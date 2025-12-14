GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 492 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

14/12/2025
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

Vagas de emprego

Tecnologia

A Fortinet apresenta 24 vagas para as posições de gerente de desenvolvimento de negócios, gerente regional de contas, arquiteto de soluções, engenheiro de sistemas, representante de vendas, gestão de suporte, gerentes de contas técnicas e outras. Essas contratações são voltadas, prioritariamente, às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. A relação completa de vagas está disponível no site: https://www.fortinet.com/. Além disso, a HostDime está com cinco vagas abertas para técnico de suporte, sales engineer, técnico de manutenção predial e técnico em eletrotécnica pleno. As contratações são para exercício em João Pessoa — PB e os interessados podem se candidatar acessando o site: https://www.hostdime.com.br/.

Grupo Boticário

Processo seletivo

O Grupo Boticário anunciou a abertura de 211 vagas de emprego em seu portal oficial de carreiras. As posições contemplam diferentes níveis de experiência e abrangem modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto, dependendo da área e da localidade. O processo seletivo reúne funções técnicas, administrativas e estratégicas. Entre os cargos anunciados estão agente de captação de revendedores, AI engineer, analista de conservação da natureza, analista contábil e analytics engineer. Também há oportunidades para analistas, especialistas, coordenadores e gestores em setores como tecnologia, marketing, meio ambiente, finanças e vendas. As vagas atendem a diferentes regiões do país, e os interessados podem consultar requisitos específicos diretamente no site de carreiras da empresa. A empresa disponibiliza benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, auxílio home office, seguro de vida, previdência privada e licença parental estendida. Os colaboradores também têm acesso a bolsas de estudo e programas internos de desenvolvimento. Profissionais interessados em concorrer às vagas devem acessar o portal de carreiras do Grupo Boticário (https://www.grupoboticario.com.br/ ) onde é possível filtrar oportunidades por área, cidade e modalidade de trabalho. O candidato também pode cadastrar o currículo e acompanhar as etapas do processo seletivo de forma on-line.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  4 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO  2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  18 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMAZENISTA  10 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE BALCÃO DE CAFÉ 2 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE CAFETERIA  1 R$ 1.559,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  25 R$ 1.560,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS  8 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE MESA  5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  15 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUILIAR DE LIMPEZA  3 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA  2 R$ 1.837,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA  4 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS 
  • CAMAREIRO DE HOTEL  10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • COMPRADOR  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS  1 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO DE HOSPITAL  5 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • ELETROTÉCNICO  2 R$ 1.625,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR A MÃO  2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • EXPEDIDOR DE MERCADORIAS  5 R$ 1.790,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  1 R$ 1.766,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  11 R$ 1.766,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO  2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MANOBRISTA  5 R$ 1.700,00 BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR  5 R$ 1.960,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  102 R$ 1.562,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES  1 R$ 1.993,13 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO  60 R$ 1.707,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROFESSOR DE INGLÊS  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS  30 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 75 R$ 1.562,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUPERVISOR DE VENDAS  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • TOSADOR DE ANIMAIS  1 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  17 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA ZONA INDUSTRIAL  8 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 


 

