GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 282 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 23/11/2025 06:00 / atualizado em 23/11/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

RD Saúde

Vagas em farmácias

A RD Saúde abre 2.800 vagas de emprego para a Raia e Drogasil em todas as regiões do Brasil. Entre as oportunidades, 2.300 são destinadas a atendentes de farmácia, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência. E as outras 300 vagas são destinadas a farmacêuticos, sendo 150 em São Paulo (capital e interior) e 150 distribuídas pelos demais estados. Para essa função, é necessário ensino superior completo e CRF ativo. As posições estão distribuídas em todas as regiões do Brasil, com destaque para São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Distrito Federal, Recife, Fortaleza e Belém. Para realizar as incrições basta acessar o site: https://bit.ly/4iaLimz e digitar no campo de pesquisa a cidade e o estado de interesse.   

    

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 2 R$ 2.608,20 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 12 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE BALCONISTA 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 2 R$ 1.615,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 5 R$ 175,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 43 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO DE OBRAS 4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO(ESQUADRIAS) 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO(AGRICULTURA) 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
  • COMPRADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 2 R$ 2.024,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 5 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTOFRETISTA 20 R$ 1.641,20 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 21 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA EM GERAL 20 R$ 1.641,20 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
  • SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ANALISTA DE QUALIDADE 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
    VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação