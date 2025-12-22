Secretaria de Educação do Piauí abre concurso com 4 mil vagas para professores

Correio Braziliense

Concurso abre vaga para mais de quatro mil professores no Piauí

Por Ian Vieira

As inscrições para o concurso da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) do Piaui estão abertas. São 4 mil vagas destinadas a professores. As inscrições encerram-se em 20 de janeiro e podem ser realizadas por meio do site: https://www.cebraspe.org.br/.

O edital do concurso prevê salário de R$ 2.492,09 para a jornada de 20 horas trabalhadas e R$ 4.984,18 para 40 horas. Os municípios com vagas abertas são: Parnaíba, Barras, Piripiri, Teresina, Campo Maior, Regeneração, Valença, Oeiras, Picos, Floriano, Uruçuí, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Corrente, Fronteiras e Paulistana.

A prova terá quatro fases para todos os cargos: prova objetiva, prova discursiva, prova didática e avaliação de títulos. E os selecionados receberão reajuste salarial, como previsto, em maio de 2026, R$ 2.625,41 (20h) e R$ 5.250,83 (40 h).

