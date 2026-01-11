Agências e empresas oferecem 821 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

INEP

VAGAS PARA PROFESSORES

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está com vagas abertas para cadastramento e seleção de docentes interessados em elaborar e revisar itens do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES). As inscrições devem ser realizadas por meio do site: http://bni.inep.gov.br/inscricao/ até 13/2. Os itens avaliados são para a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A participação está aberta, exclusivamente, a docentes e pesquisadores vinculados a instituições de educação superior, públicas ou privadas. Entre os requisitos, ter diploma de graduação reconhecido, atuar ou ter atuado como docente nos últimos 24 meses na área de inscrição, ter disponibilidade para atividades técnico-pedagógicas e conhecimento de informática para operar as plataformas.

AZUL

JOVEM APRENDIZ

A Azul abriu 61 vagas para inscrições no Programa Melhor Aprendiz 2026. As oportunidades são distribuídas entre áreas administrativas e aeroportos em diversas regiões do país. As inscrições estarão abertas de 5 a 18 de janeiro, e os selecionados iniciarão suas atividades na companhia entre 18 e 30 de março. As vagas são para jovens de 16 a 21 anos, que farão o programa com duração de 15 ou 23 meses, já que a carga horária varia entre quatro ou seis horas. Das 35 vagas disponíveis na área administrativa, o destaque está para a atuação na sede da companhia, localizada em Barueri-SP. Além disso, há 26 vagas distribuídas em aeroportos de todo o Brasil, abrangendo bases aéreas da Azul em diferentes estados, como: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná, Tocantins, além do Distrito Federal. Os interessados devem se inscrever por meio do site: https://vagas.taqe.com.br/.

AMAZON

BRASIL PROCESSO SELETIVO

A Amazon Brasil abre novo processo seletivo com mais de 200 vagas para trabalho remoto, híbrido e presencial. As vagas contemplam áreas de logística, tecnologia e administrativo. A formação superior é exigida para a maioria das vagas, considerando cursos como tecnologia da informação, engenharia, administração, logística, sistemas de informação e áreas correlatas. Além da bolsa salarial, a empresa oferece benefícios como: plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio mudança, acesso ao programa welllhub, apoio familiar e descontos exclusivos no site da Amazon. As inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/3YYWVUI .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 71 R$ 1.72900 + BENEFICIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

AJUDANTE DE OBRAS 46 R$ 1.63900 + BENEFICIOS



ATENDENTE BALCONISTA 40 R$ 1.70000 + BENEFICIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 22 R$ 1.64960+ BENEFICIOS

ATENDENTE DE LOJAS 25 R$ 1.63900 + BENEFICIOS

ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.70000 + BENEFICIOS



ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 2.00000 + BENEFICIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.63944 + BENEFICIOS

AUXILIAR DE COZINHA 18 R$ 1.63944 + BENEFICIOS

AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 10 R$ 1.71000 + BENEFICIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.74369 + BENEFICIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 35 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 19 R$ 1.90000 + BENEFICIOS



AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.63944 + BENEFICIOS

CARPINTEIRO 4 R$ 2.50000 + BENEFICIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 2.50000 + BENEFICIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.60000 + BENEFICIOS

COZINHEIRO GERAL 30 R$ 2.11900 + BENEFICIOS

CUMIM 10 R$ 1.63944 + BENEFICIOS

DESTILADOR DE PRODUTOS DE PERFUMARIA 20 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

EMPACOTADOR A MÃO 10 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

ENCARREGADO DE FRIOS 5 R$ 1.70000 + BENEFICIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.81430 + BENEFICIOS

MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS 2 R$ 2.80000 + BENEFICIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.70000 + BENEFICIOS

OPERADOR DE CAIXA 165 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 15 R$ 1.70000 + BENEFICIOS

PEDREIRO 38 R$ 2.50000 + BENEFICIOS



PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.80000 + BENEFICIOS

PROMOTOR DE VENDAS 15 R$ 1.62100 + BENEFICIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 126 R$ 1.65000 + BENEFICIOS

VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.62200 + BENEFICIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste