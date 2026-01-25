GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 845 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 25/01/2026 06:00 / atualizado em 25/01/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

ESPRO

JOVEM APRENDIZ

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos especializada em capacitar e inserir adolescentes e jovens no mundo do trabalho, vai oferecer mais de 24 mil vagas em programas de aprendizagem profissional (Jovem Aprendiz) ao longo de 2026, em todas as regiões do Brasil. As oportunidades são voltadas a jovens de 14 a 24 anos de idade que estão cursando ou concluíram o ensino médio e buscam a primeira experiência formal de emprego, em jornadas de 4 a 6 horas diárias. Para Brasília e Minas Gerais, juntas, são previstas 3,8 mil vagas. Além das oportunidades para jovem aprendiz, o Espro prevê a intermediação de 2.500 vagas em programas de estágio durante o ano nas áreas de engenharia, administração, logística, gastronomia e enfermagem, entre outras. Jovens que estejam cursando o ensino técnico ou o ensino superior, e com interesse em estagiar, também podem cadastrar seus currículos no site do Espro.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  84 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO  6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE BALCÃO  35 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  4 R$ 1.691,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  3 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  5 R$ 1.142,83 + BENEFÍCIOS  
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  3 R$ 1.654,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  83 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO  1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PIZZAIOLO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • BALCONISTA GRANDE COLORADO 12 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR  1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • COSTUREIRA EM GERAL  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA CRUZEIRO VELHO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ELETROTÉCNICO AREAL 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENGENHEIRO CIVIL 7 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • FARMACÊUTICO GRANDE COLORADO 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  10 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE LOJA  40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  50 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS 
  • FORNEIRO DE PADARIA  2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • LAVADOR DE CARROS  4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • MARCENEIRO  1 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL  2 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR GRANDE COLORADO  8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES  1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  103 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE COMPUTADOR 8 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS  
  • OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO  10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS  
  • PEDREIRO  20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL  2 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROFESSOR DE INGLÊS  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  88 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  6 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUPERVISOR DE MONTAGEM  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  4 R$ 2.081,96 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste


 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação