Agências e empresas oferecem 821 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 11/01/2026 11:00 / atualizado em 11/01/2026 11:00
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

INEP

VAGAS PARA PROFESSORES

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está com vagas abertas para cadastramento e seleção de docentes interessados em elaborar e revisar itens do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES). As inscrições devem ser realizadas por meio do site: http://bni.inep.gov.br/inscricao/ até 13/2. Os itens avaliados são para a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A participação está aberta, exclusivamente, a docentes e pesquisadores vinculados a instituições de educação superior, públicas ou privadas. Entre os requisitos, ter diploma de graduação reconhecido, atuar ou ter atuado como docente nos últimos 24 meses na área de inscrição, ter disponibilidade para atividades técnico-pedagógicas e conhecimento de informática para operar as plataformas.

AZUL

JOVEM APRENDIZ

A Azul abriu 61 vagas para inscrições no Programa Melhor Aprendiz 2026. As oportunidades são distribuídas entre áreas administrativas e aeroportos em diversas regiões do país. As inscrições estarão abertas de 5 a 18 de janeiro, e os selecionados iniciarão suas atividades na companhia entre 18 e 30 de março. As vagas são para jovens de 16 a 21 anos, que farão o programa com duração de 15 ou 23 meses, já que a carga horária varia entre quatro ou  seis horas. Das 35 vagas disponíveis na área administrativa, o destaque está para a atuação na sede da companhia, localizada em Barueri-SP. Além disso, há 26 vagas distribuídas em aeroportos de todo o Brasil, abrangendo bases aéreas da Azul em diferentes estados, como:  Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná, Tocantins, além do Distrito Federal. Os interessados devem se inscrever por meio do site: https://vagas.taqe.com.br/.

AMAZON

BRASIL PROCESSO SELETIVO

A Amazon Brasil abre novo processo seletivo com mais de 200 vagas para trabalho remoto, híbrido e presencial. As vagas contemplam áreas de logística, tecnologia e administrativo. A formação superior é exigida para a maioria das vagas, considerando cursos como tecnologia da informação, engenharia, administração, logística, sistemas de informação e áreas correlatas. Além da bolsa salarial, a empresa oferece benefícios como: plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio mudança, acesso ao programa welllhub, apoio familiar e descontos exclusivos no site da Amazon. As inscrições podem ser realizadas por meio do site:  https://bit.ly/3YYWVUI .

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  71 R$ 1.72900 + BENEFICIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  5 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  46 R$ 1.63900 + BENEFICIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  40 R$ 1.70000 + BENEFICIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 22 R$ 1.64960+ BENEFICIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS 25 R$ 1.63900 + BENEFICIOS 
  • ATENDENTE DE MESA  2 R$ 1.70000 + BENEFICIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  10 R$ 2.00000 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  2 R$ 1.63944 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA 18 R$ 1.63944 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO  10 R$ 1.71000 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES  2 R$ 1.74369 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  35 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  19 R$ 1.90000 + BENEFICIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  10 R$ 1.63944 + BENEFICIOS 
  • CARPINTEIRO  4 R$ 2.50000 + BENEFICIOS 
  • CASEIRO (AGRICULTURA) 1  R$ 2.50000 + BENEFICIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  3 R$ 2.60000 + BENEFICIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  30 R$ 2.11900 + BENEFICIOS 
  • CUMIM  10 R$ 1.63944 + BENEFICIOS 
  • DESTILADOR DE PRODUTOS DE PERFUMARIA  20 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • EMPACOTADOR A MÃO  10 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • ENCARREGADO DE FRIOS  5 R$ 1.70000 + BENEFICIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  30 R$ 1.81430 + BENEFICIOS 
  • MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS  2 R$ 2.80000 + BENEFICIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR  5 R$ 1.70000 + BENEFICIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  165 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 15 R$ 1.70000 + BENEFICIOS 
  • PEDREIRO  38 R$ 2.50000 + BENEFICIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  10 R$ 2.80000 + BENEFICIOS 
  • PROMOTOR DE VENDAS  15 R$ 1.62100 + BENEFICIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 126  R$ 1.65000 + BENEFICIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  3 R$ 1.62200 + BENEFICIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

