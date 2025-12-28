Agências e empresas oferecem 298 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Grupo The Best

Programa de trainee 1

O Grupo The Best, que integra as marcas Amadelli Alimentos e The Best Açaí, encerra as inscrições para 4ª edição do Programa de Trainee até 1º de janeiro e podem ser feitas no site trainee.thebestacai.com.br. As vagas são para atuação em business, área considerada o coração da empresa, onde o trainee participa das operações e integra times decisores; e em industry, núcleo que sustenta o funcionamento do negócio, desde a produção até a logística, transformando matéria-prima em produtos que abastecem todas as unidades. Os aprovados poderão escolher atuar em duas frentes principais, de acordo com seu perfil: business (corporativo): marketing, business intelligence, expansão, suprimentos.Industry (operações / fábrica): produção, fábrica de recheios, engenharia, logística. Os pré-requisitos incluem ter mais de 21 anos, estar no último ano da graduação (formatura até dez/25) ou ter se formado nos últimos cinco anos (a partir de dez/21). As inscrições estão abertas para candidatos de todos os cursos, com disponibilidade para viajar durante as etapas finais do processo seletivo. Inglês é desejável, pois os trainees atuarão na expansão da marca para os Estados Unidos em 2026. Também é necessário ter disponibilidade para mudança de cidade, já que a atuação será em Londrina (PR), sede da companhia. As etapas do processo seletivo incluem: inscrições até 1º de janeiro de 2026; teste on-line em janeiro; etapa de pitch pessoal ainda em janeiro; dinâmica de grupo e painel de negócios em fevereiro; e entrevista final, prevista para acontecer entre o fim de fevereiro e março. O Programa Trainee 2026 oferece um pacote de benefícios, como vale-transporte ou ajuda de custo; vale-alimentação e refeitório interno; folga no mês do aniversário pelo "Dia do Seu Jeito"; adicional por assiduidade e diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Além disso, o trainee terá acesso a assistência psicológica e nutricional gratuita, plano de saúde, plano odontológico, TotalPass, clube de vantagens The Best e retirar açaí e sorvetes na empresa. O programa oferece salário de R$ 6 mil e está aberto a jovens de qualquer curso com perfil proativo, independentemente de experiência formal. O grande diferencial para a marca é acreditar no potencial, não no passado.

PRECISA-SE

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 2.008,78 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 5 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 3 R$ 1.738,00 +BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.800,00 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 101 R$ 1.521,00 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS ZONA INDUSTRIAL 1 R$ 2.845,93 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste