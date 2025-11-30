Últimos dias para mulheres se inscreverem no Projeto Elas

Correio Braziliense

Primeira edição do projeto formou quase 200 mulheres - (crédito: Divulgação)

Últimos dias para se inscrever nos cursos profissionalizantes gratuitos exclusivos para mulheres do Instituto Reciclando o Futuro. São 900 vagas dentro do Projeto Elas, que tem o objetivo de capacitar e qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o Distrito Federal. As oficinas são nas áreas de artesanato, gastronomia, e corte e costura, entre outras. Ao final das aulas, as formandas recebem um certificado de conclusão, além capacitação em vendas e marketing digital.

“Essa é a segunda edição do Projeto Elas. Na primeira, no ano passado,capacitamos quase 200 profissionais para o mercado de trabalho”,destacou a fundadora do Instituto Reciclando o Futuro,Renata Daguiar. “Nosso objetivo é fortalecer, dar autonomia e estimular ageração de emprego e renda, principalmente para aquelas mulheres vítimas de violência doméstica, mães solos, chefes de família e afins”, complementou a idealizadora da iniciativa.



As oficinas ocorrem nas 14 unidades do Reciclando o Futuro espalhadas pelo Distrito Federal e entorno: Samambaia (Enxoval para bebês,Crochê e bordado livre), 26 de Setembro (Pintura em tecido),Ceilândia (Artesanato com flores do Cerrado), Brazlândia(Confeitaria básica lucrativa e Enxoval para bebês), Planaltina(Pintura em tecido), Rajadinha (Artesanato), Águas Lindas(Artesanato com materiais recicláveis e Enxoval e costura criativa para bebês), Candangolândia (Feltro), Sol Nascente/Pôr do Sol(Artesanato com flores do Cerrado), Itapoã (Artesanato para bebês),Recanto das Emas (Artesanato com saco de cimento e Artesanato para bebês com materiais recicláveis), Asa Sul (Artesanato) e Pipiripau (Cozinha criativa)



Inscrições

As vagas ficam distribuídas em três ciclos ao longo dos próximos trimestres,sendo que o primeiro já se inicia em dezembro. A duração dos cursos é de três meses e as inscrições podem ser feitas em www.reciclandoofuturo.com.br, fincando abertas somente enquanto ainda houver vagas.

Ao final, o Reciclando o Futuro pretende criar um site para comercializar a produção de cada uma das participantes,com todo valor revertido para elas próprias.