GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 827 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 19/10/2025 06:00 / atualizado em 19/10/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

JOVEM CANDANGO

O Governo do Distrito Federal abriu inscrições para o programa Jovem Candango, que oferece 1.800 vagas a jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social. O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), com todas as informações a respeito do processo seletivo. Os selecionados terão direito a bolsa equivalente a meio salário mínimo, vale-transporte, vale-alimentação, 13º salário, férias, seguro de vida e uniforme. O programa prevê a ampliação gradual do número de contratos até atingir 2.200 participantes. A distribuição dos jovens entre os órgãos do GDF levará em conta a escolaridade, a proximidade da residência e o cumprimento das cotas sociais. Com duração de dois anos, oferece inserção social e profissional a adolescentes e jovens do Distrito Federal. A cada ciclo concluído, um novo edital é lançado, garantindo a continuidade das oportunidades. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro pelo endereço eletrônico: https://portalcidadao.df.gov.br/#!/.

MINERVA FOODS

PROGRAMA TRAINEE

A Minerva Foods, companhia global de alimentos e maior exportadora de carne bovina da América do Sul, anuncia a abertura das inscrições para o programa trainee 2026, que ocorrerá até 7/11. O programa terá duração de um ano, com início em janeiro de 2026. O objetivo é identificar e desenvolver jovens talentos para posições estratégicas, preparando profissionais para os desafios futuros do setor de alimentos e do agronegócio. Durante os 12 meses, os candidatos terão acesso a uma trilha de desenvolvimento estruturada que contempla imersões nas áreas estratégicas, promovendo uma visão ampla e global do negócio, ao mesmo tempo em que garante atuação local em cada operação e país. Ao final, será definida a área em que cada profissional dará continuidade à carreira. Voltado para jovens formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 nos cursos de engenharias, medicina veterinária, administração, economia, análise de dados e áreas correlatas, também é necessário possuir inglês avançado e disponibilidade de mobilidade nacional ou internacional. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico: https://sl1nk.com/t82Pm.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 36 R$ 1.647,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO  25 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE MOTORISTA  I 6 R$ 1.531.00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 21 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
  • ALMOXARIFE  1 R$ 1.899,00 +BENEFÍCIOS
  • APONTADOR DE OBRAS 2 R$ 1.945,24 + BENEFÍCIOS
  • ARTESÃO ESCULTOR  1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE BALCÃO  5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 1 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS  5 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 6 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 23 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  2 R$ 1.969,83 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA  35 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 83 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 8 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  40 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA  10 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO  3 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PIZZAIOLO 3 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SEGUROS  1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
  • BALCONISTA  4 R$ 1.592,00 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO  II 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • CHURRASQUEIRO  20 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA  10 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO  20 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETROTÉCNICO  3 R$ 2.458,94 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS  II 1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA  6 R$ 1.531.00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE LOJA  20 R$ 1.821,17 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  35 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • FORNERO DE PADARIA  5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • FRENTISTA  20 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • MARCENEIRO  1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTOFRETISTA  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO  4 R$ 1.748,80 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO 10 R$ 2.264,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR  5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 166 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS)  23 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO 22 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • PORTEIRO 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • RECEPCIONISTA EM GERAL 7 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  65 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 23 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  6 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.593,00 + BENEFÍCIOS
  • VIGIA ZONA INDUSTRIAL  1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 


 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação