Agências e empresas oferecem 476 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
Sebrae-DF
Seleção
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Distrito Federal abriu dois processos seletivos, oferecendo oportunidades para os cargos de assistente PcD, de nível médio, e analista técnico I e II, de nível superior, com três vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. O edital lançado determina que os salários iniciais variam de R$ 5,4 mil a R$ 15,9 mil. As inscrições estão abertas entre os dias 14 e 23 de janeiro, através do site da banca avaliadora ( http://bit.ly/4sB1SAG), o Cebraspe, e a taxa é de R$ 50. As lotações são exclusivas para o Distrito Federal, onde candidatos farão uma prova objetiva em 15 de março.
BRB Seguros
Vagas abertas
A BRB Serviços está com processo seletivo para diferentes áreas de atuação. Para realizar a inscrição, basta acessar o site: https://bit.ly/3Yxonc3 e selecionar a vaga desejada. Para o Distrito Federal, existem processos seletivos para: atendente de recepção, operador de teleatendimento, auxiliar administrativo, supervisor de operações, analista de desenvolvimento de sistema sênior, jovem aprendiz e banco de talentos PCD. Cada oportunidade tem requisitos específicos. Além da bolsa salarial, o BRB assegura benefícios como: assistência médica/ odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale- transporte. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/3Yxonc3
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 50 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.739,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO SETOR RESIDENCIAL OESTE 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 3 R$ 700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 33 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO SUL 3 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 18 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA SETOR INDUSTRIAL 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 15 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 1 R$ 2.426,50 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO AREAL 2 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL SETOR DE HABITACOES INDIVID 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CORTADOR DE MÁRMORE 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 20 R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 16 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 1 R$ 1.981,53 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ENCANADOR 15 R$ 2.705,49 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 8 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA AREAL 1 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 10 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 2.056,64 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE VENDAS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO DE MÓVEIS 1 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 1 R$ 3.285,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 8 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO 8 R$ 2.574,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 64 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA EMPILHADEIRA 1 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE REFORMA GERAL 4 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- POLIDOR DE MÁRMORE E GRANITO (NA CONSTRUÇÃO) 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO SETOR RESIDENCIAL 1 R$ 2.574,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 9 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 1 R$ 2.420,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL SETOR HABITACIONAL 7 R$ 1.887,03,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO SETOR DE HABITACOES INDIVID 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 13 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
