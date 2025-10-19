Agências e empresas oferecem 827 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
JOVEM CANDANGO
O Governo do Distrito Federal abriu inscrições para o programa Jovem Candango, que oferece 1.800 vagas a jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social. O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), com todas as informações a respeito do processo seletivo. Os selecionados terão direito a bolsa equivalente a meio salário mínimo, vale-transporte, vale-alimentação, 13º salário, férias, seguro de vida e uniforme. O programa prevê a ampliação gradual do número de contratos até atingir 2.200 participantes. A distribuição dos jovens entre os órgãos do GDF levará em conta a escolaridade, a proximidade da residência e o cumprimento das cotas sociais. Com duração de dois anos, oferece inserção social e profissional a adolescentes e jovens do Distrito Federal. A cada ciclo concluído, um novo edital é lançado, garantindo a continuidade das oportunidades. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro pelo endereço eletrônico: https://portalcidadao.df.gov.br/#!/.
MINERVA FOODS
PROGRAMA TRAINEE
A Minerva Foods, companhia global de alimentos e maior exportadora de carne bovina da América do Sul, anuncia a abertura das inscrições para o programa trainee 2026, que ocorrerá até 7/11. O programa terá duração de um ano, com início em janeiro de 2026. O objetivo é identificar e desenvolver jovens talentos para posições estratégicas, preparando profissionais para os desafios futuros do setor de alimentos e do agronegócio. Durante os 12 meses, os candidatos terão acesso a uma trilha de desenvolvimento estruturada que contempla imersões nas áreas estratégicas, promovendo uma visão ampla e global do negócio, ao mesmo tempo em que garante atuação local em cada operação e país. Ao final, será definida a área em que cada profissional dará continuidade à carreira. Voltado para jovens formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 nos cursos de engenharias, medicina veterinária, administração, economia, análise de dados e áreas correlatas, também é necessário possuir inglês avançado e disponibilidade de mobilidade nacional ou internacional. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico: https://sl1nk.com/t82Pm.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 36 R$ 1.647,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 25 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA I 6 R$ 1.531.00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 21 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- ALMOXARIFE 1 R$ 1.899,00 +BENEFÍCIOS
- APONTADOR DE OBRAS 2 R$ 1.945,24 + BENEFÍCIOS
- ARTESÃO ESCULTOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 1 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 5 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 6 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 23 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.969,83 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 35 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 83 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 8 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 40 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 10 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PIZZAIOLO 3 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SEGUROS 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 4 R$ 1.592,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO II 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 20 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 20 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- ELETROTÉCNICO 3 R$ 2.458,94 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS II 1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 6 R$ 1.531.00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 20 R$ 1.821,17 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 35 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- FORNERO DE PADARIA 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 20 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.748,80 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO 10 R$ 2.264,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 166 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 23 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 22 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- PORTEIRO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA EM GERAL 7 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 65 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 23 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.593,00 + BENEFÍCIOS
- VIGIA ZONA INDUSTRIAL 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: