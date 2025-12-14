Agências e empresas oferecem 492 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
A Fortinet apresenta 24 vagas para as posições de gerente de desenvolvimento de negócios, gerente regional de contas, arquiteto de soluções, engenheiro de sistemas, representante de vendas, gestão de suporte, gerentes de contas técnicas e outras. Essas contratações são voltadas, prioritariamente, às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. A relação completa de vagas está disponível no site: https://www.fortinet.com/. Além disso, a HostDime está com cinco vagas abertas para técnico de suporte, sales engineer, técnico de manutenção predial e técnico em eletrotécnica pleno. As contratações são para exercício em João Pessoa — PB e os interessados podem se candidatar acessando o site: https://www.hostdime.com.br/.
Grupo Boticário
Processo seletivo
O Grupo Boticário anunciou a abertura de 211 vagas de emprego em seu portal oficial de carreiras. As posições contemplam diferentes níveis de experiência e abrangem modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto, dependendo da área e da localidade. O processo seletivo reúne funções técnicas, administrativas e estratégicas. Entre os cargos anunciados estão agente de captação de revendedores, AI engineer, analista de conservação da natureza, analista contábil e analytics engineer. Também há oportunidades para analistas, especialistas, coordenadores e gestores em setores como tecnologia, marketing, meio ambiente, finanças e vendas. As vagas atendem a diferentes regiões do país, e os interessados podem consultar requisitos específicos diretamente no site de carreiras da empresa. A empresa disponibiliza benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, auxílio home office, seguro de vida, previdência privada e licença parental estendida. Os colaboradores também têm acesso a bolsas de estudo e programas internos de desenvolvimento. Profissionais interessados em concorrer às vagas devem acessar o portal de carreiras do Grupo Boticário (https://www.grupoboticario.com.br/ ) onde é possível filtrar oportunidades por área, cidade e modalidade de trabalho. O candidato também pode cadastrar o currículo e acompanhar as etapas do processo seletivo de forma on-line.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 4 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 18 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- ARMAZENISTA 10 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO DE CAFÉ 2 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 1.559,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 25 R$ 1.560,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 8 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE MESA 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUILIAR DE LIMPEZA 3 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 2 R$ 1.837,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 4 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- COMPRADOR 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 1 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL 5 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ELETROTÉCNICO 2 R$ 1.625,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 5 R$ 1.790,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 1 R$ 1.766,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 11 R$ 1.766,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 5 R$ 1.700,00 BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.960,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 102 R$ 1.562,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES 1 R$ 1.993,13 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 60 R$ 1.707,00 + BENEFÍCIOS
- PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 75 R$ 1.562,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE VENDAS 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TOSADOR DE ANIMAIS 1 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 17 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA ZONA INDUSTRIAL 8 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
