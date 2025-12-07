Agências e empresas oferecem 760 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
Skeelo
Trabalho remoto
O Skeelo, plataformas de audiobooks e ebooks, está com mais de 20 vagas de trabalho abertas para todo o Brasil, no modelo de trabalho 100% remoto e horário flexível. As oportunidades são para posições nas áreas de compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia. As oportunidades incluem posições de júnior, pleno, sênior e gerência. Os benefícios variam com o cargo e a área de atuação, e podem incluir cartão de benefício flexível, totalpass, zenklub, assistência médica e odontológica, seguro de vida, PLR, auxílio creche, day off de aniversário e acesso ao Skeelo Premium. A descrição completa das competências necessárias para cada posição, como o formulário para a aplicação no processo seletivo estão disponíveis no site https://bit.ly/3XzOeQd.
Senai
Home Office
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que promove educação profissional e inovação tecnológica, anunciou oportunidade home office. A instituição está em busca de um profissional qualificado para integrar sua equipe de soluções digitais. O salário mensal é de R$ 7.542,02 para uma carga horária de 200 horas mensais. O horário de trabalho estabelecido é comercial, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. O tipo de contrato é mensalista e por prazo indeterminado, oferecendo estabilidade ao profissional. A vaga disponível é para o cargo de Desenvolvedor Full Stack Pleno, as responsabilidades centrais envolvem atuar diretamente no desenvolvimento e na personalização de plugins, temas e integrações na plataforma Moodle, utilizando as linguagens PHP e SQL. Para a oportunidade de atuar no modelo Home Office Senai, os candidatos devem realizar a inscrição através do portal oficial de recrutamento da FIESC/SENAI.
GovernançaBrasil
Home Office
A GovernançaBrasil anunciou a abertura de um processo seletivo para ocupar a posição de técnico de produto regional jr. A vaga é 100% home office. A oportunidade foi publicada em 28 de novembro de 2025, e os interessados devem se inscrever de maneira on-line, pelo link https://bit.ly/3Kx7vyO, até 15 de dezembro. O tipo de contratação é efetivo (CLT), e a empresa reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, destacando que a vaga também é aberta para Pessoas com Deficiência (PcD). O processo de seleção é estruturado em seis etapas, garantindo uma avaliação completa do candidato: cadastro, entrevista com atração e seleção, avaliação de fit cultural, mapeamento comportamental, entrevista técnica com gestor, contratação. Os pré-requisitos incluem domínio do Pacote Office Pro, noção sólida de banco de dados, noções sobre o funcionamento de servidores de aplicação, servidores web e banco de dados, conhecimento das ferramentas utilizadas nos processos internos da empresa, entendimento sobre o negócio da empresa e o setor de atuação, conhecimento profundo dos produtos da área de atuação específica da vaga, noção sobre sistemas de prestação de contas, noção de Integrações sistêmicas (conhecimento em integrações por arquivo, rede ou API), noções da estrutura organizacional dos órgãos públicos brasileiros (considerando as 3 esferas e os poderes).
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.020,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 13 R$ 1.615,57 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 43 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 49 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1R$ .639,44
- BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 100 R$ 1.622,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 16 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PIZZAIOLO 15 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 3R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 1R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
- CHEFE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 1 R$ 3.767,56 +BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 13 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.705,49 +BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 2R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1R$ 215,00/DIA +BENEFÍCIOS
- ENCANADOR 10 R$ 2.705,49 +BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 5R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 5R$ 2.183,51 +BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 2.056,51 +BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 50 R$ 2.053,75 +BENEFÍCIOS
- GARÇOM 5R$ 3.500,00 +BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL 6R$ 3.285,80 +BENEFÍCIOS
- MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO 6R$ 2.574,37 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 138 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 1.932,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES 1R$ 1.993,13 +BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 2R$ 2.424,00 +BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 6R$ 2.420,00 +BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 1R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS
- REPOSITOR- EM SUPERMERCADOS 16 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 100 R$ 1.562,00 +BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1R$ 3.481,39 +BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ELETRÔNICO 2R$ 3.481,39 +BENEFÍCIOS
- ZELADOR 1R$ 1.900,00 +BENEFÍCIOS
