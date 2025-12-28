Federal de Jataí lança curso de inteligência artificial

Correio Braziliense

Universidade Federal de Jataí terá curso de inteligência artificial a partir de 2026. - (crédito: Reprodução/UFJ)

Por Ian Vieira

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a Universidade Federal de Jataí (UFJ), em Goiás, a implementar o curso bacharelado de inteligência artificial (IA) para 2026. Inicialmente, serão oferecidas 30 vagas, mas a previsão para 2027 é de um aumento para 50 vagas. O MEC disponibilizou para a universidade goiana 14 professores e quatro técnicos administrativos.

Christiano Peres (foto: Acervo pessoal)

Os estudos e as negociações com o MEC para iniciação da graduação de IA na UFJ ocorrem desde 2024. O professor e reitor Christiano Peres comentou sobre o processo e os objetivos: "Conversamos com coordenadores de outras universidades que oferecem esse curso para começar a desenhar qual que seria a nossa proposta. Os estudantes vão aprender a desenvolver agentes de inteligência artificial resolvendo situações de empresas relacionadas a saúde, indústria, serviço público etc. Visto que é uma novidade tecnológica que está sendo implementada em todos os setores".

De acordo com Peres, a universidade já conta com a infraestrutura necessária para a demanda desse curso. O laboratório de tecnologia que atende ao curso de ciência da computação durante o período matutino será utilizado, à noite, por estudantes de inteligência artificial. "Estamos buscando uma infraestrutura tanto de espaço físico quanto de novos equipamentos, que vão suprir a demanda de alta tecnologia que a inteligência artificial requer".

O reitor afirma que a principal dificuldade na inclusão do curso de IA foi a questão orçamentária da universidade: "A conversa com o MEC foi longa, por envolver a contratação de professores e novos servidores técnico administrativos", afirmou. "Desde o mês passado, quando recebemos a liberação para iniciar o curso no ano que vem, estamos correndo atrás da estrutura, maquinário, espaço físico, para que essas atividades do curso possam funcionar da melhor forma possível".

