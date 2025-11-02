Agências e empresas oferecem 384 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

VAGAS REMOTAS

A SoftwareOne, empresa global em software e soluções de nuvem, está abrindo vaga no Brasil, com ênfase na maior contratação de mulheres e pessoas com deficiência. O objetivo é atingir a proporção de 50/50 entre homens e mulheres no time técnico, além de promover maior diversidade no mercado de tecnologia. As oportunidades são para talentos desde o nível júnior até o sênior, com salários que variam entre R$ 4 mil até R$ 15 mil. Para profissionais experientes que desejam voltar ao mercado, a SoftwareOne ainda apoia com o SOAR, programa no qual a pessoa atua por 6 meses em sua área de expertise enquanto atualiza suas capacitações. O modelo é 100% remoto. A seleção está sendo conduzida de forma totalmente digital e objetiva, com até três etapas de entrevistas, além de avaliação comportamental e técnica. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site (www.softwareone.com/pt-br/carreiras).

PERNAMBUCANAS

TRABALHO TEMPORÁRIO

A Pernambucana abre mais de 850 vagas temporárias em lojas espalhadas pelo país. No Distrito Federal são 16 vagas. As contratações fazem parte do plano de reforço das equipes de atendimento para o fim de ano, período de maior movimento do varejo nacional. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro. As vagas disponíveis são para atuar como assessor de vendas com foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como vestuário, lar e beleza. Os interessados podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria "Vem pra Família". A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui ensino fundamental completo e ter acima de 18 anos. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferece os benefícios de vale-transporte e vale-refeição. Reforçando seu compromisso com a diversidade, as vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. Inscrições pelo site: https://l1nq.com/qvy1P.

LOGGI

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

A Loggi tem vagas abertas para auxiliar de logística em Brasília, destinadas a todos os turnos (manhã, tarde e noite). Os requisitos da vaga são: ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, fácil acesso a Brasília (DF) e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Entre as responsabilidades estão processos de recebimento, roteirização e distribuição dos pacotes, visando garantir a entrega dentro dos prazos estabelecidos. O salário é compatível com o mercado. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios como transporte fretado, refeitório no local, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, auxílio academia, convênio farmácia, programa de participação nos resultados, entre outros. As inscrições podem ser feitas até 07 de novembro pelo site https://apply.workable.com/loggi/j/03F5FC78FC/.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 5 R$ 2.065,76 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.537,77 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR 2 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 16 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.562,20 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.618,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.604,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 65 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 5 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS

BABÁ 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 5 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 5 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 200,00/DIA +BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

FRENTISTA 17 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS

FRENTISTA 50 R$ 1.975,40 +BENEFÍCIOS

FUNILEIRO DE VEÍCULOS(PREPARAÇÃO) 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 5.000,00 +BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS

MONTADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 3.500,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 47 R$ 1.562,20 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE SERRA ESQUADREJADEIRA 2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS 10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS

PEDREIRO 12 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.800,00 +BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 4 R$ 2.039,73 +BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS

SERVENTE DE LIMPEZA 6 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 17 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 400,00/QUINZENA +BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste