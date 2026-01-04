Concursos para 2026

EXPECTATIVA

Câmara dos Deputados

  • Situação atual: saiu edital
  • Inscrição: até 26 de janeiro, pelo site do Cebraspe
  • Vagas: 70 imediatas e 70 para cadastro de reserva
  • Cargos: analista e técnico legislativo
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: R$ 30.853,99 e R$ 21.008,19 

Ibama planejou concurso em conjunto com o Incra

  • Situação atual: saiu edital
  • Inscrição: até 8 de janeiro pelo site: https://concursos.accessorg.br/informacoes/166/ 
  • Vagas: 40 vagas no Ibama e 20 vagas no Incra.
  • Cargos: IBAMA: analista técnico de complexidade intelectual; analista técnico de complexidade intelectual - biólogo (6); analista técnico de complexidade intelectual - cientista social (2); analista técnico de complexidade intelectual - direito (6); analista técnico de complexidade intelectual - engenharia ambiental (5); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro de minas (2); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro florestal (6); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro químico ou químico (3); analista técnico de complexidade intelectual - geógrafo (4); analista técnico de complexidade intelectual - geólogo (5); analista técnico de complexidade intelectual - oceanógrafo (3); analista técnico de complexidade intelectual - pedagogo (1); INCRA: analista técnico de complexidade gerencial; analista técnico de complexidade gerencial - antropologia (3). » Requisitos: nível superior » Remuneração: O salário inicial é de até R$ 9.861,23. 

Marinha

  • O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) anunciou a abertura do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN).
  • Situação atual: saiu edital
  • Inscrição: até 6 de fevereiro » Vagas: 40 vagas
  • Cargos: diversas especialidades musicais (naipes).
  • Remuneração: O salário inicial é de R$ 1.544,62 durante o CF e R$ 6.975,59 após o curso de aperfeiçoamento. 

A Advocacia Geral da União (AGU) planeja novo edital com 403 vagas em 2026

  • Situação atual: solicitado

  • Vagas: 403

  • Cargos: diversos

  • Requisitos: nível superior

  • Remuneração: R$ 7 mil

PRF

  • A Polícia Rodoviária Federal (PRF) planeja novo edital com 263 vagas em 2026.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: 263
  • Cargos: Policial Rodoviário
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: até R$ 11 mil

PRF Administrativo

  • A Polícia Rodoviária Federal (PRF) planeja edital com 248 vagas para Agente Administrativo em 2026.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: 248
  • Cargos: Agente administrativo
  • Requisitos: nível médio
  • Remuneração: até R$ 5 mil 

CGU

  • A Controladoria Geral da União (CGU) solicitou autorização ao Governo Federal para realizar novo concurso público com 500 vagas.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: 500
  • Cargos: Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle
  • Requisitos: nível médio e superior
  • Remuneração: até R$ 36 mil 

Abin

  • A Agência Brasileira de Inteligência pode publicar um edital de concurso público no próximo ano.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: a definir
  • Cargos: Agente e Oficial
  • Requisitos: nível médio e superior
  • Remuneração: até R$ 23 mil 

Sudam

  • A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia pretende publicar edital de concurso público com 60 vagas em 2026.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: 60
  • Cargos: diversos
  • Requisitos: nível médio e superior
  • Remuneração: a definir 

STF

  • O Superior Tribunal Federal tem edital de concurso previsto para 2026.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: Analista e Técnico
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: até R$ 14 mil 

Casa da Moeda

  • A Casa da Moeda do Brasil solicitou a realização de um novo concurso público.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: 39
  • Cargos: Técnico operacional e Analista de gestão
  • Requisitos: nível médio e superior
  • Remuneração: até R$9.126,73 

SENAPPEN Temporários

  • Solicitado um novo pedido de concurso público para a Secretaria Nacional de Políticas Penais para temporários.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: a definir
  • Cargos: diversos
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: até R$ 6.6 mil 

DPU

  • A Defensoria Pública da União foi citada no projeto de previsão orçamentária de 2026.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: Técnico e Analista
  • Requisitos: nível médio e superior
  • Remuneração: até R$ 3.5 mil 

Vagas para Ministérios em 2026

Vagas de níveis médio e superior para Ministérios em 2026. 

Ministério dos Transportes

  • O Ministério dos Transportes planeja publicar edital com vagas de níveis médio e superior.
  • Situação atual: solicitado
  • Vagas: 472 
  • Cargos: diversos Requisitos: níveis médio e superior Remuneração: a definir

Ministério da Defesa Temporários

  • O Ministério da Defesa está com processo seletivo temporário autorizado, com previsão de publicação em 2026.

  • Situação: Autorizado

  • Cargos: a definir

  • Escolaridade: nível médio e superior

  • Vagas: 91

  • Remuneração: a definir

Ministério da Saúde Temporários

  • O Ministério da Saúde está com processo seletivo temporário autorizado, com previsão de publicação em 2026.

  • Situação: autorizado

  • Cargos: Gestor, Analista e Técnico

  • Escolaridade: nível superior

  • Vagas: 300

  • Remuneração: até R$ 8.3 mil 

Vagas para a área militar em 2026

  • Vagas de níveis médio e superior para a carreira militar em 2026. 

Exército

  • O Exército Brasileiro planeja edital de concurso público para 2026.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: a definir
  • Requisitos: níveis médio e superior
  • Remuneração: até R$ 10 mil 

Marinha

  • A Marinha do Brasil tem edital de concurso público previsto para 2026.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: a definir
  • Requisitos: níveis médio e superior
  • Remuneração: até R$ 9 mil 

Aeronáutica

  • A Força Aérea Brasileira planeja edital de concurso público para 2026.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: a definir
  • Requisitos: níveis médio e superior
  • Remuneração: até R$ 8 mil 

Lista elaborada pelo Gran Concursos. Atualizada até dezembro de 2025. As informações podem ser alteradas. 

Lista de concursos previstos para o Distrito Federal em 2026 

Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF)

  • Situação atual: saiu edital 
  • Vagas: 3 vagas imediatas mais 147  para formação de cadastro reserva
  • Cargos: assistente; farmacêutico fiscal; administrador - analista advogado
  • Remuneração:  R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46
  • Inscrições até: 20/01/2026 
  • Data da Prova: 15/03/2026

Tribunal de Contas da União (TCU) Situação atual

  • Vagas: 20 vagas imediatas e 20 vagas para cadastro reserva.
  • Cargos: auditor federal de controle externo do TCU Requisitos:
  • nível superior
  • Remuneração: R$27,5 mil, mais benefícios. 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) - Auditor Fiscal da Receita 

  • A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal está com banca definida
  • Situação atual: banca definida
  • Vagas: 265 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva
  • Cargos: Auditor Fiscal da Receita
  • Requisitos: nível e superior
  • Remuneração: R$ 20.612,40 

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – IML

  • Status: solicitado
  • Cargos: Agente de Atividade Complementar
  • Formação: nível médio/técnico
  • Salário: R$ 6.179,80
  • Vagas: 60 

Secretaria de Educação do Distrito Federal  (SEDF) - Professor, Analista, Gestor e Orientador 

  • A Secretaria de Educação do Distrito Federal planeja edital para 2026.
  • Situação atual: comissão formada
  • Vagas: 2.650 imediatas + 7.954 CR
  • Cargos: Professor, Analista, Gestor e Orientador
  • Requisitos: nível superior 

PCDF – Agente de Custódia

  • Status: banca definida (Cebraspe)
  • Cargos: Agente de Custódia
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 50 + 100 CR
  • Salário: R$ 9.394,68 

A Polícia Civil do Distrito Federal tem editais iminentes para 2026.

  • Situação atual: autorizado
  • Vagas: 150 vagas
  • Cargos: Perito Criminal
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: R$ 30 mil 

PCDF - Papiloscopista Policial e Perito Médico-Legista 

  • Situação atual: autorizado
  • Vagas: 165 vagas
  • Cargos: Papiloscopista Policial e Perito Médico-Legista
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: a partir de R$ 11 mil 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) - Técnico judiciário – Polícia Judiciária

  • O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios planeja edital de concurso para 2026.
  • Situação atual: estudos em andamento
  • Vagas: a definir 
  • Cargos: Técnico judiciário – Polícia Judiciária
  • Remuneração: até R$ 12 mil 

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) - Defensor

  • A Defensoria Pública do Distrito Federal planeja novo edital para a área jurídica.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: Defensor
  • Requisitos: nível superior
  • Remuneração: R$ 25 mil 

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

  • A Câmara Legislativa do Distrito Federal está com comissão formada e previsão para 2026.
  • Situação atual: comissão formada
  • Vagas: a definir
  • Cargos: Diversos
  • Requisitos: níveis médio e superior
  • Remuneração: até R$ 21 mil 

Metrô-DF

  • A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal planeja edital de concurso para o próximo ano.
  • Situação atual: previsto
  • Vagas: a definir
  • Cargos: a definir
  • Requisitos: a definir
  • Remuneração: a definir 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab DF)

  • A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal planeja publicar edital em 2026.
  • Situação atual: comissão formada
  • Vagas: a definir
  • Cargos: a definir
  • Requisitos: a definir
  • Remuneração: a definir

Hemocentro-DF - Analista e Técnico de Atividades

  • Status: comissão formada
  • Cargos: Analista e Técnico de Atividades
  • Formação: médio e superior
  • Vagas: 121
  • Salário: R$ 4.480 a R$ 6.760

SES-DF

  • Especialista em Saúde
  • Status: grupo de trabalho formado | solicitado
  • Cargos: Especialista em Saúde | Especialista (Assistência Social)
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 2.379 | A definir
  • Salário: R$ 1.988 a R$ 4.485 [últimos editais] 

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN DF)

  • Status: comissão formada
  • Cargo: a definir
  • Formação: médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: até R$ 4.100 [último edital] 

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP DF)

  • Status: grupo de trabalho formado
  • Cargos: a definir
  • Vagas: a definir
  • Formação: a definir
  • Salário: a definir 

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER DF)

  • Status: Comissão formada
  • Cargo: Vários
  • Formação: Nível médio e superior
  • Vagas: 300 previstas
  • Salário: R$ 4.763,61 a R$ 8.684,41
  • Concurso Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF)
  • Status: grupo de trabalho formado
  • Cargos: Especialista e Técnico em Assistência Social
  • Vagas: 1.197 previstas
  • Formação: níveis médio e superior
  • Salário: R$ 4.112,20 a R$ 7.705,13 

Ceasa-DF

  • Status: Comissão formada
  • Cargo: a definir
  • Formação: a definir
  • Vagas: 20 + CR previstas
  • Salário: a definir 
Lista elaborada pelo Gran Concursos e Estratégia Concursos.  Atualizada até dezembro de 2025. As informações podem ser alteradas. 

