Agências e empresas oferecem 492 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Vagas de emprego

Tecnologia

A Fortinet apresenta 24 vagas para as posições de gerente de desenvolvimento de negócios, gerente regional de contas, arquiteto de soluções, engenheiro de sistemas, representante de vendas, gestão de suporte, gerentes de contas técnicas e outras. Essas contratações são voltadas, prioritariamente, às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. A relação completa de vagas está disponível no site: https://www.fortinet.com/. Além disso, a HostDime está com cinco vagas abertas para técnico de suporte, sales engineer, técnico de manutenção predial e técnico em eletrotécnica pleno. As contratações são para exercício em João Pessoa — PB e os interessados podem se candidatar acessando o site: https://www.hostdime.com.br/.

Grupo Boticário

Processo seletivo

O Grupo Boticário anunciou a abertura de 211 vagas de emprego em seu portal oficial de carreiras. As posições contemplam diferentes níveis de experiência e abrangem modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto, dependendo da área e da localidade. O processo seletivo reúne funções técnicas, administrativas e estratégicas. Entre os cargos anunciados estão agente de captação de revendedores, AI engineer, analista de conservação da natureza, analista contábil e analytics engineer. Também há oportunidades para analistas, especialistas, coordenadores e gestores em setores como tecnologia, marketing, meio ambiente, finanças e vendas. As vagas atendem a diferentes regiões do país, e os interessados podem consultar requisitos específicos diretamente no site de carreiras da empresa. A empresa disponibiliza benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, auxílio home office, seguro de vida, previdência privada e licença parental estendida. Os colaboradores também têm acesso a bolsas de estudo e programas internos de desenvolvimento. Profissionais interessados em concorrer às vagas devem acessar o portal de carreiras do Grupo Boticário (https://www.grupoboticario.com.br/ ) onde é possível filtrar oportunidades por área, cidade e modalidade de trabalho. O candidato também pode cadastrar o currículo e acompanhar as etapas do processo seletivo de forma on-line.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 4 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 18 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

ARMAZENISTA 10 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO DE CAFÉ 2 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 1.559,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 25 R$ 1.560,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 8 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS



AUILIAR DE LIMPEZA 3 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 2 R$ 1.837,00 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 4 R$ 1.550,00 +BENEFÍCIOS

CAMAREIRO DE HOTEL 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 1 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

COPEIRO DE HOSPITAL 5 R$ 1.550,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ELETROTÉCNICO 2 R$ 1.625,00 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 5 R$ 1.790,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 1 R$ 1.766,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 11 R$ 1.766,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 8 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 5 R$ 1.700,00 BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.960,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 102 R$ 1.562,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES 1 R$ 1.993,13 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 60 R$ 1.707,00 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.562,20 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 75 R$ 1.562,00 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

TOSADOR DE ANIMAIS 1 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 17 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA ZONA INDUSTRIAL 8 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste



