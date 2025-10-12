Agências e empresas oferecem 669 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PETROBRAS

Jovem Aprendiz

As inscrições para o programa jovem aprendiz da Petrobras acabam hoje (12/10). No total, são 715 vagas em 13 estados e no Distrito Federal, com reserva de vagas para grupos em vulnerabilidade social e cotas raciais e de acessibilidade. Os participantes terão acesso a turmas de formação profissional básica e profissional técnica, oferecidas em parceria com o Senai. As inscrições podem ser feitas por meio do site: jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br/. Os inscritos devem ter de 14 a 21 anos e sete meses, sem limite de idade para pessoas com deficiência. Além disso, os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio devem comprovar matrícula e frequência à escola. Os aprendizes selecionados terão jornada de aprendizagem de quatro horas diárias, de segunda a sexta, além de carteira de trabalho assinada com salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia. Serão oferecidos 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico. No total, são 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico. Nos cursos de aprendizagem, são abordadas áreas, como instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, assistente de gerenciamento de obras, eletricista predial, encanador hidráulico, construtor de edificações, auxiliar de caldeireiro, soldador, assistente administrativo, suporte técnico em tecnologia da informação, entre outros, além de cursos técnicos em automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável. As oportunidades são para os municípios de Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Linhares (ES), Vitória (ES), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF) e Três Lagoas (MS).

IGES-DF

Cadastro reserva

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) está com inscrições abertas. As vagas são para profissionais da saúde, para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para médico cardiologista, pneumologista, patologista, cirurgião torácico e técnico de enfermagem (centro cirúrgico). Os salários variam de R$ 3.123,57 a R$ 15.292,32, com benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de benefícios com descontos em parceiros, abono semestral e folga no aniversário. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 12 de outubro pelo portal do IgesDF (https://igesdf.org.br/), onde estão disponíveis os editais completos com todos os requisitos e etapas de seleção. A validade dos cadastros reservas se estende até novembro ou dezembro de 2026, de acordo com cada edital.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 22 R$ 1.647,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MÍDIAS DIGITAIS 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R4 1.746,30 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 25 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 54 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 6 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 64 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 40 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

COBRADOR INTERNO 4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE LOGÍSTICA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 20 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

CUMIM 10 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 20 R$ 1.573,77 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 2.574,37 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE PERFURATRIZES 1 R$ 4.141,31 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE RECREAÇÃO 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 2.121,40 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 2.613,68 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 5 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 65 R$ 1.565,81 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 15 R$ 1.571,04 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 6 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PISCINEIRO 1 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 4 R$ 2.039,73 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 98 R$ 375,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste