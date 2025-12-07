Confira lista com 56 concursos abertos e 16.960 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 56 concursos e 16.960 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 3 concursos abertos com 8 vagas. Para o Centro-Oeste, há 5 seleções abertas com 207 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 5 concursos com 32 postos vagos. Entre os nacionais, há 7 certames abertos para 9.916 oportunidades. Há ainda 8 seleções de concursos estaduais com 4.063 vagas. Já para os municipais, há 15 concursos e 2.434 vagas. Nas universidades federais, são 6 processos seletivos e 256 oportunidades. Nos institutos federais há 7 certames abertos com 44 vagas.

DISTRITO FEDERAL



INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site:https: https://igesdf.org.br/. Concurso com vagas para o cargo de edital nº 176/2025 — engenheiro;edital nº 177/2025 —técnico de enfermagem;edital nº 178/2025 — técnico em saúde bucal;edital nº 179/2025 — farmacêutico clínico. Salário: R$ R$ 1.735,31 a R$ 11.601,54. Taxa: não informada.

CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEL DA 8° REGIÃO/DF (CRECI/DF)

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 8 vagas para o cargo de agente fiscal (1); analista de ti (1); especialista em serviços jurídicos (1); especialista em serviços técnico — administrativos (administração) (1); especialista em serviços técnico — administrativos (contabilidade) (1); especialista em serviços técnico — administrativos (recursos humanos) (1); especialista em comunicação, eventos e marketing (1); assistente administrativo — atendimento ao público (1). Salário: R$3.400 a R$4.500. Taxa:R$54 e R$65



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)



Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com vagas para o cargo de: medicina veterinária;arquitetura e urbanismo;ciência da informação;química;farmácia;farmacologia;ciência da saúde;análises clínicas e toxicológicas;enfermagem;nutrição;fonoaudiologia geral;terapia ocupacional;ciências biológicas;farmácia clínica, assistência e atenção farmacêuticas;análises clínicas, estágio e áreas afins;fisioterapia;fisioterapia e terapia ocupacional;comunicação;comunicação, publicidade e propaganda;editoração;ciências sociais aplicadas;comunicação, artes e áreas afins;direito;administração;aspectos socioculturais do corpo e lazer no campo da educação física;ciências da saúde ou ciências biológicas;patologia;engenharia civil;;engenharias i;engenharia sanitária (e ambiental);linguística — língua portuguesa e língua brasileira de sinais;ciências sociais e humanas;artes;música;ciências sociais aplicadas, design e arquitetura;ciência política;fisiologia dos órgãos e sistemas;ciência da computação;estatística;filosofia;geografia;história;serviço social;sociologia;letras/linguística;letras;literaturas estrangeiras modernas;linguística;língua espanhola;outras literaturas vernáculas;psicologia;engenharia química;relações internacionais e ciência política. Salário: R$ R$ 3.090,43 a R$ 9.058,29 . Taxa: não informada.

NACIONAIS

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4a62MhK. Concurso com 9580 vagas para os cargos de: agente de pesquisas e mapeamento (8480); supervisor de coleta e qualidade (1100). Salário: R$ 2.676,24 a R$ 3.379. Taxa: R$ 38,50.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: http://www.cesgranrio.org.br/. Concurso com 184 vagas para os cargos de: arquiteto (36) engenheiro civil (103) engenheiro elétrico (27) engenheiro mecânico (12) engenheiro de segurança do trabalho (6) médico do trabalho (48). Salário: R$ 12.371 a R$ 16.495. Taxa: R$ 68.

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO—MAIOR DO EXÉRCITO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://bit.ly/44afSqw. Concurso com 9 vagas para os cargos de: departamento de ciência e tecnologia: instituto militar de engenharia (5); departamento de educação e cultura do exército: escola de comando e estado—maior do exército (2); departamento de educação e cultura do exército: centro de capacitação física do exército (1); departamento de educação e cultura do exército: centro de estudos de pessoal (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 200.

COM 2ºDN — COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 18 vagas para os cargos de: administração (3); odontologia — especialização em endodontia (1);direito (1); engenharia naval (1); geografia (1); fonoaudiologia — especialização em fonoaudiologia hospitalar (1); veterinária (1); enfermagem — especialização em auditoria de contas médicas hospitalares (1); segurança do tráfego aquaviário (1); coloproctologia (1); medicina — oncologia (1); medicina — ortopedia (2); medicina — radiologia (1); medicina — urologia (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 7ºDN — COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 32 vagas para os cargos de: odontologia — especialização em ortodontia (1); odontologia — especialização em dentística (1);odontologia — especialização em prótese dentária (1); odontologia — especialização em periodontia (1); odontologia — especialização em radiologia (1); farmacêutico (1); enfermagem (2); fisioterapia (4 vagas); nutrição (2); comunicação social (3); psicologia (1); ciências contábeis (2); educação física (1); segurança do tráfego aquaviário (1); técnico em magistério — matemática (1); técnico em magistério — português (letras); técnico em magistério — pedagogia (1); engenharia elétrica (1); engenharia mecânica (1); arquitetura e urbanismo (2); intensivista (1); anestesista (1); oncologista (1). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COM 8ºDN — COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 56 vagas para os cargos de: odontologia (especialidade bucomaxilofacial) (1); enfermagem (3 vagas); farmácia (1); administração (1); biblioteconomia (1); comunicação social (1); informática (3 vagas); segurança do tráfego aquaviário sta (3); segurança do tráfego aquaviário inspetor naval (2*) (1); segurança do tráfego aquaviário vistoriador naval (3*) (1); técnico/magistério — pedagogia (2); técnico/magistério — matemática (1); engenharia civil (1); engenharia de materiais (2); engenharia de produção (7); engenharia de sistemas da computação (3); engenharia elétrica (7); engenharia eletrônica (4); engenharia mecânica (13). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4paqmhV. Concurso com 37 vagas para os cargos de: cirurgião dentista (dentística) (1); cirurgião dentista (endodontia) (2); farmácia (1); enfermagem (4); fisioterapia (1); fonoaudiologia (1); nutrição (1); educação física (1); pedagogia (1); português (letras) (2). Salário: remuneração atinente ao seu posto, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Taxa: R$ 140.

CENTRO—OESTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/alego25. Concurso com 101 vagas para os cargos de: policial legislativo (40);analista administrativo (20);analista de ciência de dados (2);analista de controle externo em contabilidade (1);analista de controle externo em finanças e controle (1);analista de controle interno em contabilidade (2);analista de controle interno em finanças e controle (2);analista de gerenciamento de projetos de ti (2);analista de sistemas (2);analista de infraestrutura (4);contador (4 s);desenvolvedor de sistemas (8);economista (1);assistente de suporte em ti (7);fotógrafo (2);técnico de gravação e som (2);técnico em refrigeração e ar-condicionado (1); Salário: R$ 7.408,90 a R$ 10.150,33. Taxa: R$ 120 a R$ 195.

PREFEITURA DE PARANAIGUARA — GO

Inscrições até 21 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 84 vagas para os cargos de edital nº 001/2025:agente administrativo (2 )agente de apoio à educação (12 )agente de serviços e obras (2 )agente de serviços gerais (30 )agente de vigilância (4 )assistente social (1 )biomédico (1 )enfermeiro (3 )farmacêutico/bioquímico (1 )fiscal ambiental (1 )fisioterapeuta (1 )fonoaudiólogo (1 )mecânico (1) motorista (3)nutricionista (1)psicólogo (2)técnico em enfermagem (3)técnico em radiologia (1) edital nº 002/2025:professor de educação básica 30h (8 )professor de educação básica 40h (6 ).R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA TEREZA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de janeiro de 2026 pelo site: https://www.itame.com.br/site/index.aspx. Concurso com 156 vagas para os cargos de auxiliar de manutenção (10)auxiliar de serviços gerais e limpeza urbana (20)gari (15)operador de máquinas leves (2)operador de máquinas pesadas (2)vigia (5)executor administrativo i (10)mecânico (1)motorista (5)motorista da saúde (10)motorista de transporte escolar (5)agente de combate às endemias — ace (3)agente de vigilância sanitária (1)auxiliar de atividades educativas (8)eletricista automotivo (1)eletricista de iluminação pública (1)eletricista predial (1)executor administrativo ii (5)executor administrativo iii (2)fiscal de meio ambiente (1)fiscal de obras e posturas (1)fiscal de tributos municipais (1)técnico em enfermagem (10)técnico em saúde bucal — tsb (1)analista ambiental — biólogo/ecólogo (1)analista ambiental / engenheiro ambiental (1)educador físico (1)executor administrativo iv (2)médico veterinário (1)nutricionista (1)profissional da educação básica (15)profissional da educação infantil (13). Salário: R$ 1.518 a R$ 4.432,59. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

CÂMARA DE CASSILÂNDIA - MS



Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://concurso.fapec.org/. Concurso com 4 vagas para os cargos de:agente de contratação (1);analista legislativo (2);analista técnico em ti (1);recepcionista (cadastro de reserva). Salário:R$ 2.626,38 e R$ 3.425,75 Taxa: R$ 100 a R$ 120.



COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL (COM6ºDN)



Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Oficiais_2026. Concurso com 17 vagas para os cargos de: ladário - ms: odontologia - endodontia (1);odontologia - odontopediatria (1);enfermagem (2);nutrição (1);administração (3);ciências contábeis (2);comunicação social (2);psicologia (1);serviço social (1);engenharia ambiental (1);engenharia cartográfica (1);cuiabá - mt: pedagogia (1). Salário: não informado Taxa: R$ 140.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJ-MT)



Inscrições até 13 de fevereiro pelo site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_mt_25_notarios. Concurso com 42 vagas para os cargos de: outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial. Salário: não informado Taxa: R$ 450.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (TJMS)



Inscrições até 2 de janeiro pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsnotarial25. Concurso com 42 vagas para os cargos de: mediante ingresso por provimento (28);por remoção (14). Salário: não informado Taxa: R$ 450.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8ª REGIÃO (CRB—8)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48EnFiW. Concurso com 2 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); fiscal bibliotecário (1). Salário: R$ 2.196 a R$ 5.170,10 Taxa: R$ 75 a R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6ª REGIÃO (CREF)

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://bit.ly/48oVpj4. Concurso com 14 vagas para os cargos de: técnico administrativo — Belo Horizonte (12); assistente administrativo — Uberlândia (1); assistente administrativo — Montes Claros (1). Salário: R$ 2.280 Taxa: R$ 50.

CONSELHO REGIONAL DO CORRETORES DE IMÓVEIS DA 8º REGIÃO

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://sl1nk.com/jkEHQ. Concurso com 8 vagas para o cargo de agente fiscal (1); analista de TI (1); especialista em serviços jurídicos (1); especialista em serviços técnico—administrativos (administração) (1); especialista em serviços técnico—administrativos (contabilidade) (1); especialista em serviços técnico—administrativos (recursos humanos) (1); especialista em comunicação, eventos e marketing (1); assistente administrativo — atendimento ao público (1); assistente administrativo (14). Salário: R$ 3.400 a R$ 4.500. Taxa: R$ 54 e R$ 65.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO (CRQ— BA)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 3 vagas para os cargos de assistente administrativo; fiscal técnico (2). Salário: R$2.679,01 a R$ 3.597,51 Taxa: R$ 59 a R$ 62

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 3º REGIÃO

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/HQ8Pb. Concurso com 5 vagas, para cadastro reserva para os cargos de: fiscal e assistente técnico operacional. Salário: R$ 2.787,20 a R$ 3.752. Taxa: R$ 56 a R$ 60.

LOCAIS — ESTADUAIS



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ (SESAPI - PI)



Inscrições até 5 de janeiro pelo site:https: https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 500 vagas para os cargos de: policial penal - feminino (271);policial penal - masculino (907). Salário: R$ 5.332,64. Taxa:R$ 48,90.



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DE CAPIXABA (INOVA CAPIXABA)



Inscrições até 28 de dezembro pelo site: https://www.idcap.org.br/. Concurso com 932 vagas para os cargos de: auxiliar de farmácia (68); assistente administrativo (59); técnico de enfermagem (474); técnico de nutrição (1); técnico de segurança do trabalho (4); técnico de radiologia (2); técnico de saúde bucal (1); técnico de laboratório (13);analista (34); analista de tecnologia da informação (1);analista clínico (138);enfermeiro da qualidade (1);enfermeiro de educação e pesquisa (2);enfermeiro de informação em saúde (2);enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1);enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3);enfermeiro do nir - núcleo interno de regulação (4);enfermeiro do trabalho (1);engenheiro de segurança do trabalho (1);farmacêutico (12);farmacêutico clínico (7);fisioterapeuta (83);médico do trabalho (1);médico auditor (1);nutricionista (8);psicólogo organizacional (1);psicólogo (7);terapeuta ocupacional (2); Salário:R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42. Taxa:R$ R$ 52 a R$ 75.



SEJUSP - MG

Inscrições até 22 de dezembro pelo site:https://www.institutoaocp.org.br/concursos/672. Concurso com 1.178 vagas para os cargos de: técnico de laboratório (6);técnico em enfermagem (81);técnico em patologia clínica (14);técnico em radiologia (28);técnico em saúde bucal (10);técnico em segurança do trabalho (10);assistente social (28);biomédico (3);cirurgião-dentista (10);enfermeiro (63);engenheiro - clínico (5);farmacêutico (50);fisioterapeuta (25);fonoaudiólogo (1);nutricionista (20);psicólogo (25);terapeuta ocupacional (20);médico veterinário (2);médico com capacitação específica em aph (atendimento pré-hospitalar) (1);médico regulador (1);médico - anestesiologia (7);médico - cardiologia (1);médico - cardiologia - ecocardiografista (1);médico - cardiologia pediátrica (1);médico - cirurgia cardiovascular (1);médico - cirurgia do aparelho digestivo (1);médico - cirurgia oncológica (3);médico - cirurgia pediátrica (4);médico - cirurgia torácica (2);médico - cirurgia vascular (2);médico - clínica médica/clínico geral (11);médico - endocrinologia e metabologia (1);médico - endocrinologia pediátrica (1);médico - endoscopia digestiva (1);médico - gastroenterologia (1);médico - gastroenterologia pediátrica (2);médico - geneticista (1);médico - geriatria (2);médico - hematologia e hemoterapia (2);médico - hematologia e hemoterapia pediátrica (1);médico - infectologia (2);médico - medicina do trabalho (2);médico - medicina intensiva (11);médico - medicina intensiva pediátrica (10);médico - nefrologia (1);médico - neurocirurgia (2);médico - neurologia (1);médico - neurologia - neurofisiologia clínica (1);médico - neurologia pediátrica (4);médico - nutrologia (1);médico - oftalmologia (2);médico - ortopedia (1);médico - otorrinolaringologia (2);médico - patologia (1);médico - pediatria (4);médico - pneumologia (1);médico - pneumologia pediátrica (1);médico - psiquiatria (3);médico - psiquiatria pediátrica da infância e adolescência (1);médico - radiologia e diagnóstico por imagem (1). Salário: R$ 1.599,21 a R$ 12.299,94. Taxa:R$ R$ 100 e R$ 180.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TCE - MG)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/ Concurso com 30 vagas para: analista de cotrole externo - especialidade: ciência da computação (10); analista de controle externo - especialidade: ciências atuariais (2); analista de controle externo - especialidade: ciências contábeis (3); analista de controle externo - especialidade: direito (6); analista de controle externo - especialidade: engenharia (1); arquivista (1); bibliotecário (1); comunicador social (1); psicólogo (1); médico (4). Salário: R$ 12.502,85 Taxa: R$ 180.

CÂMERA DE LONDRINA

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://www.cops.uel.br/ Concurso com 6 vagas para: contador (1) e técnico legislativo (5). Salário: R$6.047.86 a R$ 10.021.04 Taxa: R$ 120 a R$ 200.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP—SP)

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://bit.ly/3LFzsVp. Concurso com 1.110 vagas para polícia penal sexo masculino. Salário: R$ 4.695,60. Taxa: R$ 122,17.

CÂMARA DE BOM JESUS

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oZF7Vb. Concurso com 2 vagas para agente administrativo (1); telefonista recepcionista (1).Salário: R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83 Taxa: R$ 50.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO (SES — SP)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 305 vagas para os cargos de: farmacêutico (6) fisioterapeuta (6) fonoaudiólogo (6) técnico em enfermagem (287). Salário:R$ 1.804 Taxa: R$ 81,44 a R$ 122,17.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE VITÓRIA — ES

Inscrições até 19 de dezembro pelo site: https://bit.ly/49kd7uz. concurso com 86 vagas para os cargos de professor da educação infantil (40); ensino fundamental (30); ciências (5); música (1); educação física (5); informática (5). Salário: R$ 3.125,37 a R$ 6.988,78.Taxa: R$60.

PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL — PR

Inscrições até 11 de dezembro de 2026 pelo formulário online: https://bit.ly/3XiLlmP Concurso com 191 vagas para os cargos de assistente social (1);cirurgião—dentista (2);enfermeiro (2);farmacêutico (2);fisioterapeuta (1);nutricionista (3);professor(a) de educação infantil e ensino fundamental — séries iniciais (117);psicólogo(a) (4);técnico em enfermagem (17);agente de apoio educacional (40);agente de combate às endemias (2).Salário: R$ 1.642,75 a R$ 8.342,13. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE MALTA — PB

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4addKlA. Concurso com 11 vagas para os cargos de operador de máquinas pesadas (1);agente administrativo (2);orientador social (2);assistente social (3);fonoaudiólogo (1);psicólogo (4). Salário: R$ 1.518 a R$ 2.640. Taxa R$ 75 a R$ 115.

PREFEITURA DE PILÕEZINHOS — PB

Inscrições até 21 de dezembro pelo site: https://bit.ly/47PcOT7. Concurso com 52 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); agente de limpeza urbana (2); merendeira (1); motorista AB (2); motorista D (4); agente administrativo (1); fiscal de obras (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); técnico em saúde bucal (1); arquivista (1); enfermeiro (2); fonoaudiólogo (1); médico PSF (2); nutricionista (1); fisioterapeuta (1); odontólogo (1); professor de arte (1); professor de ciências (1); psicopedagogo (1); professor de AEE (1); professor de ensino religioso (1); professor fundamental I (19). Salário: R$1.518 a R$4.370,97 Taxa:R$75 a R$115.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

Inscrições até 29 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4o4c9Sq. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente administrativo (1); assessor técnico administrativo (1); assessor técnico contábil (1); assessor técnico jurídico (1); assessor técnico em física moderna (1); agente de propriedade intelectual (1); coordenador administrativo financeiro (1); coordenador do NIT (1); coordenador do cedina (1). Salário: R$3.592,03 a R$10.507,94. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE VISEU — PA

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://www.fundacaocetap.com.br/. Concurso público com 450 vagas de merendeira (40)motorista categoria ab (5)motorista categoria d (5)porteiro escolar (11)serviços gerais (50)vigia (50)assistente administrativo (25)cuidador de crianças especiais (40)advogado (1)assistente social (1)nutricionista (1)professor educação básica i (149)professor de artes (1)professor de ciências (7)professor de educação física (12)professor de geografia (10)professor de história (9)professor de inglês (9)professor de matemática (10)professor de português (11)professor de religião (2)psicólogo (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.500. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE SALTO DE PIRAPORA — SP

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://bit.ly/4oCcpc9. Concurso com 108 vagas para os cargos de — edital nº 01/2025: coveiro (1);borracheiro (1);eletricista (1);fiscal (1);lubrificador (1);mecânico geral (1);merendeira (1);analista de patrimônio (1);assistente de tesouraria (1);motorista (5);oficial de manutenção (3);operador de máquinas (1);agente administrativo (1);agente de combate às endemiasagente social (1);auxiliar de desenvolvimento escolar (30);guarda civil municipal (10);monitor escolar (1)técnico em segurança do trabalhoarquiteto e urbanista (1)assistente social (1)contador (1)dentista (1)engenheiro civil (1)farmacêutico;fiscal tributário (1)fisioterapeuta (1)fonoaudiólogo (1)médico veterinário (1)nutricionista (1)procurador jurídico (1)psicólogo (1)psicólogo educacional (1)terapeuta ocupacional (1)coordenador pedagógico (1)diretor de educação básicaeducador de creche (1)professor adjunto de educação básica (15)professor de educação artística (4)professor de educação básica i (1)professor de educação básica ii — educação artística (1)professor de educação básica ii — educação físicaprofessor de educação básica ii — geografiaprofessor de educação básica ii — históriaprofessor de educação básica ii — inglêsprofessor de educação básica ii — língua portuguesaprofessor de educação básica ii — matemáticaprofessor de educação física (1)professor de pré—escola (1)supervisor assistente de ensino (1)— edital nº 02/2025:agente comunitário de saúde (5)técnico de enfermagem psf (1)enfermeiro psf (1). Salário: R$ 2.156,26 e R$ 8.920,09. Taxa: R$ 35,50 a R$ 70,50.





PREFEITURA DE TOLEDO — MG

Inscrições até 19 de janeiro de 2026 pelo site: https://abconcursospublicos.org/. Concurso público com 220 vagas de agente administrativo (10);agente fiscal (1);auxiliar de serviços gerais (25);digitador bolsa família (1);oficial de obras e serviços — pedreiro (2);auxiliar de consultório dentário (1);auxiliar de secretaria (2);monitor de creche/escola (50);motorista de veículo leve (6);motorista de veículo médio (10);motorista de veículo pesado (10);oficial de obras e serviços (2);operador de máquina pesada (2);vigia (2);vigilante sanitário (1);técnico radiologista (2);técnico em enfermagem (10);assistente social (1);contador (1);controlador interno (1);dentista (1);enfermeiro (6);engenheiro civil (1);farmacêutico/bioquímico (1);farmacêutico (1);fisioterapeuta (2);fonoaudióloga (2);nutricionista (1);psicólogo (2);especialista em educação (5);professor de educação física (5);professor de inglês (2);professor municipal i (51). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.962,37.Taxa: R$ 74,60 a R$ 114,60.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

Inscrições até 14 de dezembro pelo site: https://concursos.ufopa.edu.br/. Concurso com 51 vagas para os cargos de: tecnologias educacionais, ensino aprendizagem (1); ensino de ciências e matemática (1); linguística, letras e artes / letras/ libras (1); teoria antropológica (1); comunicação/ jornalismo (2); geociências/geociências aplicada à gestão ambiental (1); engenharia/tecnologia/gestão/gestão ambiental (1); ciência da computação/metodologia e técnicas da computação/inteligência artificial (3); probabilidade e estatística/ estatística (1); informática em educação (1); turismo (2); habilidades clínicas: morfofisiologia e semiologia (1); medicina/cardiologia (1); medicina/neurologia (1); medicina/ ginecologia e obstetrícia (1); saúde coletiva / saúde pública (1); saúde coletiva / saúde pública/ planejamento e gestão em saúde (1); saúde coletiva / saúde pública/ epidemiologia, vigilâncias e saúde ambiental (1); medicina/ infectologia (1); contabilidade societária e financeira (1); contabilidade gerencial e de custos (1); contabilidade básica e teoria contábil (1); fundamentos gerais do direito (2); direito privado (2); direito público (1); ciência da computação/ algoritmos e programação I (1); ciência da computação/ algoritmos e programação II (1); ciências exatas e da terra/ arquitetura e sistemas de computação (1); ciência da computação/ redes de computadores (1); conservação de recursos florestais (1); geotecnologia e gestão operacional (1); fitossanidade e proteção florestal (1); engenharia de minas/lavra e tratamento de minérios (2); ensino de matemática (2); engenharia de produção (1); citologia/embriologia/histologia/anatomia: morfologia (1); ecologia (1); psicologia do ensino e da aprendizagem (1); matemática/matemática aplicada (1); matemática/geometria e álgebra (1); letras/linguística (1 vaga); literatura brasileira, literatura portuguesa (1); letras/português (1). Salário: R$4.975,59 a R$13.288,85.Taxa: R$180,00.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — UNIRIO

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/680. Concurso com 127 vagas para os cargos de: assistente de alunos (1);assistente em administração (57);técnico de laboratório — área: análises clínicas (2);técnico de laboratório — área: química/alimentos (2);técnico de tecnologia da informação (6);técnico em contabilidade (2);técnico em enfermagem (13);técnico em radiologia (5);administrador (3);analista de tecnologia da informação (3);assistente social (2);bibliotecário—documentalista (4);biólogo (2);contador (1);enfermeiro (5);engenheiro eletricista (1);engenheiro mecânico (2);estatístico (1);farmacêutico (1);médico — clínica médica (2);médico geriatria (1);médico ginecologia e obstetrícia (2);médico psiquiatria (1);médico radiologia (2);médico do trabalho (1);nutricionista (1);pedagogo (2);psicólogo (1);técnico em assuntos educacionais (1); Salário: R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: 73.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://copese.ufpi.br/copese2/. Concurso com 12 vagas para os cargos de: enfermeiro (2);tecnólogo em educação física (1);engenheiro—área: mecânica (1);nutricionista (cmpp teresina) (1);nutricionista (cafs floriano) (1);técnico em radiologia (1);técnico em contabilidade (2);técnico em agropecuária (2); Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Taxa: R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site: https://concursos.unifesp.br/. Concurso com 47 vagas para os cargos de: assistente em administração (24);arquiteto e urbanista (1);arquivista (1);contador (2);enfermeiro (8);fonoaudiólogo (1)médico — área: medicina esportiva (1);médico — área: otorrinolaringologista (3);produtor cultural (1);técnico em assuntos educacionais (5). Salário: R$ 3.029,89 a R$ 4.967,04. Taxa:R$ 67,90 a R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO—AMERICANA (UNILA)

Inscrições até 13 de dezembro pelo site: http://bit.ly/4ofSxeT. Concurso com 9 vagas para as áreas de: ciências sociais aplicadas — política social e serviço social (2); ciências sociais aplicadas — administração pública (1); ciências humanas — ciência política, sociologia, políticas públicas (2); bioquímica — biologia molecular (1); agronomia — fitotecnia (1);farmacologia — farmacologia geral (1); zootecnia — genética e melhoramento de animais domésticos (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85. Taxa: R$ 215.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 15 de dezembro de 2025 pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 10 vagas para as áreas de: engenharia de produção (2); engenharia elétrica de potência (1); energias renováveis e transição energética (1); transformação digital e industrial (1);engenharia da educação e ciência da aprendizagem (1); engenharia da vida e aquecimento global (1); mobilidade e cidades inteligentes (1); infraestrutura sustentável e resiliente (1); engenharia ambiental e interfaces (1). Salário: R$ 3.483,52 a R$ 5.967,04. Taxa: R$ 70 a R$ 140.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFSP)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://bit.ly/3LLDwUa. Concurso com 2 vagas para o cargo de técnico de laboratório/automação industrial (1); analista de tecnologia da informação/desenvolvimento de sistemas(1).Salário: R$3.029,89 a R$8.692,32 Taxa: R$120 a R$150.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 15 de dezembro pelo site: https://www.ifes.edu.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de assistente de aluno (2 vagas); assistente em administração (4); técnico de laboratório/área: logística (1) ;técnico de laboratório/área: geoprocessamento (1); técnico de laboratório/área: informática (1); psicólogo (1); enfermeiro (1). Salário: R$3.483,52 a R$5.967,04. Taxa: R$70 a R$140



INSTITUTO MARIA SCHMITT — SC

Inscrições até 30 de dezembro pelo e—mail: recrutamento.hra@imas.net.br. Concurso com vagas para a função de médico plantonista no pronto socorro do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá. Para concorrer, é necessário ter graduação em Medicina (CRM/SC).

IGESDF — INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

