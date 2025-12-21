GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 435 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.



postado em 21/12/2025 06:00 / atualizado em 21/12/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Latam Airlines Brasil

Vagas para comandantes e copilotos

A Latam Airlines Brasil abriu as primeiras vagas para comandantes e copilotos que irão operar o Embraer E195-E2. O novo modelo de aeronave vai começar a integrar a frota da companhia no último trimestre de 2026. As inscrições para as novas vagas estarão abertas até 4 de janeiro do próximo ano, e devem ser feitas no endereço eletrônico: https://l1nq.com/nxgXU. Os profissionais serão chamados a partir de fevereiro de 2026. A Latam pagará uma única vez um bônus de contratação, sendo de R$ 160 mil para comandantes e R$ 80 mil para os copilotos aprovados. Entre os pré- requisitos estão: Experiência mínima com 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares, sendo no mínimo de 3.000 horas de voo em aeronaves a jato (qualquer tipo e função); e 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2, para comandante; e experiência mínima de 500 horas totais de voo de avião e licença de Piloto Comercial de Avião para os copilotos. 


PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  20 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  4 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  30 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO  12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  2 R$ 1.615,00 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS 20 R$ 1.639.44 +BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  5 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  2 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  2 R$ 1.663,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES   2 R$ 1.743,69 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  16 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  6 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO  1 R$ 1.618,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL)  3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO  3 R$ 1.743,00 +BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO DE OBRAS  3 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS 
  • CERAMISTA ESCULTOR (ACABAMENTO)  6 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS 
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA  5 R$ 1.640,00 +BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  15 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  3 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  15 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • INSTALADOR DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS (USINAGEM DE METAIS)  12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • LADRILHEIRO  10 R$ 3.200,00 +BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS  12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  105 R$ 1.521,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE TELEMARKETING  6 R$ 2.100,00 +BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE VENDAS  6 R$ 1.640,00 +BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  44 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO  12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)  7 R$ 1.812,00 +BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  9 R$ 1.640,00 +BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

