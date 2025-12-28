GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 298 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 28/12/2025 06:00 / atualizado em 28/12/2025 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Grupo The Best

Programa de trainee 1

O Grupo The Best, que integra as marcas Amadelli Alimentos e The Best Açaí, encerra as inscrições para 4ª edição do Programa de Trainee até 1º de janeiro e podem ser feitas no site trainee.thebestacai.com.br.  As vagas são para atuação em business, área considerada o coração da empresa, onde o trainee participa das operações e integra times decisores; e em industry, núcleo que sustenta o funcionamento do negócio, desde a produção até a logística, transformando matéria-prima em produtos que abastecem todas as unidades. Os aprovados poderão escolher atuar em duas frentes principais, de acordo com seu perfil: business (corporativo): marketing, business intelligence, expansão, suprimentos.Industry (operações / fábrica): produção, fábrica de recheios, engenharia, logística. Os pré-requisitos incluem ter mais de 21 anos, estar no último ano da graduação (formatura até dez/25) ou ter se formado nos últimos cinco anos (a partir de dez/21). As inscrições estão abertas para candidatos de todos os cursos, com disponibilidade para viajar durante as etapas finais do processo seletivo. Inglês é desejável, pois os trainees atuarão na expansão da marca para os Estados Unidos em 2026. Também é necessário ter disponibilidade para mudança de cidade, já que a atuação será em Londrina (PR), sede da companhia. As etapas do processo seletivo incluem: inscrições até 1º de janeiro de 2026; teste on-line em janeiro; etapa de pitch pessoal ainda em janeiro; dinâmica de grupo e painel de negócios em fevereiro; e entrevista final, prevista para acontecer entre o fim de fevereiro e março. O Programa Trainee 2026 oferece um pacote de benefícios, como vale-transporte ou ajuda de custo; vale-alimentação e refeitório interno; folga no mês do aniversário pelo "Dia do Seu Jeito"; adicional por assiduidade e diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Além disso, o trainee terá acesso a assistência psicológica e nutricional gratuita, plano de saúde, plano odontológico, TotalPass, clube de vantagens The Best e retirar açaí e sorvetes na empresa. O programa oferece salário de R$ 6 mil e está aberto a jovens de qualquer curso com perfil proativo, independentemente de experiência formal. O grande diferencial para a marca é acreditar no potencial, não no passado.

 

PRECISA-SE

  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO  10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE MOTORISTA  3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  5 R$ 2.008,78 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  5 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL)  3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO  2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • FORNEIRO DE PADARIA  4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • LAVADOR DE VEÍCULOS  1 R$ 1.700,00 +  BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  101 R$ 1.521,00 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS ZONA INDUSTRIAL  1 R$ 2.845,93 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação