Agências e empresas oferecem 888 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

09/11/2025
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

BRACELL E MS FLORESTAL

PROGRAMA DE TRAINEE 2026

As inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal — empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil — encerram na próxima quinta-feira(13/11). Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre de dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00. Os interessados devem se inscrever site oficial de carreiras.  As oportunidades são para atuação em duas grandes companhias. A Bracell é líder global na produção de celulose solúvel e especial e atua também no segmento brasileiro de papéis tissue com a Bracell Papéis — no Nordeste do país e em Lençóis Paulista (SP). Já a MS Florestal é especializada em silvicultura, com atividades de operação florestal em Mato Grosso do Sul. Os trainees selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas nos estados de São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos), Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios), Pernambuco (Pombos) e Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu). A primeira etapa do processo seletivo é on-line, e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, entre outras exigências, testes de aptidão e de inglês (nível avançado),  dinâmica de grupo,  entrevista individual e, finalmente, a contratação. O início das atividades está previsto para março de 2026. Com duração de 24 meses, o Programa de Trainee está aberto a novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas e humanas. Os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  45 R$ 2.160,26 + BENEFÍCIOS 
  • ADMINISTRADOR DE MARKETING  2 R$ 375,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA  2 R$ 2.037,80 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE COZINHA  2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3 R$2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMAZENISTA 10 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  2 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA  25 R$ 1.520,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  30 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS  22 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  31 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE MESA  3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  10 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO   3 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  1 R$ 375,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  1 R$ 1.669,00 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  20 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 5 R$ 1.743,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA  6 R$ 1.568,04 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  73 R$ 1.560,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  50 R$ 1.634,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL  I 1 R$ 2.210,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PESSOAL  10 R$ 1.512,20 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE VIDRACEIRO 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO  1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO  1 R$ 1.743,00 + BENEFÍCIOS 
  • CAIXA DE LOJA  3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRA DE HOTEL  5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO DE OBRAS  3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA  1 R$ 2.193,25 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO  2 R$ 1.933,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONFERENTE DE MERCADORIA  2 R$ 1.933,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS  3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  20 R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE LOJA  15 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS  
  • ESTOQUISTA  4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS  
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  10 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS  
  • GARÇOM  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO  2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS  
  • GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS 
  • LAVADOR DE CARROS 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • MANOBRISTA  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONITOR INFANTIL 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS  
  • MOTOFRETISTA 6 R$ 2.087,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.806,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  162 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS  
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 32 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO FERCAL 4 R$ 2.731,72 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL 15 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS   174 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO 5 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO 11 R$ 1.585,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

