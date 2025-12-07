ESTÁGIOS

Agências e empresas oferecem 760 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 07/12/2025 06:00 / atualizado em 07/12/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

OPORTUNIDADES

Skeelo

Trabalho remoto 

O Skeelo, plataformas de audiobooks e ebooks, está com mais de 20 vagas de trabalho abertas para todo o Brasil, no modelo de trabalho 100% remoto e horário flexível. As oportunidades são para posições nas áreas de compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia. As oportunidades incluem posições de júnior, pleno, sênior e gerência. Os benefícios variam com o cargo e a área de atuação, e podem incluir cartão de benefício flexível, totalpass, zenklub, assistência médica e odontológica, seguro de vida, PLR, auxílio creche, day off de aniversário e acesso ao Skeelo Premium. A descrição completa das competências necessárias para cada posição, como o formulário para a aplicação no processo seletivo estão disponíveis no site https://bit.ly/3XzOeQd

Senai

Home Office

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que promove educação profissional e inovação tecnológica, anunciou oportunidade home office.  A instituição está em busca de um profissional qualificado para integrar sua equipe de soluções digitais. O salário mensal é de R$ 7.542,02 para uma carga horária de 200 horas mensais. O horário de trabalho estabelecido é comercial, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. O tipo de contrato é mensalista e por prazo indeterminado, oferecendo estabilidade ao profissional. A vaga disponível é para o cargo de Desenvolvedor Full Stack Pleno,  as responsabilidades centrais envolvem atuar diretamente no desenvolvimento e na personalização de plugins, temas e integrações na plataforma Moodle, utilizando as linguagens PHP e SQL. Para a oportunidade de atuar no modelo Home Office Senai, os candidatos devem realizar a inscrição através do portal oficial de recrutamento da FIESC/SENAI.

GovernançaBrasil

Home Office

A GovernançaBrasil anunciou a abertura de um processo seletivo para ocupar a posição de técnico de produto regional jr. A vaga é 100% home office. A oportunidade foi publicada em 28 de novembro de 2025, e os interessados devem se inscrever de maneira on-line, pelo link https://bit.ly/3Kx7vyO, até 15 de dezembro. O tipo de contratação é efetivo (CLT), e a empresa reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, destacando que a vaga também é aberta para Pessoas com Deficiência (PcD). O processo de seleção é estruturado em seis etapas, garantindo uma avaliação completa do candidato: cadastro, entrevista com atração e seleção, avaliação de fit cultural, mapeamento comportamental, entrevista técnica com gestor, contratação. Os pré-requisitos incluem domínio do Pacote Office Pro, noção sólida de banco de dados, noções sobre o funcionamento de servidores de aplicação, servidores web e banco de dados, conhecimento das ferramentas utilizadas nos processos internos da empresa, entendimento sobre o negócio da empresa e o setor de atuação, conhecimento profundo dos produtos da área de atuação específica da vaga, noção sobre sistemas de prestação de contas, noção de Integrações sistêmicas (conhecimento em integrações por arquivo, rede ou API), noções da estrutura organizacional dos órgãos públicos brasileiros (considerando as 3 esferas e os poderes).

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  20 R$ 2.020,00 +BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO  2R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 13 R$ 1.615,57 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS  43 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO  4 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR  5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  20 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  49 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  2R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  2 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA  15 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES  1R$ .639,44 
  • BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  100 R$ 1.622,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  15 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES  16 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PIZZAIOLO  15 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  3R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  1R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS 
  • CHEFE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS  1 R$ 3.767,56 +BENEFÍCIOS 
  • CHURRASQUEIRO  1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • CONFEITEIRO  1 R$ 3.000,00 +  BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  13 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  10 R$ 2.705,49 +BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR A MÃO  2R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA  1R$ 215,00/DIA +BENEFÍCIOS 
  • ENCANADOR  10 R$ 2.705,49 +BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  5R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  5R$ 2.183,51 +BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  20 R$ 2.056,51 +BENEFÍCIOS 
  • FRENTISTA  50 R$ 2.053,75 +BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  5R$ 3.500,00 +BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL  6R$ 3.285,80 +BENEFÍCIOS 
  • MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO  1R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO  6R$ 2.574,37 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA 138 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  10 R$ 1.932,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES  1R$ 1.993,13 +BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  2R$ 2.424,00 +BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  6R$ 2.420,00 +BENEFÍCIOS 
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE  1R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR- EM SUPERMERCADOS  16 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  100 R$ 1.562,00 +BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  10 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES  1R$ 3.481,39 +BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO ELETRÔNICO  2R$ 3.481,39 +BENEFÍCIOS 
  • ZELADOR 1R$ 1.900,00 +BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

 

