Agências e empresas oferecem 384 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
VAGAS REMOTAS
A SoftwareOne, empresa global em software e soluções de nuvem, está abrindo vaga no Brasil, com ênfase na maior contratação de mulheres e pessoas com deficiência. O objetivo é atingir a proporção de 50/50 entre homens e mulheres no time técnico, além de promover maior diversidade no mercado de tecnologia. As oportunidades são para talentos desde o nível júnior até o sênior, com salários que variam entre R$ 4 mil até R$ 15 mil. Para profissionais experientes que desejam voltar ao mercado, a SoftwareOne ainda apoia com o SOAR, programa no qual a pessoa atua por 6 meses em sua área de expertise enquanto atualiza suas capacitações. O modelo é 100% remoto. A seleção está sendo conduzida de forma totalmente digital e objetiva, com até três etapas de entrevistas, além de avaliação comportamental e técnica. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site (www.softwareone.com/pt-br/carreiras).
PERNAMBUCANAS
TRABALHO TEMPORÁRIO
A Pernambucana abre mais de 850 vagas temporárias em lojas espalhadas pelo país. No Distrito Federal são 16 vagas. As contratações fazem parte do plano de reforço das equipes de atendimento para o fim de ano, período de maior movimento do varejo nacional. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro. As vagas disponíveis são para atuar como assessor de vendas com foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como vestuário, lar e beleza. Os interessados podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria "Vem pra Família". A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui ensino fundamental completo e ter acima de 18 anos. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferece os benefícios de vale-transporte e vale-refeição. Reforçando seu compromisso com a diversidade, as vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. Inscrições pelo site: https://l1nq.com/qvy1P.
LOGGI
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
A Loggi tem vagas abertas para auxiliar de logística em Brasília, destinadas a todos os turnos (manhã, tarde e noite). Os requisitos da vaga são: ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, fácil acesso a Brasília (DF) e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Entre as responsabilidades estão processos de recebimento, roteirização e distribuição dos pacotes, visando garantir a entrega dentro dos prazos estabelecidos. O salário é compatível com o mercado. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios como transporte fretado, refeitório no local, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, auxílio academia, convênio farmácia, programa de participação nos resultados, entre outros. As inscrições podem ser feitas até 07 de novembro pelo site https://apply.workable.com/loggi/j/03F5FC78FC/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 5 R$ 2.065,76 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.537,77 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PINTOR 2 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 16 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.562,20 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.618,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.604,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 65 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 5 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- BABÁ 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- CAMAREIRA DE HOTEL 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 2 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 5 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 5 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 200,00/DIA +BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 17 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 50 R$ 1.975,40 +BENEFÍCIOS
- FUNILEIRO DE VEÍCULOS(PREPARAÇÃO) 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 5.000,00 +BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 3.500,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 47 R$ 1.562,20 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE SERRA ESQUADREJADEIRA 2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS 10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 12 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.800,00 +BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 4 R$ 2.039,73 +BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE LIMPEZA 6 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 17 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 400,00/QUINZENA +BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: