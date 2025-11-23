Agências e empresas oferecem 282 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
RD Saúde
Vagas em farmácias
A RD Saúde abre 2.800 vagas de emprego para a Raia e Drogasil em todas as regiões do Brasil. Entre as oportunidades, 2.300 são destinadas a atendentes de farmácia, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência. E as outras 300 vagas são destinadas a farmacêuticos, sendo 150 em São Paulo (capital e interior) e 150 distribuídas pelos demais estados. Para essa função, é necessário ensino superior completo e CRF ativo. As posições estão distribuídas em todas as regiões do Brasil, com destaque para São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Distrito Federal, Recife, Fortaleza e Belém. Para realizar as incrições basta acessar o site: https://bit.ly/4iaLimz e digitar no campo de pesquisa a cidade e o estado de interesse.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 2 R$ 2.608,20 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 12 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 5 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.646,96 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 2 R$ 1.615,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 5 R$ 175,00/SEMANAL + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 43 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 15 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO(ESQUADRIAS) 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO(AGRICULTURA) 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- COMPRADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 2 R$ 2.024,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 5 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 20 R$ 1.641,20 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 21 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE REFORMA GERAL 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA EM GERAL 20 R$ 1.641,20 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O) 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ANALISTA DE QUALIDADE 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS