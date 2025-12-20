Loja colaborativa promove trabalho de artesãs na Feira da Torre

Correio Braziliense

A Loja Colaborativa Cerrado Feminino é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, em parceria com o Sebrae-DF e o Instituto BRB - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Luana Porto mora em Sobradinho e decidiu começar as compras de Natal fora do circuito tradicional. Ao lado da mãe, entrou na Loja Colaborativa Cerrado Feminino, na Feira da Torre de TV, em busca de presentes para a família. “Procuro artesanato porque quero algo diferente e exclusivo. Tem pessoas da Europa que vão receber esses presentes. Preciso de algo que represente o Brasil”, diz a administradora.

A Loja Colaborativa Cerrado Feminino é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF) e o Instituto BRB. Inaugurado em junho, o espaço funciona aos fins de semana e reúne artesãs do Distrito Federal selecionadas por chamamento público. O atendimento ocorre aos sábados e domingos, das 9h às 17h, nos boxes 95 e 96 do Bloco C.

“A Secretaria da Mulher sempre busca fortalecer as mulheres do Distrito Federal, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade que trabalham com artesanato. Com o apoio do governador Ibaneis Rocha, conseguimos transformar esse espaço em uma loja estruturada, pensada para gerar renda e dar visibilidade ao trabalho das artesãs”, afirma a subsecretária de promoção das Mulheres, Renata Daguiar.

Renata destaca que, além do espaço cedido pelo Governo do Distrito Federal para comercialização, a iniciativa oferece cursos de capacitação, aperfeiçoamento, especialização e formação empreendedora. “Durante o período em que participam da loja, as artesãs recebem orientações em empreendedorismo, marketing digital e vendas. Isso faz com que elas saiam mais preparadas para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo”, explica. De acordo com a subsecretária, este é o segundo ciclo do projeto e o impacto já é visível. “Houve um aumento superior a 100% nas vendas das artesãs em comparação com o modelo anterior. Além da renda imediata, elas ganham qualificação, aprimoram técnicas e agregam valor às peças, o que reflete em melhores resultados no futuro”, ressalta Renata Daguiar.