Agências e empresas oferecem 760 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Skeelo

Trabalho remoto

O Skeelo, plataformas de audiobooks e ebooks, está com mais de 20 vagas de trabalho abertas para todo o Brasil, no modelo de trabalho 100% remoto e horário flexível. As oportunidades são para posições nas áreas de compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia. As oportunidades incluem posições de júnior, pleno, sênior e gerência. Os benefícios variam com o cargo e a área de atuação, e podem incluir cartão de benefício flexível, totalpass, zenklub, assistência médica e odontológica, seguro de vida, PLR, auxílio creche, day off de aniversário e acesso ao Skeelo Premium. A descrição completa das competências necessárias para cada posição, como o formulário para a aplicação no processo seletivo estão disponíveis no site https://bit.ly/3XzOeQd.

Senai

Home Office

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que promove educação profissional e inovação tecnológica, anunciou oportunidade home office. A instituição está em busca de um profissional qualificado para integrar sua equipe de soluções digitais. O salário mensal é de R$ 7.542,02 para uma carga horária de 200 horas mensais. O horário de trabalho estabelecido é comercial, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. O tipo de contrato é mensalista e por prazo indeterminado, oferecendo estabilidade ao profissional. A vaga disponível é para o cargo de Desenvolvedor Full Stack Pleno, as responsabilidades centrais envolvem atuar diretamente no desenvolvimento e na personalização de plugins, temas e integrações na plataforma Moodle, utilizando as linguagens PHP e SQL. Para a oportunidade de atuar no modelo Home Office Senai, os candidatos devem realizar a inscrição através do portal oficial de recrutamento da FIESC/SENAI.

GovernançaBrasil

Home Office

A GovernançaBrasil anunciou a abertura de um processo seletivo para ocupar a posição de técnico de produto regional jr. A vaga é 100% home office. A oportunidade foi publicada em 28 de novembro de 2025, e os interessados devem se inscrever de maneira on-line, pelo link https://bit.ly/3Kx7vyO, até 15 de dezembro. O tipo de contratação é efetivo (CLT), e a empresa reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, destacando que a vaga também é aberta para Pessoas com Deficiência (PcD). O processo de seleção é estruturado em seis etapas, garantindo uma avaliação completa do candidato: cadastro, entrevista com atração e seleção, avaliação de fit cultural, mapeamento comportamental, entrevista técnica com gestor, contratação. Os pré-requisitos incluem domínio do Pacote Office Pro, noção sólida de banco de dados, noções sobre o funcionamento de servidores de aplicação, servidores web e banco de dados, conhecimento das ferramentas utilizadas nos processos internos da empresa, entendimento sobre o negócio da empresa e o setor de atuação, conhecimento profundo dos produtos da área de atuação específica da vaga, noção sobre sistemas de prestação de contas, noção de Integrações sistêmicas (conhecimento em integrações por arquivo, rede ou API), noções da estrutura organizacional dos órgãos públicos brasileiros (considerando as 3 esferas e os poderes).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.020,00 +BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 13 R$ 1.615,57 + BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE OBRAS 43 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS



AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 49 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1R$ .639,44

BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 100 R$ 1.622,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 16 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 2 R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 15 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 3R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1R$ 1.639,44 +BENEFÍCIOS

CHEFE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 1 R$ 3.767,56 +BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS



COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

CUMIM 13 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 10 R$ 2.705,49 +BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR A MÃO 2R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS



EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1R$ 215,00/DIA +BENEFÍCIOS

ENCANADOR 10 R$ 2.705,49 +BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 5R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 5R$ 2.183,51 +BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 2.056,51 +BENEFÍCIOS

FRENTISTA 50 R$ 2.053,75 +BENEFÍCIOS

GARÇOM 5R$ 3.500,00 +BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL 6R$ 3.285,80 +BENEFÍCIOS

MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 6R$ 2.574,37 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 138 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 1.932,00 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES 1R$ 1.993,13 +BENEFÍCIOS

PEDREIRO 2R$ 2.424,00 +BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 6R$ 2.420,00 +BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1R$ 1.650,00 +BENEFÍCIOS

REPOSITOR- EM SUPERMERCADOS 16 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 100 R$ 1.562,00 +BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 +BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1R$ 3.481,39 +BENEFÍCIOS

TÉCNICO ELETRÔNICO 2R$ 3.481,39 +BENEFÍCIOS

ZELADOR 1R$ 1.900,00 +BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste