GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.206 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 16/11/2025 06:00 / atualizado em 16/11/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PROGRAMA DE TRAINEE 2026

A CBMM, empresa brasileira de produção e comercialização de produtos de Nióbio, abriu  as inscrições para o Programa Trainee 2026. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais dispostos a transformar o futuro da indústria por meio da inovação, tecnologia e compromisso com a sustentabilidade. Com um programa com duração de 12 meses e início previsto para março de 2026, a Companhia busca profissionais com curso superior de bacharelado, com graduação completa entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025, nas áreas de engenharias, administração, economia e correlatas. inglês avançado e disponibilidade para viagens e mudanças (nacional e internacional) também estão entre os pré-requisitos. O Programa Trainee 2026 oferece possibilidades de atuação em Araxá (MG) — onde está localizado o Complexo Industrial da CBMM — e no escritório em São Paulo (SP). Inscrições: https://l1nq.com/JW3RB.

MARLABS TECNOLOGIA

A empresa global de tecnologia Marlabs está com vagas abertas para os interessados em integrar a equipe. Dedicada a profissionais da área de  tecnologia, entre as oportunidades, estão os cargos de desenvolvedor de software, analista júnior de dados e engenheiro de IA. As vagas são acessíveis a pessoas com deficiência (PcDs), pessoas LGBTQIA , negras, mulheres e demais grupos de diversidade. Entre os benefícios, estão vale-alimentação, seguro de vida, aulas de inglês e plano de saúde e odontológico. Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico: https://sl1nk.com/f652H

IADES RESIDÊNCIA

As inscrições para os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades Uniprofissional e Multiprofissional podem ser realizadas em 11 de novembro a 14 de dezembro no site: www.iades.com.br. São ofertadas 481 vagas, que a depender da área de atuação podem durar dois ou três anos. Elas são destinadas às áreas de: enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, educação física, medicina veterinária, saúde coletiva e biologia. Os benefícios incluem a bolsa residência no valor mensal de R$ 4.106,09 e auxílio-moradia de R$ 1.231,82.

PRECISA-SE

  • ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AÇOUGUEIRO 42 R$ 1.985,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE AUXILIAR DE BAR 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.573,77 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • ALMOXARIFE 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • ARMADOR DE FERROS 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • ARTESÃO ESCULTOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE BALCONISTA 17 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.620,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 30 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 6 R$ 175,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 43 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LAVANDEIRA 5 R$ 1.568,04 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 48 R$ 1.560,82 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 118 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL SANTA MARIA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 7 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PESSOAL 5 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • BARMAN 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • CAMAREIRO DE HOTEL 5 R$ 1.568,04 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO DE OBRAS 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.612,82 + BENEFÍCIOS
  • CHEFE DE COZINHA 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • COMPRADOR 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 1 R$ 2.073,78 + BENEFÍCIOS
  • CONSULTOR DE VENDAS 6 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 24 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 5 R$ 2.442,40 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 32 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE BAR 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MAÎTRE DE BAR 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • MARCENEIRO 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • MARMORISTA EXCLUSIVE EMPREGADOR EM MARMORARIA 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
  • MONITOR INFANTIL 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 6 R$ 2.087,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 2.236,98 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 161 R$ 1.568,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • PANFLETEIRO 1 R$ 300,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 19 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PROMOTOR DE VENDAS 20 R$ 1.521,00 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 190 R$ 1.568,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE PEDREIRO 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ANALISTA DE QUALIDADE 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 51 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação