Concursos para 2026

Câmara dos Deputados

Situação atual: saiu edital

Inscrição: até 26 de janeiro, pelo site do Cebraspe

Vagas: 70 imediatas e 70 para cadastro de reserva

Cargos: analista e técnico legislativo

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 30.853,99 e R$ 21.008,19

Ibama planejou concurso em conjunto com o Incra

Situação atual: saiu edital

Inscrição: até 8 de janeiro pelo site: https://concursos.access. org.br/informacoes/166/

Vagas: 40 vagas no Ibama e 20 vagas no Incra.

Cargos: IBAMA: analista técnico de complexidade intelectual; analista técnico de complexidade intelectual - biólogo (6); analista técnico de complexidade intelectual - cientista social (2); analista técnico de complexidade intelectual - direito (6); analista técnico de complexidade intelectual - engenharia ambiental (5); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro de minas (2); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro florestal (6); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro químico ou químico (3); analista técnico de complexidade intelectual - geógrafo (4); analista técnico de complexidade intelectual - geólogo (5); analista técnico de complexidade intelectual - oceanógrafo (3); analista técnico de complexidade intelectual - pedagogo (1); INCRA: analista técnico de complexidade gerencial; analista técnico de complexidade gerencial - antropologia (3). » Requisitos: nível superior » Remuneração: O salário inicial é de até R$ 9.861,23.

Marinha

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) anunciou a abertura do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN).

Situação atual: saiu edital

Inscrição: até 6 de fevereiro » Vagas: 40 vagas

Cargos: diversas especialidades musicais (naipes).

Remuneração: O salário inicial é de R$ 1.544,62 durante o CF e R$ 6.975,59 após o curso de aperfeiçoamento.

A Advocacia Geral da União (AGU) planeja novo edital com 403 vagas em 2026

Situação atual: solicitado

Vagas: 403

Cargos: diversos

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 7 mil

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) planeja novo edital com 263 vagas em 2026.

Situação atual: solicitado

Vagas: 263

Cargos: Policial Rodoviário

Requisitos: nível superior

Remuneração: até R$ 11 mil

PRF Administrativo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) planeja edital com 248 vagas para Agente Administrativo em 2026.

Situação atual: solicitado

Vagas: 248

Cargos: Agente administrativo

Requisitos: nível médio

Remuneração: até R$ 5 mil

CGU

A Controladoria Geral da União (CGU) solicitou autorização ao Governo Federal para realizar novo concurso público com 500 vagas.

Situação atual: solicitado

Vagas: 500

Cargos: Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle

Requisitos: nível médio e superior

Remuneração: até R$ 36 mil

Abin

A Agência Brasileira de Inteligência pode publicar um edital de concurso público no próximo ano.

Situação atual: solicitado

Vagas: a definir

Cargos: Agente e Oficial

Requisitos: nível médio e superior

Remuneração: até R$ 23 mil

Sudam

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia pretende publicar edital de concurso público com 60 vagas em 2026.

Situação atual: solicitado

Vagas: 60

Cargos: diversos

Requisitos: nível médio e superior

Remuneração: a definir

STF

O Superior Tribunal Federal tem edital de concurso previsto para 2026.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: Analista e Técnico

Requisitos: nível superior

Remuneração: até R$ 14 mil

Casa da Moeda

A Casa da Moeda do Brasil solicitou a realização de um novo concurso público.

Situação atual: solicitado

Vagas: 39

Cargos: Técnico operacional e Analista de gestão

Requisitos: nível médio e superior

Remuneração: até R$9.126,73

SENAPPEN Temporários

Solicitado um novo pedido de concurso público para a Secretaria Nacional de Políticas Penais para temporários.

Situação atual: solicitado

Vagas: a definir

Cargos: diversos

Requisitos: nível superior

Remuneração: até R$ 6.6 mil

DPU

A Defensoria Pública da União foi citada no projeto de previsão orçamentária de 2026.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: Técnico e Analista

Requisitos: nível médio e superior

Remuneração: até R$ 3.5 mil

Vagas para Ministérios em 2026

Vagas de níveis médio e superior para Ministérios em 2026.

Ministério dos Transportes

O Ministério dos Transportes planeja publicar edital com vagas de níveis médio e superior.

Situação atual: solicitado

Vagas: 472

Cargos: diversos Requisitos: níveis médio e superior Remuneração: a definir

Ministério da Defesa Temporários

O Ministério da Defesa está com processo seletivo temporário autorizado, com previsão de publicação em 2026.

Situação: Autorizado

Cargos: a definir

Escolaridade: nível médio e superior

Vagas: 91

Remuneração: a definir

Ministério da Saúde Temporários

O Ministério da Saúde está com processo seletivo temporário autorizado, com previsão de publicação em 2026.

Situação: autorizado

Cargos: Gestor, Analista e Técnico

Escolaridade: nível superior

Vagas: 300

Remuneração: até R$ 8.3 mil

Vagas para a área militar em 2026

Vagas de níveis médio e superior para a carreira militar em 2026.

Exército

O Exército Brasileiro planeja edital de concurso público para 2026.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: até R$ 10 mil

Marinha

A Marinha do Brasil tem edital de concurso público previsto para 2026.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: até R$ 9 mil

Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira planeja edital de concurso público para 2026.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: até R$ 8 mil

Lista de concursos previstos para o Distrito Federal em 2026

Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF)

Situação atual: saiu edital

Vagas: 3 vagas imediatas mais 147 para formação de cadastro reserva

Cargos: assistente; farmacêutico fiscal; administrador - analista advogado

Remuneração: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46

Inscrições até: 20/01/2026

Data da Prova: 15/03/2026

Tribunal de Contas da União (TCU) Situação atual

Vagas: 20 vagas imediatas e 20 vagas para cadastro reserva.

Cargos: auditor federal de controle externo do TCU Requisitos:

nível superior

Remuneração: R$27,5 mil, mais benefícios.

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) - Auditor Fiscal da Receita

A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal está com banca definida

Situação atual: banca definida

Vagas: 265 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva

Cargos: Auditor Fiscal da Receita

Requisitos: nível e superior

Remuneração: R$ 20.612,40

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – IML

Status: solicitado

Cargos: Agente de Atividade Complementar

Formação: nível médio/técnico

Salário: R$ 6.179,80

Vagas: 60

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) - Professor, Analista, Gestor e Orientador

A Secretaria de Educação do Distrito Federal planeja edital para 2026.

Situação atual: comissão formada

Vagas: 2.650 imediatas + 7.954 CR

Cargos: Professor, Analista, Gestor e Orientador

Requisitos: nível superior

PCDF – Agente de Custódia

Status: banca definida (Cebraspe)

Cargos: Agente de Custódia

Formação: nível superior

Vagas: 50 + 100 CR

Salário: R$ 9.394,68

A Polícia Civil do Distrito Federal tem editais iminentes para 2026.

Situação atual: autorizado

Vagas: 150 vagas

Cargos: Perito Criminal

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 30 mil

PCDF - Papiloscopista Policial e Perito Médico-Legista

Situação atual: autorizado

Vagas: 165 vagas

Cargos: Papiloscopista Policial e Perito Médico-Legista

Requisitos: nível superior

Remuneração: a partir de R$ 11 mil

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) - Técnico judiciário – Polícia Judiciária

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios planeja edital de concurso para 2026.

Situação atual: estudos em andamento

Vagas: a definir

Cargos: Técnico judiciário – Polícia Judiciária

Remuneração: até R$ 12 mil

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) - Defensor

A Defensoria Pública do Distrito Federal planeja novo edital para a área jurídica.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: Defensor

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 25 mil

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal está com comissão formada e previsão para 2026.

Situação atual: comissão formada

Vagas: a definir

Cargos: Diversos

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: até R$ 21 mil

Metrô-DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal planeja edital de concurso para o próximo ano.

Situação atual: previsto

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab DF)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal planeja publicar edital em 2026.

Situação atual: comissão formada

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Hemocentro-DF - Analista e Técnico de Atividades

Status: comissão formada

Cargos: Analista e Técnico de Atividades

Formação: médio e superior

Vagas: 121

Salário: R$ 4.480 a R$ 6.760

SES-DF

Especialista em Saúde

Status: grupo de trabalho formado | solicitado

Cargos: Especialista em Saúde | Especialista (Assistência Social)

Formação: nível superior

Vagas: 2.379 | A definir

Salário: R$ 1.988 a R$ 4.485 [últimos editais]

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN DF)

Status: comissão formada

Cargo: a definir

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: até R$ 4.100 [último edital]

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP DF)

Status: grupo de trabalho formado

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Formação: a definir

Salário: a definir

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER DF)

Status: Comissão formada

Cargo: Vários

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 300 previstas

Salário: R$ 4.763,61 a R$ 8.684,41

Concurso Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF)

Status: grupo de trabalho formado

Cargos: Especialista e Técnico em Assistência Social

Vagas: 1.197 previstas

Formação: níveis médio e superior

Salário: R$ 4.112,20 a R$ 7.705,13



Ceasa-DF

Status: Comissão formada

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: 20 + CR previstas

Salário: a definir

