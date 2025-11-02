GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 384 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 02/11/2025 06:00 / atualizado em 02/11/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

VAGAS REMOTAS

A SoftwareOne, empresa global em software e soluções de nuvem, está abrindo vaga no Brasil, com ênfase na maior contratação de mulheres e pessoas com deficiência. O objetivo é atingir a proporção de 50/50 entre homens e mulheres no time técnico, além de promover maior diversidade no mercado de tecnologia. As oportunidades são para talentos desde o nível júnior até o sênior, com salários que variam entre R$ 4 mil até R$ 15 mil. Para profissionais experientes que desejam voltar ao mercado, a SoftwareOne ainda apoia com o SOAR, programa no qual a pessoa atua por 6 meses em sua área de expertise enquanto atualiza suas capacitações. O modelo é 100% remoto.  A seleção está sendo conduzida de forma totalmente digital e objetiva, com até três etapas de entrevistas, além de avaliação comportamental e técnica. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site (www.softwareone.com/pt-br/carreiras).

PERNAMBUCANAS

TRABALHO TEMPORÁRIO

A Pernambucana abre mais de 850 vagas temporárias em lojas espalhadas pelo país. No Distrito Federal são 16 vagas. As contratações fazem parte do plano de reforço das equipes de atendimento para o fim de ano, período de maior movimento do varejo nacional. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro. As vagas disponíveis são para atuar como assessor de vendas com foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como vestuário, lar e beleza. Os interessados  podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria "Vem pra Família". A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui ensino fundamental completo e ter acima de 18 anos. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferece os benefícios de vale-transporte e vale-refeição. Reforçando seu compromisso com a diversidade, as vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. Inscrições pelo site: https://l1nq.com/qvy1P.

LOGGI

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

A Loggi tem vagas abertas para auxiliar de logística em Brasília, destinadas a todos os turnos (manhã, tarde e noite). Os requisitos da vaga são: ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, fácil acesso a Brasília (DF) e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Entre as responsabilidades estão processos de recebimento, roteirização e distribuição dos pacotes, visando garantir a entrega dentro dos prazos estabelecidos. O salário é compatível com o mercado. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios como transporte fretado, refeitório no local, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, auxílio academia, convênio farmácia, programa de participação nos resultados, entre outros. As inscrições podem ser feitas até 07 de novembro pelo site https://apply.workable.com/loggi/j/03F5FC78FC/.

 

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  5 R$ 2.065,76 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA  10 R$ 1.537,77 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE MOTORISTA  1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  10 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE PINTOR  2 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  16 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  6 R$ 1.562,20 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  15 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE MESA  2 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  2 R$ 1.618,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  10 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA  1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  10 R$ 1.604,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  65  R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO  5 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS 
  • BABÁ  1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • CAMAREIRA DE HOTEL  2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  2 R$ 2.424,40 +BENEFÍCIOS 
  • CHURRASQUEIRO  3 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS  5 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  2 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO  5 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA  1 R$ 200,00/DIA +BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • FRENTISTA 17 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • FRENTISTA  50 R$ 1.975,40 +BENEFÍCIOS 
  • FUNILEIRO DE VEÍCULOS(PREPARAÇÃO)  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS  1 R$ 5.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • LAVADOR DE VEÍCULOS  1 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE VEÍCULOS  1 R$ 3.500,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  47  R$ 1.562,20 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE SERRA ESQUADREJADEIRA  2 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE VENDAS  10 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO 12 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  10 R$ 2.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  4 R$ 2.039,73 +BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  20 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE LIMPEZA  6 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  17 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  2 R$ 400,00/QUINZENA +BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação