Agências e empresas oferecem 821 vagas de emprego

OPORTUNIDADES
INEP
VAGAS PARA PROFESSORES
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está com vagas abertas para cadastramento e seleção de docentes interessados em elaborar e revisar itens do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES). As inscrições devem ser realizadas por meio do site: http://bni.inep.gov.br/inscricao/ até 13/2. Os itens avaliados são para a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A participação está aberta, exclusivamente, a docentes e pesquisadores vinculados a instituições de educação superior, públicas ou privadas. Entre os requisitos, ter diploma de graduação reconhecido, atuar ou ter atuado como docente nos últimos 24 meses na área de inscrição, ter disponibilidade para atividades técnico-pedagógicas e conhecimento de informática para operar as plataformas.
AZUL
JOVEM APRENDIZ
A Azul abriu 61 vagas para inscrições no Programa Melhor Aprendiz 2026. As oportunidades são distribuídas entre áreas administrativas e aeroportos em diversas regiões do país. As inscrições estarão abertas de 5 a 18 de janeiro, e os selecionados iniciarão suas atividades na companhia entre 18 e 30 de março. As vagas são para jovens de 16 a 21 anos, que farão o programa com duração de 15 ou 23 meses, já que a carga horária varia entre quatro ou seis horas. Das 35 vagas disponíveis na área administrativa, o destaque está para a atuação na sede da companhia, localizada em Barueri-SP. Além disso, há 26 vagas distribuídas em aeroportos de todo o Brasil, abrangendo bases aéreas da Azul em diferentes estados, como: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná, Tocantins, além do Distrito Federal. Os interessados devem se inscrever por meio do site: https://vagas.taqe.com.br/.
AMAZON
BRASIL PROCESSO SELETIVO
A Amazon Brasil abre novo processo seletivo com mais de 200 vagas para trabalho remoto, híbrido e presencial. As vagas contemplam áreas de logística, tecnologia e administrativo. A formação superior é exigida para a maioria das vagas, considerando cursos como tecnologia da informação, engenharia, administração, logística, sistemas de informação e áreas correlatas. Além da bolsa salarial, a empresa oferece benefícios como: plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio mudança, acesso ao programa welllhub, apoio familiar e descontos exclusivos no site da Amazon. As inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/3YYWVUI .
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 71 R$ 1.72900 + BENEFICIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 46 R$ 1.63900 + BENEFICIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 40 R$ 1.70000 + BENEFICIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 22 R$ 1.64960+ BENEFICIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 25 R$ 1.63900 + BENEFICIOS
- ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.70000 + BENEFICIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 2.00000 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 R$ 1.63944 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 18 R$ 1.63944 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 10 R$ 1.71000 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.74369 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 35 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 19 R$ 1.90000 + BENEFICIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.63944 + BENEFICIOS
- CARPINTEIRO 4 R$ 2.50000 + BENEFICIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 2.50000 + BENEFICIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.60000 + BENEFICIOS
- COZINHEIRO GERAL 30 R$ 2.11900 + BENEFICIOS
- CUMIM 10 R$ 1.63944 + BENEFICIOS
- DESTILADOR DE PRODUTOS DE PERFUMARIA 20 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 10 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- ENCARREGADO DE FRIOS 5 R$ 1.70000 + BENEFICIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.81430 + BENEFICIOS
- MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS 2 R$ 2.80000 + BENEFICIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.70000 + BENEFICIOS
- OPERADOR DE CAIXA 165 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 15 R$ 1.70000 + BENEFICIOS
- PEDREIRO 38 R$ 2.50000 + BENEFICIOS
- PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.80000 + BENEFICIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 15 R$ 1.62100 + BENEFICIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 126 R$ 1.65000 + BENEFICIOS
- VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.62200 + BENEFICIOS
