Confira dicas de como se preparar para o concurso da Câmara dos Deputados

postado em 07/12/2025 06:00 / atualizado em 07/12/2025 06:00
Por Thawane Alves
Um novo concurso da Câmara ados Deputados já teve a autorização de novo edital. Esse certame possui salário a partir de R$19,6 mil, para técnicos e R$29,4 mil para analistas legislativos. Com remunerações altas, estabilidade e excelente estrutura de carreira, a Câmara atrai milhares de candidatos, mas quem começa de forma organizada consegue se destacar. A seguir, entenda mais sobre esse seletivo.
SIGA ESTES PASSOS
1. Entenda como funciona o certame Antes de começar, é fundamental conhecer o básico:
» Cargos mais comuns: técnico legislativo e analista legislativo (com diversas áreas).
» Etapas de avaliação: provas objetivas, discursivas e, em alguns casos, práticas. » Banca mais provável: em definição, mas historicamente, Cespe/Cebraspe.
» Conteúdos recorrentes: língua portuguesa, regimento interno, direito constitucional, direito administrativo, atualidades e conhecimentos específicos do cargo. » Ter essa visão inicial direciona completamente o plano de estudo.
2. Comece pelos fundamentos: disciplinas base Quem está começando do zero deve iniciar pelas disciplinas que aparecem para quase todos os cargos:
» Língua Portuguesa
» Direito Constitucional
» Direito Administrativo
» Regimento Interno da Câmara
» Informática (ou TI, dependendo do cargo)
» Atualidades
» Essas matérias representam boa parte das questões e criam a base para aprofundamentos futuros.
3. Monte um plano de estudos realista Comece com uma rotina simples, aumentando o ritmo conforme evolui: Sugestão para iniciantes:
» 1 matéria teórica por dia
» 1 bloco pequeno de resolução de questões (20–30 por dia)
» Revisões semanais
» Simulados a cada 15 dias
As mentoriasdo, como as oferecida pelo Gran, têm se destacado como uma alternativa para candidatos que buscam otimizar a preparação para concursos. Aproposta não é ampliar a carga de estudos, mas direcioná-la. O foco está em método, ferramentas eficazes e gestão pessoal —fatores que, segundo especialistas, aumentam as chances de alcançara tão desejada aprovação. » O projeto reúne uma série de medidas pensadas para aprimorar o rendimento nos estudos e encurtar o caminho até a aprovação.
4. Resolva MUITAS questões O concurso da Câmara costuma cobrar interpretação, aplicação prática e análise crítica. Por isso:
» Priorize questões da própria banca.
» Resolva exercícios desde o início, mesmo sem dominar o conteúdo.
» Refaça as questões erradas após alguns dias.
» Use simulados para treinar velocidade e resistência.
5. Estude o Regimento Interno com estratégia O Regimento Interno da Câmara é uma das matérias mais importantes, e também uma das mais temidas. Para quem está começando do zero:
» Não tente decorar tudo de cara.
» Foque nos principais temas: processo legislativo, sessões, comissões e atribuições.
» Monte resumos visuais (quadros, fluxos e mapas mentais).
» Resolva questões para entender como o assunto realmente é cobrado.
6. Utilize materiais direcionados ao cargo
» Com o básico dominado, avance para o conteúdo específico do cargo escolhido.
» Isso evita estudar assuntos que não serão cobrados.
» Por exemplo:
» TI: lógica, redes, segurança, desenvolvimento, banco de dados.
» Legislativo: processo legislativo, regimento, produção de texto.
» Administração: orçamento, gestão pública etc.
7. Faça revisões constantes (segredo para memorizar) Quem estuda do zero costuma esquecer rápido — e isso é natural.
» Use métodos simples:
» Revisão no dia seguinte.
» Revisão após sete dias.
» Revisão após 30 dias.
» Revisões por questões (a melhor forma).
8. Ajuste a rotina conforme evolui Com o tempo, você vai:
» Aumentar o volume de questões.
» Inserir simulados completos.
» Revisar seus erros com mais profundidade.
» Equilibrar teoria e prática conforme suas necessidades.
» A preparação evolui junto com você.
9. Cuide de dois pontos essenciais: motivação e constância Para quem começa do zero, os maiores desafios não são técnicos, mas emocionais:
» Não compare seu início com o meio de outras pessoas.
» Aceitar que errar faz parte.
» Manter-se constante, mesmo com dias ruins.
» Celebrar pequenos avanços semanais.
10. Comece simples, mas comece hoje
» A preparação para o Concurso da Câmara não é rápida nem fácil— mas com organização, clareza e constância, é totalmente possível.
» Comece com o básico, mantenha uma rotina que caiba na sua realidadee, aos poucos, evolua até chegar no nível necessário para competircom candidatos experientes.
» A jornada até uma vaga na Câmara dos Deputados pode parecer longa ,mas cada estudo de hoje constrói o resultado de amanhã. Não importa se você está começando do zero: com estratégia, constância e confiança no processo, sua evolução chega — e a aprovação também. O passo mais importante você já deu: decidiu começar.