Concursos para 2026

Câmara dos Deputados
- Situação atual: saiu edital
- Inscrição: até 26 de janeiro, pelo site do Cebraspe
- Vagas: 70 imediatas e 70 para cadastro de reserva
- Cargos: analista e técnico legislativo
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: R$ 30.853,99 e R$ 21.008,19
Ibama planejou concurso em conjunto com o Incra
- Situação atual: saiu edital
- Inscrição: até 8 de janeiro pelo site: https://concursos.access. org.br/informacoes/166/
- Vagas: 40 vagas no Ibama e 20 vagas no Incra.
- Cargos: IBAMA: analista técnico de complexidade intelectual; analista técnico de complexidade intelectual - biólogo (6); analista técnico de complexidade intelectual - cientista social (2); analista técnico de complexidade intelectual - direito (6); analista técnico de complexidade intelectual - engenharia ambiental (5); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro de minas (2); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro florestal (6); analista técnico de complexidade intelectual - engenheiro químico ou químico (3); analista técnico de complexidade intelectual - geógrafo (4); analista técnico de complexidade intelectual - geólogo (5); analista técnico de complexidade intelectual - oceanógrafo (3); analista técnico de complexidade intelectual - pedagogo (1); INCRA: analista técnico de complexidade gerencial; analista técnico de complexidade gerencial - antropologia (3). » Requisitos: nível superior » Remuneração: O salário inicial é de até R$ 9.861,23.
Marinha
- O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) anunciou a abertura do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN).
- Situação atual: saiu edital
- Inscrição: até 6 de fevereiro » Vagas: 40 vagas
- Cargos: diversas especialidades musicais (naipes).
- Remuneração: O salário inicial é de R$ 1.544,62 durante o CF e R$ 6.975,59 após o curso de aperfeiçoamento.
A Advocacia Geral da União (AGU) planeja novo edital com 403 vagas em 2026
-
Situação atual: solicitado
-
Vagas: 403
-
Cargos: diversos
-
Requisitos: nível superior
-
Remuneração: R$ 7 mil
PRF
- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) planeja novo edital com 263 vagas em 2026.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: 263
- Cargos: Policial Rodoviário
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: até R$ 11 mil
PRF Administrativo
- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) planeja edital com 248 vagas para Agente Administrativo em 2026.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: 248
- Cargos: Agente administrativo
- Requisitos: nível médio
- Remuneração: até R$ 5 mil
CGU
- A Controladoria Geral da União (CGU) solicitou autorização ao Governo Federal para realizar novo concurso público com 500 vagas.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: 500
- Cargos: Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle
- Requisitos: nível médio e superior
- Remuneração: até R$ 36 mil
Abin
- A Agência Brasileira de Inteligência pode publicar um edital de concurso público no próximo ano.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: a definir
- Cargos: Agente e Oficial
- Requisitos: nível médio e superior
- Remuneração: até R$ 23 mil
Sudam
- A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia pretende publicar edital de concurso público com 60 vagas em 2026.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: 60
- Cargos: diversos
- Requisitos: nível médio e superior
- Remuneração: a definir
STF
- O Superior Tribunal Federal tem edital de concurso previsto para 2026.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: Analista e Técnico
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: até R$ 14 mil
Casa da Moeda
- A Casa da Moeda do Brasil solicitou a realização de um novo concurso público.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: 39
- Cargos: Técnico operacional e Analista de gestão
- Requisitos: nível médio e superior
- Remuneração: até R$9.126,73
SENAPPEN Temporários
- Solicitado um novo pedido de concurso público para a Secretaria Nacional de Políticas Penais para temporários.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: a definir
- Cargos: diversos
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: até R$ 6.6 mil
DPU
- A Defensoria Pública da União foi citada no projeto de previsão orçamentária de 2026.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: Técnico e Analista
- Requisitos: nível médio e superior
- Remuneração: até R$ 3.5 mil
Vagas para Ministérios em 2026
Vagas de níveis médio e superior para Ministérios em 2026.
Ministério dos Transportes
- O Ministério dos Transportes planeja publicar edital com vagas de níveis médio e superior.
- Situação atual: solicitado
- Vagas: 472
- Cargos: diversos Requisitos: níveis médio e superior Remuneração: a definir
Ministério da Defesa Temporários
-
O Ministério da Defesa está com processo seletivo temporário autorizado, com previsão de publicação em 2026.
-
Situação: Autorizado
-
Cargos: a definir
-
Escolaridade: nível médio e superior
-
Vagas: 91
-
Remuneração: a definir
Ministério da Saúde Temporários
-
O Ministério da Saúde está com processo seletivo temporário autorizado, com previsão de publicação em 2026.
-
Situação: autorizado
-
Cargos: Gestor, Analista e Técnico
-
Escolaridade: nível superior
-
Vagas: 300
-
Remuneração: até R$ 8.3 mil
Vagas para a área militar em 2026
- Vagas de níveis médio e superior para a carreira militar em 2026.
Exército
- O Exército Brasileiro planeja edital de concurso público para 2026.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: a definir
- Requisitos: níveis médio e superior
- Remuneração: até R$ 10 mil
Marinha
- A Marinha do Brasil tem edital de concurso público previsto para 2026.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: a definir
- Requisitos: níveis médio e superior
- Remuneração: até R$ 9 mil
Aeronáutica
- A Força Aérea Brasileira planeja edital de concurso público para 2026.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: a definir
- Requisitos: níveis médio e superior
- Remuneração: até R$ 8 mil
Lista elaborada pelo Gran Concursos. Atualizada até dezembro de 2025. As informações podem ser alteradas.
Lista de concursos previstos para o Distrito Federal em 2026
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF)
- Situação atual: saiu edital
- Vagas: 3 vagas imediatas mais 147 para formação de cadastro reserva
- Cargos: assistente; farmacêutico fiscal; administrador - analista advogado
- Remuneração: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46
- Inscrições até: 20/01/2026
- Data da Prova: 15/03/2026
Tribunal de Contas da União (TCU) Situação atual
- Vagas: 20 vagas imediatas e 20 vagas para cadastro reserva.
- Cargos: auditor federal de controle externo do TCU Requisitos:
- nível superior
- Remuneração: R$27,5 mil, mais benefícios.
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) - Auditor Fiscal da Receita
- A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal está com banca definida
- Situação atual: banca definida
- Vagas: 265 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva
- Cargos: Auditor Fiscal da Receita
- Requisitos: nível e superior
- Remuneração: R$ 20.612,40
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – IML
- Status: solicitado
- Cargos: Agente de Atividade Complementar
- Formação: nível médio/técnico
- Salário: R$ 6.179,80
- Vagas: 60
Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) - Professor, Analista, Gestor e Orientador
- A Secretaria de Educação do Distrito Federal planeja edital para 2026.
- Situação atual: comissão formada
- Vagas: 2.650 imediatas + 7.954 CR
- Cargos: Professor, Analista, Gestor e Orientador
- Requisitos: nível superior
PCDF – Agente de Custódia
- Status: banca definida (Cebraspe)
- Cargos: Agente de Custódia
- Formação: nível superior
- Vagas: 50 + 100 CR
- Salário: R$ 9.394,68
A Polícia Civil do Distrito Federal tem editais iminentes para 2026.
- Situação atual: autorizado
- Vagas: 150 vagas
- Cargos: Perito Criminal
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: R$ 30 mil
PCDF - Papiloscopista Policial e Perito Médico-Legista
- Situação atual: autorizado
- Vagas: 165 vagas
- Cargos: Papiloscopista Policial e Perito Médico-Legista
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: a partir de R$ 11 mil
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) - Técnico judiciário – Polícia Judiciária
- O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios planeja edital de concurso para 2026.
- Situação atual: estudos em andamento
- Vagas: a definir
- Cargos: Técnico judiciário – Polícia Judiciária
- Remuneração: até R$ 12 mil
Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) - Defensor
- A Defensoria Pública do Distrito Federal planeja novo edital para a área jurídica.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: Defensor
- Requisitos: nível superior
- Remuneração: R$ 25 mil
Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- A Câmara Legislativa do Distrito Federal está com comissão formada e previsão para 2026.
- Situação atual: comissão formada
- Vagas: a definir
- Cargos: Diversos
- Requisitos: níveis médio e superior
- Remuneração: até R$ 21 mil
Metrô-DF
- A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal planeja edital de concurso para o próximo ano.
- Situação atual: previsto
- Vagas: a definir
- Cargos: a definir
- Requisitos: a definir
- Remuneração: a definir
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab DF)
- A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal planeja publicar edital em 2026.
- Situação atual: comissão formada
- Vagas: a definir
- Cargos: a definir
- Requisitos: a definir
- Remuneração: a definir
Hemocentro-DF - Analista e Técnico de Atividades
- Status: comissão formada
- Cargos: Analista e Técnico de Atividades
- Formação: médio e superior
- Vagas: 121
- Salário: R$ 4.480 a R$ 6.760
SES-DF
- Especialista em Saúde
- Status: grupo de trabalho formado | solicitado
- Cargos: Especialista em Saúde | Especialista (Assistência Social)
- Formação: nível superior
- Vagas: 2.379 | A definir
- Salário: R$ 1.988 a R$ 4.485 [últimos editais]
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN DF)
- Status: comissão formada
- Cargo: a definir
- Formação: médio e superior
- Vagas: a definir
- Salário: até R$ 4.100 [último edital]
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP DF)
- Status: grupo de trabalho formado
- Cargos: a definir
- Vagas: a definir
- Formação: a definir
- Salário: a definir
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER DF)
- Status: Comissão formada
- Cargo: Vários
- Formação: Nível médio e superior
- Vagas: 300 previstas
- Salário: R$ 4.763,61 a R$ 8.684,41
- Concurso Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF)
- Status: grupo de trabalho formado
- Cargos: Especialista e Técnico em Assistência Social
- Vagas: 1.197 previstas
- Formação: níveis médio e superior
- Salário: R$ 4.112,20 a R$ 7.705,13
Ceasa-DF
- Status: Comissão formada
- Cargo: a definir
- Formação: a definir
- Vagas: 20 + CR previstas
- Salário: a definir