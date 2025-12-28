Agências e empresas oferecem 298 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
Grupo The Best
Programa de trainee 1
O Grupo The Best, que integra as marcas Amadelli Alimentos e The Best Açaí, encerra as inscrições para 4ª edição do Programa de Trainee até 1º de janeiro e podem ser feitas no site trainee.thebestacai.com.br. As vagas são para atuação em business, área considerada o coração da empresa, onde o trainee participa das operações e integra times decisores; e em industry, núcleo que sustenta o funcionamento do negócio, desde a produção até a logística, transformando matéria-prima em produtos que abastecem todas as unidades. Os aprovados poderão escolher atuar em duas frentes principais, de acordo com seu perfil: business (corporativo): marketing, business intelligence, expansão, suprimentos.Industry (operações / fábrica): produção, fábrica de recheios, engenharia, logística. Os pré-requisitos incluem ter mais de 21 anos, estar no último ano da graduação (formatura até dez/25) ou ter se formado nos últimos cinco anos (a partir de dez/21). As inscrições estão abertas para candidatos de todos os cursos, com disponibilidade para viajar durante as etapas finais do processo seletivo. Inglês é desejável, pois os trainees atuarão na expansão da marca para os Estados Unidos em 2026. Também é necessário ter disponibilidade para mudança de cidade, já que a atuação será em Londrina (PR), sede da companhia. As etapas do processo seletivo incluem: inscrições até 1º de janeiro de 2026; teste on-line em janeiro; etapa de pitch pessoal ainda em janeiro; dinâmica de grupo e painel de negócios em fevereiro; e entrevista final, prevista para acontecer entre o fim de fevereiro e março. O Programa Trainee 2026 oferece um pacote de benefícios, como vale-transporte ou ajuda de custo; vale-alimentação e refeitório interno; folga no mês do aniversário pelo "Dia do Seu Jeito"; adicional por assiduidade e diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Além disso, o trainee terá acesso a assistência psicológica e nutricional gratuita, plano de saúde, plano odontológico, TotalPass, clube de vantagens The Best e retirar açaí e sorvetes na empresa. O programa oferece salário de R$ 6 mil e está aberto a jovens de qualquer curso com perfil proativo, independentemente de experiência formal. O grande diferencial para a marca é acreditar no potencial, não no passado.
PRECISA-SE
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 2.008,78 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 5 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 101 R$ 1.521,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS ZONA INDUSTRIAL 1 R$ 2.845,93 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS