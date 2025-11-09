Agências e empresas oferecem 888 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
BRACELL E MS FLORESTAL
PROGRAMA DE TRAINEE 2026
As inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal — empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil — encerram na próxima quinta-feira(13/11). Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre de dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00. Os interessados devem se inscrever site oficial de carreiras. As oportunidades são para atuação em duas grandes companhias. A Bracell é líder global na produção de celulose solúvel e especial e atua também no segmento brasileiro de papéis tissue com a Bracell Papéis — no Nordeste do país e em Lençóis Paulista (SP). Já a MS Florestal é especializada em silvicultura, com atividades de operação florestal em Mato Grosso do Sul. Os trainees selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas nos estados de São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos), Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios), Pernambuco (Pombos) e Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu). A primeira etapa do processo seletivo é on-line, e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, entre outras exigências, testes de aptidão e de inglês (nível avançado), dinâmica de grupo, entrevista individual e, finalmente, a contratação. O início das atividades está previsto para março de 2026. Com duração de 24 meses, o Programa de Trainee está aberto a novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas e humanas. Os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 45 R$ 2.160,26 + BENEFÍCIOS
- ADMINISTRADOR DE MARKETING 2 R$ 375,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 2 R$ 2.037,80 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE COZINHA 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3 R$2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ARMAZENISTA 10 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 25 R$ 1.520,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 30 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 22 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 31 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 375,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 R$ 1.669,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 5 R$ 1.743,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 6 R$ 1.568,04 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 73 R$ 1.560,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 50 R$ 1.634,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL I 1 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PESSOAL 10 R$ 1.512,20 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE VIDRACEIRO 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 1 R$ 1.743,00 + BENEFÍCIOS
- CAIXA DE LOJA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRA DE HOTEL 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 1 R$ 2.193,25 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 2 R$ 1.933,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE MERCADORIA 2 R$ 1.933,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 20 R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 15 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR INFANTIL 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 6 R$ 2.087,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.806,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 162 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 32 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO FERCAL 4 R$ 2.731,72 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE REFORMA GERAL 15 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 174 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 5 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 11 R$ 1.585,00 + BENEFÍCIOS