Agências e empresas oferecem 521 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

IGESDF

CADASTRO RESERVA

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com inscrições abertas para cinco novos processos seletivos. Destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da saúde e da gestão, as oportunidades contemplam cargos de nível superior. Os cargos serão para médico cardiologista, patologista, fonoaudiólogo, analista 1 e médico cardiologista intervencionista hemodinamicista.  A remuneração mensal pode chegar a R$ 15.292,32. O processo seletivo visa fortalecer o quadro de profissionais qualificados que atuam nas unidades gerenciadas pelo Instituto. Os interessados podem se inscrever até 26/10 no endereço eletrônico: https://l1nq.com/Uni47

CATHO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Catho, plataforma gratuita de empregos, dispõe de 100 vagas abertas no setor de Inteligência Artificial (IA), disponíveis para inscrição gratuita em todo o país. As oportunidades abrangem diferentes níveis de experiência e estão espalhadas por empresas que investem em inovação, tecnologia e transformação digital. Entre os cargos disponíveis, estão designer, arquiteto em inteligência artificial, analista de integração e IA, especialista em IA Generativa e outros profissionais voltados para o desenvolvimento e aplicação de sistemas inteligentes. As vagas contemplam modelos de trabalho presencial (90), híbrido (17) e remoto (17), conforme a empresa contratante. Os candidatos interessados podem acessar gratuitamente o site https://sl1nk.com/fOHby ou aplicativo da Catho (www.catho.com.br/landing/app-catho), criar ou atualizar seu currículo e aplicar filtros por cargo, faixa salarial, tipo de contrato e local para encontrar oportunidades mais alinhadas ao seu perfil. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são alguns dos estados com vagas abertas. 

CAEDU

VAGAS TEMPORÁRIAS

A Caedu, varejista de moda acessível, anuncia a abertura de mais de 700 vagas temporárias em São Paulo (632), Minas Gerais (73), Goiás (24), Distrito Federal (21) e Rio Grande do Sul (8) para a posição de operador de loja. O processo seletivo vai até 15 de novembro, e os interessados poderão se candidatar pelo Portal de Carreiras Caedu: caedu.pandape.infojobs.com.br. Os profissionais selecionados para essas oportunidades serão responsáveis pela organização e reposição de produtos, apoio na aplicação de visual merchandising na loja, atendimento ao cliente na área de vendas e auxílio no caixa, a fim de garantir uma experiência agradável e personalizada. Além disso, também apoiarão as vendas dos produtos financeiros da marca, como o Cartão Caedu. Para essas posições, os pré-requisitos incluem estar cursando o ensino médio, ter, no mínimo, 18 anos completos e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferecerá os benefícios de vale-transporte e bonificação, conforme regras ao final do contrato.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  5 R$ 2.234,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  10 R$ 1.718,42 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA  11 R$ 1.563,00 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS  1 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  22 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO  1 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  64 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  20 R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.641,20 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 36 R$ 1.641,20 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  68 R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL  1 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • CAMAREIRA DE HOTEL 10 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  16 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • CARREGADOR ARMAZEM  4 R$ 1.563,00 +BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  1 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  10 R$ 2.119,00 +BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  4 R$ 1.721,41 +BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  5 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  10 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR A MÃO  2 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  1 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • ENCANADOR  5 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  1 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS 
  • FRENTISTA  50 R$ 1.975,40 +BENEFÍCIOS 
  • GERENTE COMERCIAL  5 R$ 5.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • LEITURISTA  5 R$ 1.876,00 +BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE AUTO EM GERAL  2 R$ 3.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO
  • E REFRIGERAÇÃO  1 R$ 2.400,00 +BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE VEÍCULOS (LINHA DE MONTAGEM)  3 R$ 1.656,00 +BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO  1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AERONAVE  1 R$ 2.165,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  25 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  1 R$ 1,904,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA  1 R$ 2.200,00 +BENEFÍCIOS 
  • PASSADOR DE ROUPAS EM GERAL  1R$ 1.900,00 +BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  20 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL  3 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  40 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • SOLDADOR  3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • SUSHIMAN  2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • TRABALHADOR RURAL  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  10 R$ 1.628,00 +BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PORTA A PORTA  10 R$ 3.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  1 R$ 1.590,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

