Confira dicas de como se preparar para o concurso da Câmara dos Deputados

Um novo concurso da Câmara ados Deputados já teve a autorização de novo edital. Esse certame possui salário a partir de R$19,6 mil, para técnicos e R$29,4 mil para analistas legislativos. Com remunerações altas, estabilidade e excelente estrutura de carreira, a Câmara atrai milhares de candidatos, mas quem começa de forma organizada consegue se destacar. A seguir, entenda mais sobre esse seletivo.

SIGA ESTES PASSOS

1. Entenda como funciona o certame Antes de começar, é fundamental conhecer o básico:

» Cargos mais comuns: técnico legislativo e analista legislativo (com diversas áreas).

» Etapas de avaliação: provas objetivas, discursivas e, em alguns casos, práticas. » Banca mais provável: em definição, mas historicamente, Cespe/Cebraspe.

» Conteúdos recorrentes: língua portuguesa, regimento interno, direito constitucional, direito administrativo, atualidades e conhecimentos específicos do cargo. » Ter essa visão inicial direciona completamente o plano de estudo.

2. Comece pelos fundamentos: disciplinas base Quem está começando do zero deve iniciar pelas disciplinas que aparecem para quase todos os cargos:

» Língua Portuguesa

» Direito Constitucional

» Direito Administrativo

» Regimento Interno da Câmara

» Informática (ou TI, dependendo do cargo)

» Atualidades

» Essas matérias representam boa parte das questões e criam a base para aprofundamentos futuros.

3. Monte um plano de estudos realista Comece com uma rotina simples, aumentando o ritmo conforme evolui: Sugestão para iniciantes:

» 1 matéria teórica por dia

» 1 bloco pequeno de resolução de questões (20–30 por dia)

» Revisões semanais

» Simulados a cada 15 dias

As mentoriasdo, como as oferecida pelo Gran, têm se destacado como uma alternativa para candidatos que buscam otimizar a preparação para concursos. Aproposta não é ampliar a carga de estudos, mas direcioná-la. O foco está em método, ferramentas eficazes e gestão pessoal —fatores que, segundo especialistas, aumentam as chances de alcançara tão desejada aprovação.

4. Resolva MUITAS questões O concurso da Câmara costuma cobrar interpretação, aplicação prática e análise crítica. Por isso:

» Priorize questões da própria banca.

» Resolva exercícios desde o início, mesmo sem dominar o conteúdo.

» Refaça as questões erradas após alguns dias.

» Use simulados para treinar velocidade e resistência.

5. Estude o Regimento Interno com estratégia O Regimento Interno da Câmara é uma das matérias mais importantes, e também uma das mais temidas. Para quem está começando do zero:

» Não tente decorar tudo de cara.

» Foque nos principais temas: processo legislativo, sessões, comissões e atribuições.

» Monte resumos visuais (quadros, fluxos e mapas mentais).

» Resolva questões para entender como o assunto realmente é cobrado.

6. Utilize materiais direcionados ao cargo

» Com o básico dominado, avance para o conteúdo específico do cargo escolhido.

» Isso evita estudar assuntos que não serão cobrados.

» Por exemplo:

» TI: lógica, redes, segurança, desenvolvimento, banco de dados.

» Legislativo: processo legislativo, regimento, produção de texto.

» Administração: orçamento, gestão pública etc.

7. Faça revisões constantes (segredo para memorizar) Quem estuda do zero costuma esquecer rápido — e isso é natural.

» Use métodos simples:

» Revisão no dia seguinte.

» Revisão após sete dias.

» Revisão após 30 dias.

» Revisões por questões (a melhor forma).

8. Ajuste a rotina conforme evolui Com o tempo, você vai:

» Aumentar o volume de questões.

» Inserir simulados completos.

» Revisar seus erros com mais profundidade.

» Equilibrar teoria e prática conforme suas necessidades.

» A preparação evolui junto com você.

9. Cuide de dois pontos essenciais: motivação e constância Para quem começa do zero, os maiores desafios não são técnicos, mas emocionais:

» Não compare seu início com o meio de outras pessoas.

» Aceitar que errar faz parte.

» Manter-se constante, mesmo com dias ruins.

» Celebrar pequenos avanços semanais.

10. Comece simples, mas comece hoje

» A preparação para o Concurso da Câmara não é rápida nem fácil— mas com organização, clareza e constância, é totalmente possível.

» Comece com o básico, mantenha uma rotina que caiba na sua realidadee, aos poucos, evolua até chegar no nível necessário para competircom candidatos experientes.

» A jornada até uma vaga na Câmara dos Deputados pode parecer longa ,mas cada estudo de hoje constrói o resultado de amanhã. Não importa se você está começando do zero: com estratégia, constância e confiança no processo, sua evolução chega — e a aprovação também. O passo mais importante você já deu: decidiu começar.