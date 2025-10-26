Agências e empresas oferecem 521 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

IGESDF

CADASTRO RESERVA

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com inscrições abertas para cinco novos processos seletivos. Destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da saúde e da gestão, as oportunidades contemplam cargos de nível superior. Os cargos serão para médico cardiologista, patologista, fonoaudiólogo, analista 1 e médico cardiologista intervencionista hemodinamicista. A remuneração mensal pode chegar a R$ 15.292,32. O processo seletivo visa fortalecer o quadro de profissionais qualificados que atuam nas unidades gerenciadas pelo Instituto. Os interessados podem se inscrever até 26/10 no endereço eletrônico: https://l1nq.com/Uni47.

CATHO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Catho, plataforma gratuita de empregos, dispõe de 100 vagas abertas no setor de Inteligência Artificial (IA), disponíveis para inscrição gratuita em todo o país. As oportunidades abrangem diferentes níveis de experiência e estão espalhadas por empresas que investem em inovação, tecnologia e transformação digital. Entre os cargos disponíveis, estão designer, arquiteto em inteligência artificial, analista de integração e IA, especialista em IA Generativa e outros profissionais voltados para o desenvolvimento e aplicação de sistemas inteligentes. As vagas contemplam modelos de trabalho presencial (90), híbrido (17) e remoto (17), conforme a empresa contratante. Os candidatos interessados podem acessar gratuitamente o site https://sl1nk.com/fOHby ou aplicativo da Catho (www.catho.com.br/landing/app-catho), criar ou atualizar seu currículo e aplicar filtros por cargo, faixa salarial, tipo de contrato e local para encontrar oportunidades mais alinhadas ao seu perfil. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são alguns dos estados com vagas abertas.

CAEDU

VAGAS TEMPORÁRIAS

A Caedu, varejista de moda acessível, anuncia a abertura de mais de 700 vagas temporárias em São Paulo (632), Minas Gerais (73), Goiás (24), Distrito Federal (21) e Rio Grande do Sul (8) para a posição de operador de loja. O processo seletivo vai até 15 de novembro, e os interessados poderão se candidatar pelo Portal de Carreiras Caedu: caedu.pandape.infojobs.com.br. Os profissionais selecionados para essas oportunidades serão responsáveis pela organização e reposição de produtos, apoio na aplicação de visual merchandising na loja, atendimento ao cliente na área de vendas e auxílio no caixa, a fim de garantir uma experiência agradável e personalizada. Além disso, também apoiarão as vendas dos produtos financeiros da marca, como o Cartão Caedu. Para essas posições, os pré-requisitos incluem estar cursando o ensino médio, ter, no mínimo, 18 anos completos e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferecerá os benefícios de vale-transporte e bonificação, conforme regras ao final do contrato.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 5 R$ 2.234,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.718,42 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 11 R$ 1.563,00 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 1 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 22 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 64 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.641,20 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 36 R$ 1.641,20 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 68 R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 10 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 16 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

CARREGADOR ARMAZEM 4 R$ 1.563,00 +BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.119,00 +BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.721,41 +BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 5 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS

ENCANADOR 5 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS

FRENTISTA 50 R$ 1.975,40 +BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 5 R$ 5.000,00 +BENEFÍCIOS

LEITURISTA 5 R$ 1.876,00 +BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 3.000,00 +BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO

E REFRIGERAÇÃO 1 R$ 2.400,00 +BENEFÍCIOS

MONTADOR DE VEÍCULOS (LINHA DE MONTAGEM) 3 R$ 1.656,00 +BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AERONAVE 1 R$ 2.165,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 25 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 1,904,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA 1 R$ 2.200,00 +BENEFÍCIOS

PASSADOR DE ROUPAS EM GERAL 1R$ 1.900,00 +BENEFÍCIOS

PEDREIRO 20 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE REFORMA GERAL 3 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 40 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

SOLDADOR 3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 10 R$ 1.628,00 +BENEFÍCIOS

VENDEDOR PORTA A PORTA 10 R$ 3.800,00 +BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 1 R$ 1.590,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste