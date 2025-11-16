Agências e empresas oferecem 1.206 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PROGRAMA DE TRAINEE 2026
A CBMM, empresa brasileira de produção e comercialização de produtos de Nióbio, abriu as inscrições para o Programa Trainee 2026. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais dispostos a transformar o futuro da indústria por meio da inovação, tecnologia e compromisso com a sustentabilidade. Com um programa com duração de 12 meses e início previsto para março de 2026, a Companhia busca profissionais com curso superior de bacharelado, com graduação completa entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025, nas áreas de engenharias, administração, economia e correlatas. inglês avançado e disponibilidade para viagens e mudanças (nacional e internacional) também estão entre os pré-requisitos. O Programa Trainee 2026 oferece possibilidades de atuação em Araxá (MG) — onde está localizado o Complexo Industrial da CBMM — e no escritório em São Paulo (SP). Inscrições: https://l1nq.com/JW3RB.
MARLABS TECNOLOGIA
A empresa global de tecnologia Marlabs está com vagas abertas para os interessados em integrar a equipe. Dedicada a profissionais da área de tecnologia, entre as oportunidades, estão os cargos de desenvolvedor de software, analista júnior de dados e engenheiro de IA. As vagas são acessíveis a pessoas com deficiência (PcDs), pessoas LGBTQIA , negras, mulheres e demais grupos de diversidade. Entre os benefícios, estão vale-alimentação, seguro de vida, aulas de inglês e plano de saúde e odontológico. Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico: https://sl1nk.com/f652H.
IADES RESIDÊNCIA
As inscrições para os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades Uniprofissional e Multiprofissional podem ser realizadas em 11 de novembro a 14 de dezembro no site: www.iades.com.br. São ofertadas 481 vagas, que a depender da área de atuação podem durar dois ou três anos. Elas são destinadas às áreas de: enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, educação física, medicina veterinária, saúde coletiva e biologia. Os benefícios incluem a bolsa residência no valor mensal de R$ 4.106,09 e auxílio-moradia de R$ 1.231,82.
PRECISA-SE
- ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AÇOUGUEIRO 42 R$ 1.985,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE AUXILIAR DE BAR 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.573,77 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ALMOXARIFE 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERROS 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ARTESÃO ESCULTOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 17 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.620,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 30 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 6 R$ 175,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.618,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 43 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDEIRA 5 R$ 1.568,04 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 48 R$ 1.560,82 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 118 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL SANTA MARIA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 7 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PESSOAL 5 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 5 R$ 1.568,04 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.612,82 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE COZINHA 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- COMPRADOR 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 1 R$ 2.073,78 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 6 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 24 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 5 R$ 2.442,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 32 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE BAR 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MAÎTRE DE BAR 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- MARMORISTA EXCLUSIVE EMPREGADOR EM MARMORARIA 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR INFANTIL 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 6 R$ 2.087,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 2.236,98 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 161 R$ 1.568,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PANFLETEIRO 1 R$ 300,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 19 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 20 R$ 1.521,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 190 R$ 1.568,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ANALISTA DE QUALIDADE 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 51 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS