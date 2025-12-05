Correio Braziliense

Trabalhadores da construção civil celebram fim do ano letivo no Programa de Alfabetização - (crédito: Divulgação/ Seconci-DF)

O programa de alfabetização, promovido pelo Serviço Social do Distrito Federal (Seconci-DF), celebra o encerramento de mais um ano letivo. Os 21 trabalhadores da construção civil da construtora Faenge, uma das incentivadoras da iniciativa no Distrito Federal, receberão certificados de conclusão de mais um ciclo do projeto. O programa atende os colaboradores diretamente nos canteiros de obras das empresas parceiras da instituição.

Desde o início dos anos 1990, mais de 13,5 mil trabalhadores tiveram acesso à educação nas classes de alfabetização, primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental dentro dos canteiros de obras. A iniciativa oferece capacitação profissional e amplia a responsabilidade social, além de melhorar o clima organizacional.

“Encerramos mais um ano letivo com a certeza de que investir em educação dentro dos canteiros é transformar vidas. Os resultados que comemoramos hoje só são possíveis graças ao comprometimento das empresas parceiras", afirma Eduardo Aroeira, Presidente do Seconci-DF. "Além de promover cidadania e dignidade para os trabalhadores, o letramento impacta diretamente a qualidade e a segurança das obras. Quando um colaborador compreende manuais, avisos e normas técnicas, ele executa suas atividades com mais confiança, reduz riscos de acidentes e contribui para um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente”, finaliza.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.