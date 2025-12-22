Grupo Boticário abre processo seletivo nacional com mais de 200 vagas

Correio Braziliense

Grupo Boticário abre processo seletivo com mais de 200 vagas de emprego. - (crédito: Reprodução/Grupo Boticário)

Ian Vieira*

O Grupo Boticário anunciou a abertura do processo seletivo nacional com 211 vagas de emprego em todo o país. As vagas anunciadas abrangem cargos de posições iniciais até de liderança, e estão distribuídas entre modelos de atuação flexíveis. A inscrição pode ser feita por meio do site: https://grupoboticario.gupy.io/ e as datas de término para se candidatar variam.

Os cadastros para o recrutamento do Grupo Boticário são feitos de forma digital. Os candidatos podem filtrar a região, modelo de atuação e cargo desejados. Há grande demanda para profissionais da área de tecnologia, com vagas para engenheiros de inteligência artificial, desenvolvedores e especialistas em dados, sendo opções de trabalho remoto.

O setor de operações e varejo está com vagas abertas para agentes de captação, consultores de vendas, estoquistas e gerentes de loja. Os selecionados no processo seletivo receberão um pacote com benefícios como plano de saúde, vale alimentação, planos de academia e de saúde para pets, entre outros.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá



