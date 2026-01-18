GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 476 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 18/01/2026 06:00 / atualizado em 18/01/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Sebrae-DF

Seleção

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Distrito Federal abriu dois processos seletivos, oferecendo oportunidades para os cargos de assistente PcD, de nível médio, e analista técnico I e II, de nível superior, com três vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. O edital lançado determina que os salários iniciais variam de R$ 5,4 mil a R$ 15,9 mil. As inscrições estão abertas entre os dias 14 e 23 de janeiro, através do site da banca avaliadora ( http://bit.ly/4sB1SAG), o Cebraspe, e a taxa é de R$ 50. As lotações são exclusivas para o Distrito Federal, onde candidatos farão uma prova objetiva em 15 de março.

BRB Seguros

Vagas abertas

A BRB Serviços está com processo seletivo para diferentes áreas de atuação. Para realizar a inscrição, basta acessar o site: https://bit.ly/3Yxonc3 e selecionar a vaga desejada. Para o Distrito Federal, existem processos seletivos para: atendente de recepção, operador de teleatendimento, auxiliar administrativo, supervisor de operações, analista de desenvolvimento de sistema sênior, jovem aprendiz e banco de talentos PCD.  Cada oportunidade tem requisitos específicos. Além da bolsa salarial, o BRB assegura benefícios como: assistência médica/ odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale- transporte. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/3Yxonc3

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 50 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.739,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO SETOR RESIDENCIAL OESTE 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 3 R$ 700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 33 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO SUL 3 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 18 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA SETOR INDUSTRIAL 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 15 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 1 R$ 2.426,50 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO AREAL 2 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
  • BALCONISTA 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO DE HOSPITAL SETOR DE HABITACOES INDIVID 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • CORTADOR DE MÁRMORE 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 20 R$ 2.119,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 16 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 1 R$ 1.981,53 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ENCANADOR 15 R$ 2.705,49 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 8 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA AREAL 1 R$ 1.734,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE CAIXA 10 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 2.056,64 + BENEFÍCIOS
  • GERENTE DE VENDAS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MANOBRISTA 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MARCENEIRO DE MÓVEIS 1 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 1 R$ 3.285,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 8 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO 8 R$ 2.574,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 64 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINA EMPILHADEIRA 1 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL 4 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
  • POLIDOR DE MÁRMORE E GRANITO (NA CONSTRUÇÃO) 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SERRALHEIRO SETOR RESIDENCIAL 1 R$ 2.574,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 9 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • SOLDADOR 1 R$ 2.420,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL SETOR HABITACIONAL 7 R$ 1.887,03,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO SETOR DE HABITACOES INDIVID 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 13 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

