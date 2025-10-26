Agências e empresas oferecem 521 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
IGESDF
CADASTRO RESERVA
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com inscrições abertas para cinco novos processos seletivos. Destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da saúde e da gestão, as oportunidades contemplam cargos de nível superior. Os cargos serão para médico cardiologista, patologista, fonoaudiólogo, analista 1 e médico cardiologista intervencionista hemodinamicista. A remuneração mensal pode chegar a R$ 15.292,32. O processo seletivo visa fortalecer o quadro de profissionais qualificados que atuam nas unidades gerenciadas pelo Instituto. Os interessados podem se inscrever até 26/10 no endereço eletrônico: https://l1nq.com/Uni47.
CATHO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A Catho, plataforma gratuita de empregos, dispõe de 100 vagas abertas no setor de Inteligência Artificial (IA), disponíveis para inscrição gratuita em todo o país. As oportunidades abrangem diferentes níveis de experiência e estão espalhadas por empresas que investem em inovação, tecnologia e transformação digital. Entre os cargos disponíveis, estão designer, arquiteto em inteligência artificial, analista de integração e IA, especialista em IA Generativa e outros profissionais voltados para o desenvolvimento e aplicação de sistemas inteligentes. As vagas contemplam modelos de trabalho presencial (90), híbrido (17) e remoto (17), conforme a empresa contratante. Os candidatos interessados podem acessar gratuitamente o site https://sl1nk.com/fOHby ou aplicativo da Catho (www.catho.com.br/landing/app-catho), criar ou atualizar seu currículo e aplicar filtros por cargo, faixa salarial, tipo de contrato e local para encontrar oportunidades mais alinhadas ao seu perfil. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são alguns dos estados com vagas abertas.
CAEDU
VAGAS TEMPORÁRIAS
A Caedu, varejista de moda acessível, anuncia a abertura de mais de 700 vagas temporárias em São Paulo (632), Minas Gerais (73), Goiás (24), Distrito Federal (21) e Rio Grande do Sul (8) para a posição de operador de loja. O processo seletivo vai até 15 de novembro, e os interessados poderão se candidatar pelo Portal de Carreiras Caedu: caedu.pandape.infojobs.com.br. Os profissionais selecionados para essas oportunidades serão responsáveis pela organização e reposição de produtos, apoio na aplicação de visual merchandising na loja, atendimento ao cliente na área de vendas e auxílio no caixa, a fim de garantir uma experiência agradável e personalizada. Além disso, também apoiarão as vendas dos produtos financeiros da marca, como o Cartão Caedu. Para essas posições, os pré-requisitos incluem estar cursando o ensino médio, ter, no mínimo, 18 anos completos e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferecerá os benefícios de vale-transporte e bonificação, conforme regras ao final do contrato.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 5 R$ 2.234,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.718,42 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 11 R$ 1.563,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 1 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 22 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 64 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.641,20 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 36 R$ 1.641,20 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 68 R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- CAMAREIRA DE HOTEL 10 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 16 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- CARREGADOR ARMAZEM 4 R$ 1.563,00 +BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.119,00 +BENEFÍCIOS
- CUMIM 4 R$ 1.721,41 +BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 5 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- ENCANADOR 5 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 1 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 50 R$ 1.975,40 +BENEFÍCIOS
- GERENTE COMERCIAL 5 R$ 5.000,00 +BENEFÍCIOS
- LEITURISTA 5 R$ 1.876,00 +BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 3.000,00 +BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO
- E REFRIGERAÇÃO 1 R$ 2.400,00 +BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE VEÍCULOS (LINHA DE MONTAGEM) 3 R$ 1.656,00 +BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AERONAVE 1 R$ 2.165,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 25 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 1,904,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA 1 R$ 2.200,00 +BENEFÍCIOS
- PASSADOR DE ROUPAS EM GERAL 1R$ 1.900,00 +BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 20 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE REFORMA GERAL 3 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 40 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- SUSHIMAN 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- TRABALHADOR RURAL 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 10 R$ 1.628,00 +BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PORTA A PORTA 10 R$ 3.800,00 +BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 1 R$ 1.590,00 + BENEFÍCIOS
