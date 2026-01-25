Agências e empresas oferecem 845 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
ESPRO
JOVEM APRENDIZ
O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos especializada em capacitar e inserir adolescentes e jovens no mundo do trabalho, vai oferecer mais de 24 mil vagas em programas de aprendizagem profissional (Jovem Aprendiz) ao longo de 2026, em todas as regiões do Brasil. As oportunidades são voltadas a jovens de 14 a 24 anos de idade que estão cursando ou concluíram o ensino médio e buscam a primeira experiência formal de emprego, em jornadas de 4 a 6 horas diárias. Para Brasília e Minas Gerais, juntas, são previstas 3,8 mil vagas. Além das oportunidades para jovem aprendiz, o Espro prevê a intermediação de 2.500 vagas em programas de estágio durante o ano nas áreas de engenharia, administração, logística, gastronomia e enfermagem, entre outras. Jovens que estejam cursando o ensino técnico ou o ensino superior, e com interesse em estagiar, também podem cadastrar seus currículos no site do Espro.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 84 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 35 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 1.691,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 3 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 5 R$ 1.142,83 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 3 R$ 1.654,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 83 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PIZZAIOLO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA GRANDE COLORADO 12 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA CRUZEIRO VELHO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ELETROTÉCNICO AREAL 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ENGENHEIRO CIVIL 7 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS
- FARMACÊUTICO GRANDE COLORADO 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 10 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 50 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE CARROS 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 1 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 2.168,72 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR GRANDE COLORADO 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 103 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE COMPUTADOR 8 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE REFORMA GERAL 2 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- PROFESSOR DE INGLÊS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 88 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 6 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE MONTAGEM 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 4 R$ 2.081,96 + BENEFÍCIOS
