compra de automóvel VW 0km com desconto, estacionamento gratuito, entre outros. O novo programa de trainee é dedicado a ampliar a representatividade de pessoas negras e a desenvolver a próxima geração de talentos da empresa. Podem participar da seleção os candidatos que se identificam como pessoa negra (preta ou parda, segundo o IBGE); tiverem concluído ou concluirão a graduação universitária entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025; tiverem inglês a partir do nível intermediário (B1) e com disponibilidade para atuar em unidades da Volkswagen no Brasil, localizadas em São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP), Taubaté (SP) e Curitiba (PR). Os trainees poderão trabalhar nas áreas de estratégia do produto (apoio no planejamento de novos produtos e tecnologias, alinhados às diretrizes globais da marca), componentes e módulos (participação na definição de soluções técnicas, análise de viabilidade e aspectos regulatórios) e inteligência de mercado e estratégia corporativa (monitoramento de tendências, análise de concorrência e identificação de oportunidades).
PETROBRAS
Jovem Aprendiz
A Petrobras anunciou a abertura de mais de 700 vagas para aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal. As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que terá duração de 21 meses, com jornada de trabalho de quatro horas diárias de segunda a sexta. As oportunidades são para cursos de aprendizagem profissional básica e cursos técnicos, e conta com sistema de cotas. Para concorrer às vagas é preciso ter, na data de inscrição, de 14 a 21 anos, mas para pessoas com deficiência não há idade máxima. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 6 a 12 de outubro, por meio do site ( https://bit.ly/4ntodgx ).
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 18 R$ 1.647 + BENEFÍCIOS
- AGENTE FUNERÁRIO 8 R$ 1.599 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 16 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 24 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 20 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 5 R$ 1.591,04 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 45 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 27 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 3 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL OCTOGONAL 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 50 R$ 1.600,85 + BENEFÍCIOS
- BABÁ 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 55 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 4 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 20 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 20 R$ 2.119 + BENEFÍCIOS
- CUIDADOR DE IDOSOS 3 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS
- DESIGNER DE INTERIORES 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NO SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÈSTICO DIARISTA 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA SANTA MARIA 5 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 11 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 40 R$ 1.968,98 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- JARDINEIRO (ÁRVORES PARA ORNAMENTAÇÃO URBANA) 2 R$ 2.574 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 2.238,02 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO 5 R$ 1.738 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA DE SOLDAR 1 R$ 1.731,35 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 3 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 58 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 30 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO 1 R$ 1.800 +
- BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 44 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 113 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 69 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA 8 R$ 1.599 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 7 R$ 1.593 + BENEFÍCIOS
- VIGIA PORTUÁRIO 1 R$ 1.681 + BENEFÍCIOS
- ZELADOR DE EDIFÍCIO 3 R$ 1.900,20 + BENEFÍCIOS