Agências e empresas oferecem 435 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
Latam Airlines Brasil
Vagas para comandantes e copilotos
A Latam Airlines Brasil abriu as primeiras vagas para comandantes e copilotos que irão operar o Embraer E195-E2. O novo modelo de aeronave vai começar a integrar a frota da companhia no último trimestre de 2026. As inscrições para as novas vagas estarão abertas até 4 de janeiro do próximo ano, e devem ser feitas no endereço eletrônico: https://l1nq.com/nxgXU. Os profissionais serão chamados a partir de fevereiro de 2026. A Latam pagará uma única vez um bônus de contratação, sendo de R$ 160 mil para comandantes e R$ 80 mil para os copilotos aprovados. Entre os pré- requisitos estão: Experiência mínima com 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares, sendo no mínimo de 3.000 horas de voo em aeronaves a jato (qualquer tipo e função); e 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2, para comandante; e experiência mínima de 500 horas totais de voo de avião e licença de Piloto Comercial de Avião para os copilotos.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.000,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 30 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.615,00 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 20 R$ 1.639.44 +BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.681,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.663,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.743,69 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 16 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.518,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.618,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 3 R$ 1.743,00 +BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 3 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS
- CERAMISTA ESCULTOR (ACABAMENTO) 6 R$ 2.500,00 +BENEFÍCIOS
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 5 R$ 1.640,00 +BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 15 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 3 R$ 1.600,00 +BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS (USINAGEM DE METAIS) 12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 10 R$ 3.200,00 +BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 105 R$ 1.521,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TELEMARKETING 6 R$ 2.100,00 +BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS 6 R$ 1.640,00 +BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 44 R$ 1.606,00 +BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 12 R$ 1.700,00 +BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 7 R$ 1.812,00 +BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 9 R$ 1.640,00 +BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: