Agências e empresas oferecem 669 vagas de emprego

PETROBRAS
Jovem Aprendiz
As inscrições para o programa jovem aprendiz da Petrobras acabam hoje (12/10). No total, são 715 vagas em 13 estados e no Distrito Federal, com reserva de vagas para grupos em vulnerabilidade social e cotas raciais e de acessibilidade. Os participantes terão acesso a turmas de formação profissional básica e profissional técnica, oferecidas em parceria com o Senai. As inscrições podem ser feitas por meio do site: jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br/. Os inscritos devem ter de 14 a 21 anos e sete meses, sem limite de idade para pessoas com deficiência. Além disso, os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio devem comprovar matrícula e frequência à escola. Os aprendizes selecionados terão jornada de aprendizagem de quatro horas diárias, de segunda a sexta, além de carteira de trabalho assinada com salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia. Serão oferecidos 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico. No total, são 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico. Nos cursos de aprendizagem, são abordadas áreas, como instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, assistente de gerenciamento de obras, eletricista predial, encanador hidráulico, construtor de edificações, auxiliar de caldeireiro, soldador, assistente administrativo, suporte técnico em tecnologia da informação, entre outros, além de cursos técnicos em automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável. As oportunidades são para os municípios de Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Linhares (ES), Vitória (ES), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF) e Três Lagoas (MS).
IGES-DF
Cadastro reserva
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) está com inscrições abertas. As vagas são para profissionais da saúde, para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para médico cardiologista, pneumologista, patologista, cirurgião torácico e técnico de enfermagem (centro cirúrgico). Os salários variam de R$ 3.123,57 a R$ 15.292,32, com benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de benefícios com descontos em parceiros, abono semestral e folga no aniversário. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 12 de outubro pelo portal do IgesDF (https://igesdf.org.br/), onde estão disponíveis os editais completos com todos os requisitos e etapas de seleção. A validade dos cadastros reservas se estende até novembro ou dezembro de 2026, de acordo com cada edital.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 22 R$ 1.647,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE MÍDIAS DIGITAIS 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R4 1.746,30 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 54 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 6 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 64 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 40 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRA DE HOTEL 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS
- COBRADOR INTERNO 4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE LOGÍSTICA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 20 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 10 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 20 R$ 1.573,77 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS
- JARDINEIRO 1 R$ 2.574,37 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE PERFURATRIZES 1 R$ 4.141,31 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE RECREAÇÃO 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 5 R$ 2.121,40 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 2.613,68 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO 5 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 65 R$ 1.565,81 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 15 R$ 1.571,04 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 6 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PISCINEIRO 1 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 4 R$ 2.039,73 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 98 R$ 375,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
